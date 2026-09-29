Hơn 250.000 người dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung năm 2026

Toàn cảnh Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung năm 2026. (Ảnh: Việt Khoa)

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã cùng tham dự nghi thức “Cộ bông Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương”, múa Long Mã, múa Tứ linh… tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy sắc màu.

Đặc biệt, tất cả du khách dự đại lễ đều được phục vụ cơm ăn, thức uống, chỗ nghỉ miễn phí trong nội ô Tòa thánh Tây Ninh nếu có nhu cầu, thể hiện tinh thần chia sẻ và gắn kết cộng đồng.

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức trang trọng, là dịp để chức sắc, chức việc và đồng bào tín đồ bày tỏ lòng tôn kính, biết ơn đối với công lao sinh thành của mẹ cha; gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp về cuộc sống bình an, hạnh phúc, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đạo đức, hướng về cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Nghi thức “Cộ bông Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương”. (Ảnh: Việt Khoa)

Trong đại lễ, các nghệ nhân Cao Đài trong và ngoài nước đã tạo nên các phẩm vật hiến lễ được chế tác công phu, có giá trị nghệ thuật, trưng bày tại 106 gian phục vụ khách tham quan.

Đại lễ không chỉ thu hút hàng vạn tín đồ hành hương, mà còn có nhiều đoàn tín đồ ngoài nước về dự, qua đó khẳng định tự do tôn giáo ở Việt Nam là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta.

“Múa Rồng Nhang” - một trong những nét độc đáo của đại lễ. (Ảnh: Việt Khoa)

Phát biểu chúc mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn gửi đến toàn thể chức sắc, chức việc, đồng bào tín đồ tôn giáo Cao Đài lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân đại lễ. Đồng thời ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và toàn Đạo Cao Đài vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Tây Ninh nói riêng.

Lãnh đạo Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh chúc mừng Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung năm 2026. (Ảnh: Việt Khoa)

Đạo Cao Đài là tôn giáo nội sinh, ra đời vào năm 1926, tại Tây Ninh, với mục đích hướng con người đến những giá trị chân, thiện, mỹ. Qua 100 năm hình thành và phát triển, Đạo Cao Đài nói chung và Đạo Cao Đài ở Tây Ninh đã không ngừng phát triển tín đồ trong nước và nước ngoài với 20 họ đạo và 2 ban nghi lễ tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh luôn phát huy phương châm “Nước vinh-Đạo sáng”, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ hăng hái lao động sản xuất, tham gia tích cực các phong trào nhân đạo từ thiện…