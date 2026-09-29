Xem xét dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Mùi 2027

Theo báo cáo tại cuộc họp, chuỗi sự kiện mừng Đảng, mừng Xuân 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 31/12/2026 đến ngày 5/3/2027 (tức từ ngày 23 tháng 11 năm Bính Ngọ đến ngày 28 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu gợi ý các nội dung thảo luận tại cuộc họp

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc như: Countdown chào năm mới kết hợp bắn pháo hoa; đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị; bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Đinh Mùi tại các phường, xã trung tâm; cùng các hoạt động truyền thống như Hội Báo Xuân, Ngày thơ Nguyên tiêu…

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp

Đặc biệt, tâm điểm của chuỗi sự kiện là Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng với các hoạt động phong phú như: Không gian Đường hoa xuân tại Công viên Chi Lăng, Hội chợ Hoa Đào, cuộc thi cây hoa đào đẹp, giải chạy “Cung đường Hoa Đào” và cuộc thi ảnh đẹp...

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Tiếp nối là Lễ hội đền Kỳ Cùng - Đền Tả Phủ với nhiều hoạt động độc đáo như: chương trình nghệ thuật giao lưu quốc tế với Đoàn Nghệ thuật Bằng Tường (Trung Quốc), Hội Đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng lần thứ V; giao lưu dân ca; trình diễn trang phục dân tộc; hội thi Lân Sư Rồng; Lễ hội ẩm thực xứ Lạng và lễ hội tại các địa phương.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh phát biểu ý kiến thảo luận tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào phương án thời gian khai mạc Lễ hội Hoa Đào; kinh phí thực hiện, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, huy động nguồn lực xã hội hóa và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng được xây dựng có tính liên kết chặt chẽ, tổ chức gắn kết hài hòa với Không gian văn hoá đường Hùng Vương, tạo điểm nhấn thu hút du khách. Công tác tổ chức các hoạt động cần quảng bá hình ảnh Hoa Đào xứ Lạng, bản sắc văn hóa và các điểm đến tiêu biểu của tỉnh; tạo điều kiện để Nhân dân, du khách trực tiếp tham gia, trải nghiệm. Việc tổ chức phải phù hợp nguồn lực, thiết thực, an toàn, hiệu quả và không gây lãng phí.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm công tác tổ chức Lễ hội Hoa Đào và các sự kiện mừng Đảng, mừng Xuân. Cơ quan chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghệ thuật của tỉnh và của nước bạn (Trung Quốc) nhằm tạo ra các điểm nhấn mang đậm bản sắc văn hóa biên giới, vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần của Nhân dân, vừa tạo ấn tượng mạnh mẽ với du khách thập phương.

Đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần rà soát, cân đối thời gian khai mạc Lễ hội Hoa Đào trước Tết Nguyên đán gắn với khai trương đường hoa xuân; đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết riêng cho Lễ hội đền Kỳ Cùng - đền Tả Phủ. Cùng đó, cần chú trọng lựa chọn các sản phẩm trưng bày đặc trưng như hoa đào, tranh vẽ hay các sản phẩm OCOP, đồng thời tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Đào trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn và tiếp sóng rộng rãi.

Đồng chí lưu ý, các sự kiện văn hóa lớn cần được các cơ quan chuyên môn gắn kết đồng bộ với việc xây dựng các tour, tuyến du lịch chuyên nghiệp và hấp dẫn, kết hợp giao lưu văn hóa với các địa phương lân cận như Bằng Tường, Quảng Tây, Sùng Tả (Trung Quốc). Thay vì tổ chức các sự kiện rời rạc, các đơn vị chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp lữ hành, hệ thống nhà hàng, khách sạn để hình thành các gói dịch vụ trọn gói nhằm làm giàu du lịch bằng bản sắc văn hóa, kích thích du khách lưu trú dài ngày và thúc đẩy kinh tế đêm phát triển. Ngoài ra, trong quá trình tổ chức các sự kiện thu hút đông đảo Nhân dân và du khách, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường phải được đặt lên hàng đầu.

Các cấp, các ngành, đặc biệt là hệ thống chính quyền cơ sở cần nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động, trách nhiệm để các ngày hội lớn của tỉnh diễn ra an toàn, văn minh và hiệu quả.