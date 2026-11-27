Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, nơi sẽ trình chiếu nhiều phim trong Liên hoan phim quốc tế Hà Nội.

Cụ thể, phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" - mở đầu khai mạc Liên hoan phim, sẽ được công chiếu lúc 15 giờ ngày 28/11 tại phòng chiếu số 3, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và đoàn làm phim sẽ ra mắt khán giả tại buổi chiếu phim.

Tại các rạp của thành phố Hà Nội, phim tham dự Liên hoan phim được chiếu tại 7 cụm rạp, từ ngày 28/11 đến 2/12.

Các buổi chiếu phim tại 3 cụm rạp: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia số 87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa; Beta Cinema Giải Phóng - Imperial Plaza, số 360 Giải Phóng và Cine Star Hà Đông - The LinC Parkcity, số 165 Lê Trọng Tấn kết hợp ra mắt các đoàn làm phim.

18 phim trong chương trình “Phim Việt Nam đương đại” sẽ được chiếu tại 4 cụm rạp: Lotte Kosmo Tây Hồ - Kosmo Tây Hồ, số 161 Xuân La; BHD Star Cineplex Phạm Ngọc Thạch (Trung tâm thương mại Vincom), số 2 Phạm Ngọc Thạch; CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh, số 54 Nguyễn Chí Thanh và Galaxy Cinema Mipec Long Biên, số 2 Long Biên.

Ngoài ra, Ban tổ chức lựa chọn 10 bộ phim các thể loại gồm: phim truyện, phim ngắn, phim hoạt hình để trình chiếu phục vụ khán giả Thủ đô tại 4 điểm chiếu phim ngoài trời. So với công bố trước đây, không có điểm chiếu phim ngoài trời tại Đông Anh. Các buổi chiếu bắt đầu vào lúc 18 giờ 30 phút tại các phường Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Sơn Tây.

Bốn bộ phim hoạt hình Việt Nam “Liên kết”, “Chú bé loắt choắt”, “Những viên bi sắc màu”, “Pooc-Ba-Ga” và phim truyện “Mùi cỏ cháy” chiếu ngày 28/11, tại phường Sơn Tây (khu vực trước cửa Trung tâm Văn hóa-Thể thao, phố đi bộ Phan Chu Trinh, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội).

Phim ngắn “Cựu binh phố cổ” và phim truyện “Hẹn em ngày nhật thực” chiếu ngày 29/11 tại phường Hoàn Kiếm (số 16 Lý Thái Tổ).

Phim ngắn “Mầm nhớ” và phim truyện “Hẹn em ngày nhật thực” chiếu ngày 1/12 tại phường Ba Đình (Quảng trường vườn hoa Lê-nin, phố Điện Biên Phủ, thành phố Hà Nội).

Phim ngắn toàn cảnh của Pháp “One Upon a Bridge in Vietnam II” và phim truyện “Con kể ba nghe” chiếu ngày 2/12 tại phường Cầu Giấy (Công viên Cầu Giấy, đường Thành Thái).