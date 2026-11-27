Đáng chú ý, sau ngần ấy năm chung sống, Cường Đô La và Đàm Thu Trang vẫn khiến công chúng chú ý bởi cách thể hiện tình cảm có phần khác biệt so với nhiều cặp đôi. Thông thường, trong chuyện tình cảm, phụ nữ thường được cho là người chủ động bày tỏ cảm xúc nhiều hơn. Thế nhưng, ở gia đình Đàm Thu Trang và Cường Đô La, vai trò này dường như lại có phần đảo ngược.

Nếu Đàm Thu Trang khá kín tiếng, ít khi công khai những lời yêu thương dành cho chồng trên mạng xã hội thì nam doanh nhân lại vô cùng thoải mái trong việc thể hiện tình cảm với bà xã. Anh không ngại đăng tải những khoảnh khắc tình tứ, thường xuyên gọi vợ bằng những danh xưng ngọt ngào và dành cho cô những lời yêu thương ngay trên trang cá nhân.

Cường Đô La nhiều lần khiến người theo dõi thích thú bởi những màn thể hiện tình cảm dành cho bà xã trên mạng xã hội. Không cần những lời lẽ quá cầu kỳ, nam doanh nhân thường chọn cách bày tỏ vừa ngọt ngào vừa pha chút hài hước. Có lần, anh đăng ảnh bên Đàm Thu Trang và dí dỏm viết: “Mê chồng lắm mà hỏi tới thì cứ bảo là không”.

Không chỉ chủ động đăng ảnh vợ, Cường Đô La còn kèm theo những dòng trạng thái dí dỏm.

Thậm chí, ngay cả khi chia sẻ hình ảnh không có sự xuất hiện của vợ, Cường Đô La vẫn tranh thủ nhắc đến cô bằng lời khen đầy yêu chiều: “Vợ nuôi cơm mấy bữa là tròn ngay và luôn”. Trong một lần khác, nam doanh nhân đăng khoảnh khắc hôn má Đàm Thu Trang với dòng trạng thái ngắn gọn: "Thơm người yêu".

Trong một lần khác, Cường Đô La đăng ảnh bà xã kèm dòng trạng thái ngắn gọn "thơm người yêu".

Những hành động tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy lại khiến cư dân mạng không khỏi thích thú. Nhiều người liên tục trêu Cường Đô La là "nghiện vợ", "cuồng vợ", đồng thời nhận xét nam doanh nhân ngày càng ngọt ngào, lãng mạn kể từ khi kết hôn.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới vào tháng 7/2026, Cường Đô La tiếp tục dành cho bà xã những lời nhắn nhủ đầy tình cảm khi đăng ảnh chung của hai người: "Mỗi năm trôi qua yêu vợ càng nhiều hơn... Tóm lại giờ đến cuối đời càng ngày càng yêu vợ nhiều hơn... Yêu vợ nhất trên đời".

(Video Cường Đô La bật khóc, bày tỏ tình cảm đến bà xã gây xúc động)

Trái ngược với sự ngọt ngào có phần "sến súa" của chồng, Đàm Thu Trang vẫn giữ phong cách đáp lời ngắn gọn, hài hước. Trước lời nhắn dài đầy yêu thương của ông xã, cô chỉ nhẹ nhàng phản hồi: ‘Vợ biết rồi, nghe rồi’.

Có thể nói, một người thoải mái bày tỏ, một người đáp lời giản dị, chính nét trái ngược ấy tạo nên dấu ấn riêng trong cuộc sống hôn nhân của họ. Cường Đô La càng chủ động thể hiện tình yêu bao nhiêu, Đàm Thu Trang lại càng ghi điểm bởi sự nhẹ nhàng, kín đáo bấy nhiêu. Không cần phô bày quá nhiều trên mạng xã hội, cả hai vẫn khiến người ngoài cảm nhận được sự gắn bó và ăn ý sau nhiều năm về chung một nhà.

Hạnh phúc của Đàm Thu Trang và Cường Đô La nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.

Đàm Thu Trang sinh năm 1989, quê ở Lạng Sơn. Trước khi được biết đến với vai trò vợ doanh nhân Cường Đô La, cô từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp, người mẫu. Năm 2008, người đẹp nhận giải Miss Teen được yêu thích nhất. Hai năm sau, cô tiếp tục giành danh hiệu Hoa khôi xứ Lạng, lọt Top 6 Vietnam's Next Top Model 2010 và tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội). Sau đó, cô chuyển vào TP.HCM để phát triển con đường ca hát. Năm 2012, Đàm Thu Trang ghi dấu ấn khi lọt Top 20 Hoa hậu Việt Nam. Cô cũng từng phát hành hai album âm nhạc riêng vào các năm 2011 và 2014.

Cường Đô La tên thật là Nguyễn Quốc Cường, sinh ra tại Gia Lai. Anh được công chúng biết đến là một doanh nhân có niềm đam mê đặc biệt với những chiếc siêu xe đắt đỏ. Sau khoảng 2 năm tìm hiểu và hẹn hò, anh cùng Đàm Thu Trang chính thức về chung một nhà bằng đám cưới tổ chức tại TP.HCM vào tháng 7/2019.

Trong những năm gần đây, hình ảnh của Cường Đô La trên mạng xã hội gắn liền nhiều hơn với cuộc sống gia đình thay vì những chiếc siêu xe hay các hoạt động kinh doanh. Nam doanh nhân thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc gần gũi bên ba con là Subeo, Suchin và Sutin. Anh từng chia sẻ bản thân luôn cố gắng bố trí thời gian riêng cho từng bé, qua đó có thêm cơ hội trò chuyện, lắng nghe và đồng hành cùng các con trong quá trình trưởng thành.