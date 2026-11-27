Cam và đỏ hồng trẻ trung

Minh Hằng là hình mẫu thú vị cho những cô nàng thích biến hóa với màu son. Từ đỏ cổ điển, hồng đỏ đến cam san hô và cam đất, nữ ca sĩ từng thử nghiệm nhiều sắc độ khác nhau.

Nếu đỏ cổ điển mang đến vẻ ngoài sắc sảo, trưởng thành thì cam san hô lại giúp gương mặt thêm tươi tắn, trẻ trung. Trong khi đó, cam đất là lựa chọn dành cho những ngày muốn có diện mạo thời thượng nhưng không quá nổi bật.

Đỏ đất và cam đất thanh lịch

Nhắc đến các Chị Đẹp như Tóc Tiên, Ninh Dương Lan Ngọc, những sắc son có chiều sâu như đỏ đất, đỏ nâu và cam đất thường gợi nhớ đến vẻ đẹp quyến rũ, sang trọng mà họ theo đuổi.

Đặc biệt, cách kết hợp son màu da làm nền cùng đỏ đất ở lòng môi tạo hiệu ứng chuyển màu tự nhiên, giúp đôi môi có chiều sâu mà không quá sắc nét.

Đây cũng là công thức đáng thử nếu bạn yêu thích vẻ đẹp trưởng thành, tinh tế.

Hồng đất và nude cho vẻ đẹp hiện đại

Khác với những sắc son nổi bật, đôi lúc những layout trang điểm có phần tối giản, tập trung vào đường nét gương mặt, thường sẽ dùng màu son hồng đất, nâu đất và nude.

Sự tiết chế về màu sắc giúp tổng thể trở nên hiện đại, thời thượng, đặc biệt khi kết hợp cùng eyeliner sắc nét và hàng mi cong. Ngoài các chị đẹp, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng thường xuyên chọn tông màu son này.

Cam đào và hồng nhẹ ngọt ngào

Để xuất hiện hằng ngày với hình ảnh trẻ trung, nữ tính, layout trang điểm trong trẻo, thì son màu cam và hồng nhẹ là hai nhóm màu đặc biệt phù hợp với tinh thần này. Không cần tô quá đậm hay viền môi cầu kỳ, một lớp son mỏng được tán nhẹ cũng đủ tạo hiệu ứng tươi tắn, tự nhiên.

Đây là gợi ý lý tưởng cho những ngày bạn muốn giữ diện mạo nhẹ nhàng nhưng vẫn rạng rỡ.

Đôi khi, để có một diện mạo thật cuốn hút, bạn chẳng cần gì nhiều ngoài việc chọn một màu son tự nhiên nhưng tăng phần tươi tắn cho khuôn mặt.