Sau khi công khai tình trạng sức khỏe, Hậu Hoàng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả, bạn bè và đồng nghiệp. Những lời hỏi han, động viên liên tục gửi đến khiến nữ YouTuber không giấu được sự xúc động, thậm chí bật khóc suốt cả đêm khi đọc từng tin nhắn.

Theo chia sẻ, Hậu Hoàng đang phải trải qua quá trình tiêm truyền liên tục, khiến cánh tay đau nhức và gặp khó khăn khi sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, cô vẫn tranh thủ gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã dành sự quan tâm cho mình. Đáng chú ý, nữ YouTuber còn khiến mọi người vừa thương vừa bật cười khi hài hước kể lại: “Đêm phải gọi mẹ ơi cho con 1 viên thuốc ngủ để con đi ngủ với”. Ngay cả trong thời điểm phải đối mặt với những khó khăn về sức khỏe, nữ YouTuber vẫn giữ cách trò chuyện đáng yêu, không quên gửi lời cảm ơn đến những người luôn ở bên cạnh mình.

Hậu Hoàng xúc động khi đọc những lời hỏi thăm từ mọi người.

Trước đó, ngày 26/11, Hậu Hoàng khiến đông đảo khán giả bất ngờ khi thông báo bản thân đang mắc ung thư. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ, bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời thăm hỏi, mong cô giữ vững tinh thần và có thêm nghị lực trong hành trình điều trị.

Hậu Hoàng thông báo mắc bệnh ung thư máu khiến nhiều khán giả xót xa.

Sự quan tâm dành cho Hậu Hoàng cũng xuất phát từ hình ảnh quen thuộc mà cô xây dựng suốt nhiều năm qua. Nữ YouTuber được yêu mến nhờ những video hài hước, cách thể hiện tự nhiên cùng nguồn năng lượng vui vẻ. Những sản phẩm sáng tạo của cô từng mang đến tiếng cười cho đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Chính vì vậy, thông tin một cô gái vốn luôn xuất hiện với hình ảnh lạc quan, vui nhộn lại đang phải đối diện với căn bệnh hiểm nghèo khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và xót xa. Không ít khán giả bày tỏ mong muốn được nhìn thấy Hậu Hoàng sớm khỏe mạnh, tiếp tục trở lại với những hoạt động nghệ thuật và các video quen thuộc.

Cô gái nhỏ luôn lan tỏa năng lượng tích cực và mang đến niềm vui cho những người xung quanh.

Ở thời điểm hiện tại, có lẽ điều ý nghĩa nhất đối với nữ YouTuber chính là tình cảm và sự đồng hành từ những người xung quanh. Những lời nhắn tuy giản dị nhưng có thể trở thành nguồn động viên tinh thần lớn trong giai đoạn nhiều thử thách. Khán giả cũng gửi đến Hậu Hoàng nhiều lời chúc tốt đẹp, mong cô giữ được sự lạc quan, có thêm sức mạnh để kiên trì điều trị và sớm đón nhận những tín hiệu tích cực về sức khỏe.