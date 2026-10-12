Xuân Trường đang ở đâu?

Lương Xuân Trường (phải) khi còn khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Anh chưa đá chính trận nào cho Đồng Nai sau ba vòng V.League 2026/27. Ảnh: Bảo Ngọc.

Ba vòng đầu V.League 2026/27, Lương Xuân Trường đều bắt đầu trên ghế dự bị của CLB Đồng Nai. Tiền vệ 31 tuổi được tung vào sân hai lần, chưa ghi bàn. Anh cũng chưa có kiến tạo khi Đồng Nai chưa ghi được bàn nào, thua cả 3 trận và thủng lưới 6 lần.

Khởi đầu này khác hẳn vai trò của Xuân Trường mùa trước. Tại giải Hạng Nhất 2025/26, anh đá chính 21 trận, ghi 1 bàn trong hành trình đưa Đồng Nai giành chức vô địch và vé thăng hạng. Từ một cầu thủ thường xuyên góp mặt trong đội hình xuất phát, anh đang phải cạnh tranh lại vị trí.

Ở tuyến giữa, HLV Nguyễn Việt Thắng ưu tiên sử dụng ngoại binh người Serbia Milos Vulic đá cặp cùng Sầm Ngọc Đức. Xuân Trường đều dự bị và chỉ được tung vào sân ở những phút cuối trận. Tuyển thủ Serbia là cầu thủ tấn công có đẳng cấp đã được kiểm chứng, trong khi Ngọc Đức là mẫu tiền vệ phòng mạnh mẽ, năng nổ. So với họ, Xuân Trường không phải mẫu tiền vệ giàu sức mạnh.

Trước khi đến Đồng Nai, Xuân Trường cũng có thời gian thi đấu ổn định ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mùa 2024/25, anh ra sân 24 trận, trong đó có 16 lần đá chính, góp phần giúp đội bóng cán đích thứ năm V.League. Đó là cơ sở để Đồng Nai kỳ vọng vào kinh nghiệm của tiền vệ này.

Dấu ấn gần nhất của Xuân Trường đến vào ngày 30/5. Anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 từ quả phạt góc của Nguyễn Công Phượng, góp phần giúp Đồng Nai thắng Long An 3-0 và thăng hạng sớm một vòng. Chưa đầy 4 tháng sau, anh trở lại V.League với vai trò dự bị.

Với một tiền vệ thiên về điều phối bóng, bàn thắng và kiến tạo không phản ánh đầy đủ đóng góp của Xuân Trường. Số lần đá chính cho thấy rõ hơn sự thay đổi vị trí của Xuân Trường. Ba trận đầu chưa đủ để kết luận anh sa sút, nhưng việc chưa được chọn vào đội hình xuất phát là khác biệt đáng kể so với mùa trước.

Hiện tại ấy cách xa giai đoạn Xuân Trường từng được xem là một trong những tiền vệ xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Năm 2016, anh giành Quả bóng bạc Việt Nam ở tuổi 21, là một trong những cầu thủ trẻ nhất lịch sử từng có danh hiệu này. Hai năm sau, anh làm đội trưởng U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á, rồi cùng tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018.

Ngoài Xuân Trường, hơn một thập niên sau khi gây tiếng vang cùng U19 Việt Nam, các đồng đội thuộc lứa HAGL của Xuân Trường cũng gặp nhiều trở ngại khác nhau. Tại Đồng Nai, Nguyễn Công Phượng ra sân cả ba trận V.League nhưng chỉ một lần được đá chính. Anh vừa ghi bàn giúp đội thắng Bình Minh Sài Gòn 4-3 ở Cúp Quốc gia tối 6/10. Ở Thép Xanh Nam Định, Nguyễn Tuấn Anh đều chỉ vào sân từ ghế dự bị, còn Nguyễn Văn Toàn đang dưỡng thương, chưa hẹn ngày trở lại.

Vũ Văn Thanh cũng chưa ra sân cho Công an Hà Nội tại V.League mùa này sau hai ca phẫu thuật hồi tháng 9 và tháng 10/2025. Đến cuối tháng 8/2026, quá trình hồi phục của Văn Thanh mới bước vào giai đoạn cuối.

Ba vòng đầu chưa đủ để kết luận Xuân Trường sa sút, nhất là khi anh vừa trải qua mùa Hạng Nhất được sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, từ 21 trận đá chính mùa trước đến hai lần vào sân từ ghế dự bị mùa này, vai trò của tiền vệ từng giành Quả bóng bạc Việt Nam đã thay đổi rõ rệt khi Đồng Nai lên V.League.