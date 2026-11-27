Moon Ga Young lại trở thành tâm điểm chú ý khi tham gia Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 47 (Blue Dragon Film Awards) tại KBS Hall, Seoul, Hàn Quốc. Nữ diễn viên thu hút ánh nhìn với chiếc đầm quây màu đen, tôn bờ vai trần và vóc dáng thanh mảnh. Cô kết hợp kiểu tóc ép thẳng, rẽ ngôi giữa, tạo vẻ ngoài tối giản, sắc sảo và quyến rũ. Năm nay, Moon Ga Young nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong bộ phim Once We Were Us.

Mỹ nhân sinh năm 1996 thường xuyên đứng top các BXH nhan sắc do các trang tin, tạp chí Hàn bình chọn. Nữ diễn viên có nhan sắc ngọt ngào nhưng lại thu hút bởi thân hình nóng bỏng cùng chiều cao 1,69 m với tỷ lệ cân đối, đôi chân thon dài miên man. Cô được miêu tả là có "gương mặt thiên thần, body ác quỷ", hai khí chất hòa trộn tạo nên sức quyến rũ khó cưỡng.

Trước đó, tại lễ trao giải danh giá bậc nhất xứ Hàn Baeksang Arts Awards 2026, nữ diễn viên cũng trở thành tâm điểm khi mặc chiếc váy tông màu đỏ sẫm pha nâu đất, thiết kế tà váy dài mềm mại với những đường cut-out táo bạo. Moon Ga Young được xướng tên ở hạng mục Nữ chính xuất sắc mảng điện ảnh làm bùng nổ giới truyền thông với nhiều ý kiến trái chiều.

Moon Ga Young sinh ra tại Đức, đến 10 tuổi mới chuyển về Hàn Quốc. Nữ diễn viên tốt nghiệp khoa Sân khấu Điện ảnh tại Đại học Sungkyunkwan danh tiếng. Moon Ga Young được mệnh danh là "mỹ nhân trí thức" nhờ khả năng thông thạo ba thứ tiếng (Hàn, Đức, Anh) cùng nền tảng giáo dục gia giáo.

Năm 2006, Moon Ga Young ra mắt trong bộ phim To Sir, With Love, mở ra cơ hội cho những vai diễn tiếp theo trong các dự án như Prince Hours (2007) và The Reputable Family (2010)... Nữ diễn viên bắt đầu gây chú ý khi tham gia trong bộ phim True Beauty và Welcome To Waikiki 2. Sau đó, cô tham gia nhiều phim gây tiếng vang như Lang y lừng danh, Trở lại tuổi 20, Muôn kiểu ghen tuông, Tìm em trong ký ức, Không còn chúng ta, Law and the City (2025), Kẻ thù thân yêu...

Nhờ thành công trong nghiệp diễn Moon Ga Young được chọn làm đại sứ toàn cầu cho Dolce & Gabbana vào tháng 11/2023. Người đẹp từng gây chấn động khi xuất hiện với bộ trang phong cách hở bạo tại Tuần lễ thời trang Milan 2024, nữ diễn viên chiếm spotlight khi diện bộ đồ xuyên thấu.

Việc đổi từ hình tượng trong sáng sang phong cách trưởng thành gợi cảm giúp Moon Ga Young gây chú ý và có thể thể hiện đa dạng trang phục hơn. Ở tuổi 30, Moon Ga Young ngày càng chứng minh sức hút của một trong những mỹ nhân nổi bật nhất màn ảnh Hàn hiện nay.

Moon Ga Young thường xuyên đảm nhận những vai diễn có tạo hình sang trọng, thời thượng. Khí chất sang chảnh, vóc dáng nóng bỏng cùng phong cách táo bạo tạo nên hình ảnh tự tin rạng rỡ trên thảm đỏ và nhận được sự yêu thích của khán giả.

Độ phủ sóng của nữ diễn viên tiếp tục tăng mạnh trong thời gian gần đây. Theo bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên điện ảnh tháng 5 do Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc công bố, Moon Ga Young đứng thứ 3, tăng 57,93% so với tháng trước. Người đẹp tham gia bộ phim Whale star: The Gyeongseong mermaid, đồng thời cân nhắc các dự án Two Piece, Scent of the night...