Hai ái nữ nhà Quyền Linh khoe sắc trên đất Mỹ

Mới đây, Lọ Lem và Hạt Dẻ - hai con gái của MC Quyền Linh - lần lượt cập nhật những hình ảnh trong chuyến đi tới Los Angeles trên trang cá nhân.

Nếu Hạt Dẻ lựa chọn khung cảnh thành phố lúc hoàng hôn để ghi lại những khoảnh khắc dạo phố cùng bạn bè thì Lọ Lem lại xuất hiện giữa không gian ngập tràn ánh nắng.

Ảnh: Instagram @mai.thaongoc_

Con gái lớn của MC Quyền Linh ghé thăm Lake Hollywood Park, địa điểm nổi tiếng với tầm nhìn hướng về biểu tượng Hollywood trên sườn đồi.

Lọ Lem diện áo kẻ sọc hồng trễ vai, phối quần short trắng, boots tối màu và túi đeo chéo đồng điệu. Mái tóc dài buông nhẹ cùng lối trang điểm tự nhiên càng làm nổi bật vẻ đẹp trong trẻo của cô ở tuổi 20.

Không chỉ nhan sắc, màn tương tác giữa hai chị em trên mạng xã hội cũng khiến khán giả thích thú. Hạt Dẻ vừa dành lời khen cho bộ ảnh của chị gái, vừa không quên buông lời trêu chọc. Những bình luận vui vẻ cho thấy sự thân thiết của hai ái nữ nhà Quyền Linh.

Ảnh: Instagram @linnhhh.m

Hai ái nữ nhà Quyền Linh ngày càng định hình phong cách riêng

Càng trưởng thành, Lọ Lem và Hạt Dẻ càng cho thấy sự khác biệt trong cách xây dựng hình ảnh cá nhân.

Nếu Lọ Lem thường xuất hiện với những bộ trang phục nữ tính, nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp trong trẻo thì Hạt Dẻ lại thiên về phong cách trẻ trung, hiện đại và có phần cá tính hơn.

Ngay trong những hình ảnh được chia sẻ tại Mỹ, sự khác biệt ấy cũng được thể hiện rõ nét qua cách lựa chọn trang phục, bối cảnh và tạo dáng trước ống kính.

Dù theo đuổi hai phong cách khác nhau, Lọ Lem và Hạt Dẻ vẫn cho thấy sự gắn bó qua những màn tương tác tự nhiên, hài hước trên mạng xã hội. Không cần xây dựng hình ảnh giống nhau, hai ái nữ nhà Quyền Linh đang dần tạo dấu ấn riêng khi bước qua tuổi thiếu nữ.

Hai ái nữ nhà Quyền Linh khoe nhan sắc ngọt ngào khi cùng nhau quay clip bắt trend - Nguồn video: Instagram @linnhhh.m.