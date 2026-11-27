Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn hạnh phúc trong đêm nhạc ở tuổi 60 của mình. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ở đêm nhạc, Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn viết lại hành trình âm nhạc của mình gồm 4 chương, được xây dựng như 4 lát cắt của cuộc đời, từ tình thân, quê hương, những người thầy, người bạn đến những đam mê và tình yêu dành cho cuộc sống.

Đặc biệt, anh trực tiếp tham gia biên tập âm nhạc và xây dựng ý tưởng cho chương trình.

Mở đầu chương I “Mẹ, cha - Tình quê yêu dấu”, bản mashup “Mẹ - Cha và con gái” (sáng tác Phú Quang, Nguyễn Văn Chung) qua phần thể hiện của Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn cùng con gái Việt Thi gợi nhắc những tình cảm gia đình gần gũi, thiêng liêng. Từ tình thân, chương trình mở rộng sang tình yêu quê hương với “Anh hãy về quê em” của nhạc sĩ Bùi Anh Tú, qua màn song ca Việt Hoàn-Anh Thơ; “Thành phố hoa phượng đỏ” (nhạc Lương Vĩnh, thơ Hải Như) với sự góp giọng của Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn và Trọng Tấn. Đặc biệt, ca khúc “Hà Nội thái hòa” (nhạc Lê Minh Sơn, thơ Minh Đường) do Việt Hoàn thể hiện mang đến sắc thái vừa hào sảng, vừa ấm áp.

Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn và Nghệ sĩ Ưu tú Lan Anh, nghệ sĩ Anh Thơ.

Dù có MC Phí Linh dẫn chương trình, Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn vẫn chủ động dành thời gian giao lưu, tâm sự nhiều về những miền quê gắn bó với cuộc đời mình, đó là Thái Bình - nơi anh sinh ra, Hải Phòng - nơi anh có thời gian sinh sống, công tác và Hà Nội - nơi anh hoạt động nghệ thuật đến hiện tại.

Không chỉ hát về những miền đất thân thương, Việt Hoàn còn dành nhiều tình cảm để nhắc nhớ những người đã dìu dắt, đồng hành cùng mình trên con đường nghệ thuật. Chương II “Trường đời - Chắp cánh lời ca” mở đầu bằng “Bài ca hy vọng” của nhạc sĩ Văn Ký. Bên cạnh phần thể hiện của Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn, giọng hát và hình ảnh cố Nghệ sĩ Nhân dân Lê Dung xuất hiện trên màn hình sân khấu trong tiết mục này đã tạo nên khoảnh khắc đặc biệt, khiến nhiều khán giả xúc động. Nghệ sĩ cũng nhắc lại những kỷ niệm và bày tỏ lòng tri ân tới người thầy mà anh luôn kính trọng.

Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn cũng gửi lời cảm ơn tới những người bạn, đồng nghiệp thân thiết như nhạc sĩ Lưu Hà An, Huyền Trung cùng các nghệ sĩ đã góp sức thực hiện đêm nhạc, cũng như những người từng đồng hành với anh trong suốt chặng đường nghệ thuật.

"Tam ca nhạc đỏ" hội ngộ.

Một trong những khoảnh khắc được chờ đợi trong chương trình là cuộc hội ngộ của tam ca Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn qua ca khúc “Ba quê” của nhạc sĩ Lưu Hà An. Ba giọng ca quen thuộc cùng hòa quyện, mang đến không khí thân tình và gợi nhớ một tình bạn nghệ thuật bền bỉ qua năm tháng. Đây cũng là ca khúc nhạc sĩ Lưu Hà An viết riêng cho “Tam ca nhạc đỏ”.

Chia sẻ về người anh, người đồng nghiệp thân thiết, Trọng Tấn bày tỏ: “Anh Việt Hoàn chính là động lực cho chúng tôi - những nghệ sĩ đi sau - có thêm năng lượng để làm nghề một cách nghiêm chỉnh, nghiêm túc và đầy nhiệt huyết. Sau thế hệ của Trọng Tấn, Đăng Dương và Việt Hoàn, các con của cả ba ông bố đều chơi rất thân với nhau. Hy vọng trong tương lai, các con sẽ cùng nối nghiệp, cùng xuất hiện trên nhiều sân khấu khác nhau”.

Trọng Tấn và Đăng Dương cũng dành những lời động viên, khẳng định với giọng hát và nguồn năng lượng hiện tại, đây chắc chắn chưa thể là liveshow cuối cùng của Việt Hoàn.

