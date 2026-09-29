Người đàn ông bán ôtô, xa vợ con ra đảo hoang sống một mình

Sau gần 10 năm, anh Hạnh cảm thấy mãn nguyện với lựa chọn của mình.

5h sáng, anh Bùi Đức Hạnh (quê Quảng Ninh) bắt đầu một ngày mới tại Đảo Bảy Sao, đặc khu Cô Tô, thành phố Quảng Ninh.

Không còn tiếng còi xe inh ỏi hay nhịp sống hối hả nơi phố thị, người đàn ông dành trọn thời gian cho việc chăm sóc vườn tược, cho gà ăn và thong dong dạo ngoài biển câu cá hoặc thưởng trà trên bãi cát trắng mịn. Mặc bộ đồ đơn giản, anh tự tay làm mọi thứ để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày.

"Đây là cuộc sống mà tôi đã mơ ước từ lâu", anh Hạnh chia sẻ.

Xác nhận với Tri Thức - Znews, ông Bùi Như Duân (Chuyên viên Phòng Kinh tế, Đặc khu Cô Tô) cho biết anh Bùi Đức Hạnh đã sinh sống và làm việc tại đảo Bảy Sao khoảng 7-8 năm nay. Anh thả nuôi ốc đá và khai thác thêm hải sâm tự nhiên trên 2 lô nuôi trồng thủy sản đấu thầu được, tổng diện tích 4 ha mặt nước.

"Khi giao khoanh nuôi bảo vệ, người dân như anh Hạnh có ý thức giữ gìn và cung cấp ra thị trường lượng ốc thương phẩm ổn định. Điều này giúp phát triển kinh tế, tạo thêm nguồn thu nhập cho cộng đồng, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn an ninh biên giới và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương", ông Duân nói.

Hoàn thành tâm nguyện

Cách đây 9 năm, anh Hạnh từng có cuộc sống ổn định khi cùng gia đình kinh doanh tại trung tâm Quảng Ninh. Nhưng giữa nhịp sống xô bồ, trong lòng anh vẫn luôn ấp ủ ao ước được hòa mình vào thiên nhiên, sống trên một hòn đảo vắng, tự tay trồng rau, nuôi thú cưng và tận hưởng cuộc đời xa rời phố thị.

Năm 2004, nhân một chuyến du lịch khám phá, anh Hạnh tình cờ đặt chân đến hòn đảo Bảy Sao, hay còn gọi là hòn Ba Rau, cách đất liền khoảng 70 km. Đập vào mắt anh là khung cảnh nguyên sơ với những vạt cây xanh phủ kín, bãi cát trắng trải dài ven biển và làn nước trong xanh màu ngọc bích.

Ngay lúc đó, ước mơ được tới đây sống đời tự do bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí anh.

Anh Hạnh nuôi đàn gà trên hòn đảo cách đất liền khoảng 70 km.

Dù vậy, khi đem tâm nguyện này chia sẻ với gia đình, anh Hạnh vấp phải sự phản đối từ người thân, họ hàng và bạn bè. Ai nấy đều lo lắng rằng cuộc sống ngoài đảo quá hoang sơ, thiếu thốn đủ đường và điều kiện y tế lại nghèo nàn.

Tuy nhiên, với anh Hạnh, mọi thứ ở Bảy Sao không gì có thể đánh đổi được. Quyết tâm thực hiện giấc mơ, anh chuẩn bị nguồn tài chính vững vàng cho vợ, con ở đất liền có thể thoải mái trang trải cuộc sống, sau đó dọn đồ đạc, mang theo những vật dụng cơ bản để rời nhà ra đảo vào năm 2017.

"Tôi đã suy nghĩ kỹ khi đưa ra lựa chọn", anh tâm sự.

Trong khi một mình anh Hạnh ra đảo lập nghiệp, vợ anh chọn ở lại đất liền, cùng con sống trong căn nhà 350 m2 ở phường Cửa Ông. Ban ngày, chị đi dạy học ở trường, tối về lại cặm cụi soạn giáo án và kèm con học bài.

Chương mới cuộc đời

Những ngày đầu anh Hạnh đặt chân lên đảo, xung quanh hoàn toàn trống vắng, hoang sơ, chưa có điện lưới, không có nguồn nước sinh hoạt mà chỉ có nắng, gió và thiên nhiên khắc nghiệt. Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy vui khó tả và mang niềm tin mãnh liệt muốn gắn bó lâu dài.

Trước đó, anh Hạnh đã bán ôtô để mua chiếc thuyền trị giá 1 tỷ đồng làm phương tiện di chuyển qua lại giữa đất liền và đảo. Những ngày đầu tiên, anh tự tay gom nhặt từng thanh gỗ bị sóng đánh dạt vào các mỏm đá để dựng lên một căn nhà tạm bợ đủ che mưa che nắng. Để kiếm thức ăn qua ngày, anh giăng lưới đánh bắt cá, mực quanh các vùng biển gần bờ.

Cuộc sống cứ thế âm thầm trôi qua. Nhờ lao động chân tay và hít thở bầu không khí trong lành, sức khỏe của anh Hạnh ngày một tốt hơn, tâm lý trở nên tích cực, lạc quan và luôn cảm thấy hài lòng với sự tối giản.

9 năm bám trụ tại đây, anh Hạnh đã từng bước thay đổi diện mạo hòn đảo hoang sơ ngày nào thành một cơ ngơi xanh mát với vườn rau tự túc, đàn gà và những chú thú cưng bầu bạn.

Anh Hạnh luôn cảm thấy biết ơn gia đình đã thấu hiểu để anh thực hiện tâm nguyện rời đất liền về đảo sinh sống.

Mỗi dịp về thăm gia đình ở đất liền, anh Hạnh đều mang theo các loại giống rau, củ như khoai, sắn, sả, dứa, bầu, bí, rau thơm... ra đảo để ươm trồng. Để có nguồn phân bón sạch cho cây trái, anh khéo léo gom nhặt các con còng, con cáy ở bãi biển kết hợp cùng lá cây mục để ủ tự nhiên.

"Nhờ phân bón tự nhiên, cây trái phát triển rất tốt", anh chia sẻ. Bên cạnh khu vườn trĩu quả, anh còn dựng chuồng trại nuôi khoảng 15 con gà để cải thiện bữa ăn.

Đến năm 2020, khi cuộc sống đã đi vào ổn định, anh Hạnh vận chuyển vật liệu xây dựng từ đất liền ra để cất một căn nhà tôn kiên cố hơn. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục đầu tư khoảng 500 triệu đồng để lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời hiện đại, tạo ra nguồn điện đủ công suất dùng cho các thiết bị điện trong nhà.

Nhờ cuộc sống tự cung tự cấp, khoản chi tiêu của anh mỗi tháng chỉ vỏn vẹn vài trăm nghìn đồng. Để có thêm nguồn thu nhập ổn định, anh Hạnh quyết định đấu thầu 4 ha mặt nước để thả nuôi ốc và hải sâm.

"Thỉnh thoảng, tôi vẫn về thăm gia đình ở đất liền. Tôi biết ơn vì vợ và các con đã hiểu cho cuộc sống, giấc mơ và đồng ý để tôi thực hiện tâm nguyện này. Giờ tôi hoàn toàn hạnh phúc", anh Hạnh trải lòng.

An Chi