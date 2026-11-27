Trấn Thành vắng mặt

Tối 26/11, buổi công chiếu phim điện ảnh Running Man Vietnam 2026: Về nhà diễn ra tại TPHCM, quy tụ các thành viên Gia tộc R gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quân A.P, Quang Trung, Quang Tuấn và người dẫn dắt Lê Nhân. Đạo diễn Trấn Thành bất ngờ vắng mặt.

Đại diện Gia tộc R, Lan Ngọc giải thích Trấn Thành đang "đi xuất khẩu lao động". Trên trang cá nhân, nam đạo diễn bày tỏ sự tiếc nuối khi phải "sang Mỹ làm MC concert Tinh hà say hi mưu sinh". Anh hài hước xin khán giả thông cảm, cho mình đi làm ăn xa vì "già rồi".

Phần giao lưu với khán giả, Lan Ngọc chia sẻ ẩn ý về người trở thành Quán quân Running Man Vietnam 2026. Trong khi đó, quán quân mùa trước - Anh Tú Atus áp lực. Anh tiết lộ đã cố ý thua suốt mùa 4 để tập cuối nắm bắt cơ hội lật ngược tình thế.

Dàn sao "Running Man Vietnam 2026" vắng mặt Trấn Thành.

Anh Tú Atus cũng cho hay đây là lần đầu tiên hạ gục 3-4 người cùng lúc, khẳng định những gì khán giả kỳ vọng ở tập cuối sẽ được nhân đôi. Diễn viên Quang Trung ví Running Man Vietnam "vừa là món ăn tinh thần, vừa là món ăn thực tế", kể vui đã nhịn đói suốt 2 tuần để chờ ngày được "bới tô cơm" tại rạp.

Tại sự kiện, các thành viên Gia tộc R cùng nhìn lại sự thay đổi của bản thân sau hành trình dài hơi. Diễn viên Quang Tuấn tự thấy "nâng cấp đáng kể" về chiến thuật sau khi tiếp thu góp ý từ khán giả. Anh thường xuyên nhận bình luận "gian xảo lên, mưu mẹo lên", nhờ đó nhiều lần tránh được chiêu lừa của Anh Tú Atus.

Quang Trung tự tin hơn trước những thử thách đòi hỏi thể lực - người hầu như chỉ chạy trốn mỗi lần tham gia trò chơi xé bảng tên ngày trước. Trong khi đó, Anh Tú Atus vẫn giữ phong cách tự tin thái quá quen thuộc. Ca sĩ Quân A.P ngày càng dạn dĩ, biết cách pha trò và không còn giữ hình ảnh em út ngây thơ như trước.

Các thành viên Gia tộc R có dịp nhìn lại hành trình đã qua.

Chia sẻ về các đồng đội, Quân A.P đặc biệt ấn tượng với thể lực của Liên Bỉnh Phát, tới mức lao ra phòng gym tập luyện thêm; học được tác phong làm việc chuyên nghiệp của Trấn Thành, sự khéo léo và khả năng ghi nhớ chi tiết từ Quang Trung đồng thời dành lời khen cho sự nhanh nhạy của Lan Ngọc, Anh Tú Atus và nét hài của Quang Tuấn.

Có mặt tại buổi công chiếu, hot girl Lê Khanh dành nhiều lời "có cánh" đến ông xã Quân A.P. Mỗi khi Quân A.P về nhà, cô thể hiện sự ủng hộ bằng những điều giản dị như bóp vai, tâm sự hay nấu những món ngon cho anh.

Cũng tại sự kiện, Gia Tộc R "đánh úp" Liên Bỉnh Phát bằng màn tổ chức sinh nhật đơn giản nhưng ấm áp. Lan Ngọc còn rủ khán giả hòa giọng bài Đi về nhà tặng nam diễn viên.

Liên Bỉnh Phát được mừng sinh nhật bất ngờ

Ý nghĩa của "Về nhà"

Trong tập cuối - phim điện ảnh Running Man Vietnam 2026: Về nhà dài 181 phút, Gia Tộc R cùng tham gia chuyến trở về với những kỷ niệm tại bảo tàng ký ức. Họ bị đưa vào cuộc đua tìm kiếm người thừa kế thông qua nhiệm vụ do quản gia (diễn viên Lê Nhân) công bố.

Loạt thử thách trong tập cuối kết hợp vận động, đấu trí và những tình huống hài đặc trưng, đòi hỏi các thành viên không chỉ có thể lực mà còn phải nhanh nhạy, phán đoán và vận dụng chiến thuật. Đơn vị sản xuất đầu tư mạnh về ý tưởng, đạo cụ và bối cảnh để người xem có trải nghiệm điện ảnh khác biệt.

Lan Ngọc nhiều lần xúc động khi chia sẻ về tập cuối.

Trong phim, các thành viên Gia Tộc R không đặt nặng chuyện thắng thua để trở thành Người thừa kế. Trong một phân cảnh, Lan Ngọc xúc động nói không cố giành chiến thắng vì "quan trọng nhất là kỷ niệm". Thông qua cuộc đua tìm kiếm tài sản và Người thừa kế, phim nêu cao thông điệp về tình cảm gia đình, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Sau buổi công chiếu, Lan Ngọc nói tựa phim Về nhà có ý nghĩa đặc biệt với cô khi những ngày cuối năm đang đến gần. Nữ diễn viên ví phim như "hồi chuông" nhắc nhở mỗi người trở về với gia đình và những điều thân thuộc. Từ một chương trình ghi hình, các thành viên Gia Tộc R hiện thực sự xem nhau là người thân thuộc trong cuộc sống.

Phim Running Man Vietnam 2026: Về nhà chính thức ra rạp ngày 27/11.

Ảnh: NSX