Trong khi đó, màn song ca của Việt Hoàn và Anh Thơ với “Dòng sông quê anh, dòng sông quê em” (nhạc sĩ Đoàn Bổng) gợi lên vẻ đẹp của những miền quê và tình cảm chân thành giữa những người nghệ sĩ.

Anh Thơ chia sẻ, giữa cô và Việt Hoàn, Lan Anh, Đăng Dương, Trọng Tấn luôn có sự tôn trọng, yêu thương và động viên lẫn nhau. Nữ ca sĩ không quên gửi lời chúc mừng sinh nhật Việt Hoàn, luôn mong anh hạnh phúc trong cuộc sống.

Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn thể hiện ca khúc "Thu muộn" cùng nhạc sĩ Lê Minh Sơn và nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền.

Một điểm nhấn khác của chương trình là “Thu muộn” (nhạc Lê Minh Sơn, thơ Minh Đường), được Việt Hoàn thể hiện với phần đệm đàn của chính nhạc sĩ Lê Minh Sơn cùng nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền. Bên cạnh đó, “Chàng trai tháng 11” (Lưu Hà An) qua phần trình diễn của Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn và Nghệ sĩ Ưu tú Lan Anh, “Gọi tên anh” (Ngô Thụy Miên) do Ngọc Nguyễn thể hiện và “Tạm biệt chim én” (nhạc sĩ Trần Tiến) qua giọng hát Việt Thi tiếp tục tạo nên những sắc màu đa dạng cho chương trình.

Về lý do lựa chọn ca khúc này trong live concert của bố, Việt Thi nói đây là bài hát gắn với một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn, từng giúp bố giành giải Nhất tại cuộc thi Tiếng hát hay Thái Bình năm 1985.

Đêm nhạc thu hút đông đảo khán giả nhiều thế hệ.

Nếu hai chương đầu gợi nhắc những dấu mốc và ân tình trong cuộc đời, chương III mang tên “Mãi mãi những đam mê” lại mở ra một diện mạo khác của Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn: Những tác phẩm bất hủ mang âm hưởng thính phòng cổ điển và âm nhạc quốc tế - những sắc màu anh chưa có nhiều cơ hội giới thiệu trên sân khấu, như trích đoạn “Romeo and Juliet” của William Shakespeare, “Bésame Mucho” của Consuelo Velazquez và “Triệu đóa hồng” của Raimonds Pauls, lời thơ Andrey Voznesensky. Trở lại với âm nhạc Việt Nam, anh khép lại chương III bằng “Tình anh” (sáng tác Đình Dũng).

Chương IV “Yêu thương” là nơi những thông điệp xuyên suốt đêm nhạc được gửi gắm với “Ngọn lửa trái tim” (Nguyễn Ngọc Thiện), “Khúc thụy du” (Ngô Thụy Miên) và “Ba kể con nghe” (Nguyễn Hải Phong). Đặc biệt, “Nếu một mai tôi bay lên trời” của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, qua phần thể hiện của Việt Hoàn, trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm diễn. Chương trình khép lại bằng “Đường chúng ta đi” (thơ Xuân Sách, nhạc Huy Du), với sự tham gia của Việt Hoàn và các nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn đón tuổi mới cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Dưới bàn tay dàn dựng của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, cùng sự đồng hành của Giám đốc Âm nhạc Lưu Hà An - Huyền Trung, “Lời những yêu thương” đã đem đến một đêm nhạc vừa vặn, rất đúng với con người của Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn: dung dị, tình cảm, ấm áp và thân gần. Sự xuất hiện của những giọng ca thân thiết như Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Trọng Tấn, Anh Thơ, Nghệ sĩ Ưu tú Lan Anh cùng các nghệ sĩ khách mời đã góp phần tái hiện những chặng đường mà nghệ sĩ đi qua với dấu ấn của những người thầy, bạn bè, đồng nghiệp và tình cảm bền bỉ của khán giả.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang đã để Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn ở vị trí nổi bật, luôn được là chính mình, tự do thể hiện những tình cảm, đam mê và cá tính nghệ thuật.

Ở tuổi 60, Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn đã có một đêm nhạc “Lời những yêu thương” thật đáng nhớ - một dấu mốc đẹp trên con đường nghệ thuật nhiều dấu ấn của người nghệ sĩ đã dành phần lớn cuộc đời để hát và trao gửi yêu thương.