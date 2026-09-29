Lễ cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ

Lễ cầu siêu và thả hoa đăng tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.

Tại Lễ cầu siêu, Ban Nghi lễ (Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh) đã cử hành các nghi thức: Cúng Tiếp linh, cúng Phật cầu siêu, Tụng kinh A Di Đà để cầu nguyện cho hương linh chư vị tiền bối hữu công; chư vị Anh hùng liệt sĩ; Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ... được siêu sinh, tịnh độ.

Ban Nghi lễ (Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh) thực hiện nghi thức cúng Tiếp linh tại Lễ cầu siêu.

Đông đảo Phật tử và thân nhân các gia đình liệt sĩ tham dự Lễ cầu siêu.

Lễ cầu siêu và thả hoa đăng được tổ chức nhằm tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân; cầu nguyện anh linh các Anh hùng liệt sĩ được siêu sinh, an lạc; đặc biệt là tưởng nhớ, tri ân Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Những ngọn nến trang trí với khuôn hình kỉ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.

Thông qua các hoạt động tưởng niệm, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục giáo dục và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, khơi dậy lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì đất nước.