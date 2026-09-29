Giới trẻ Thái Lan sáng tạo với trend cài tóc hoa Malai, chụp ảnh với hoa sen

Trào lưu này được gọi là Malai radklao (vòng hoa đội đầu Malai). Theo trang The Nation Thailand, năm 2026 là một năm bùng nổ những xu hướng mới có sự kết hợp với văn hóa, truyền thống Thái Lan.

Nguồn: Koktail Thailand

Vòng hoa truyền thống Phuang Malai thường được đeo cổ tay thì giờ được giới trẻ Thái Lan biến tấu thành cài tóc. Đầu năm nay, Gen Z xứ Chùa vàng "rần rần" với trào lưu chụp ảnh cùng bó hoa sen. Xu hướng chụp cùng hoa sen được tái sinh, kết hợp với tóc cài vòng hoa Malai, trở thành trend chụp ảnh mới của Thái Lan. Mai Davika, Yaya Urassaya, Yoshi Rinrada... là những mỹ nhân của T-Biz "đu trend" sớm.

Trào lưu cài hoa tóc Malai giúp các tiểu thương tại chợ hoa/chợ truyền thống tại Thái Lan nhộn nhịp hơn hẳn, nhất là Pak Khlong Talat (Bangkok) - chợ hoa sầm uất, lớn nhất xứ chùa vàng. Không chỉ giới trẻ Thái Lan mà du khách cũng đến trải nghiệm. Các chủ cửa hàng sẽ giúp khách búi tóc hoặc tết tóc, buộc tóc đuôi ngựa. Du khách có thể tùy ý lựa chọn loài hoa để kết vòng hoa, thường là hoa nhài, hoa hồng... Mỗi loài hoa sẽ mang ý nghĩa, phước lành khác nhau.

Chợ Pak Khlong mở xuyên đêm, nằm trong khu phố cổ Bangkok, xung quanh là nhiều địa điểm mang tính biểu tượng như Saphan Phut. Khách đến chợ trải nghiệm cài hoa tóc Malai dễ dàng di chuyển đến các khu vực đẹp để chụp ảnh, ăn uống... Đây là những lý do chợ Pak Khlong là nơi thấy rõ nhất độ bùng nổ của Malai radklao.

Giới trẻ xếp hàng, chờ trải nghiệm làm tóc - cài vòng hoa Malai. - Video: Thai Enquirer

Theo trang Thai Enquirer và Koktail Thailand, chi phí cho dịch vụ làm tóc - cài hoa dao động từ 70 - 120 baht (khoảng 50.000 - hơn 90.000 đồng). Vào cuối tuần, một cửa hàng có thể đón đến 500 lượt khách mỗi ngày.

Giá cả phải chăng để "đu trend", trải nghiệm một nét đẹp văn hóa chỉ có tại Thái Lan là một trong những lý do giúp trào lưu Malai radklao (tóc cài vòng hoa Malai) được đánh giá sẽ có độ bền cao. Nhiều trang truyền thông nhận định, cơn sốt này có thể trở thành một dịch vụ cố định, tăng trải nghiệm, góp phần quảng bá văn hóa Thái Lan đến du khách quốc tế.