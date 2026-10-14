Malaysia bác bỏ thông tin nhắm HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản

Những ngày gần đây, truyền thông Malaysia liên tục đề cập đến khả năng HLV Hajime Moriyasu sẽ trở thành người dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này sau khi Asian Cup 2027 khép lại.

Theo tờ New Straits Times, chiến lược gia đang dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản là một trong những cái tên nhận được sự quan tâm khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tìm kiếm phương án nhân sự cho vị trí HLV trưởng.

HLV Hajime Moriyasu vẫn chưa gia hạn hợp đồng với tuyển Nhật Bản.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang có kế hoạch cải tổ nhằm hướng đến những mục tiêu quan trọng trong tương lai, đặc biệt là vòng loại World Cup 2030.

Đáng chú ý, FAM từng đề cập đến khả năng bổ nhiệm một HLV nước ngoài có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao để nâng cao sức cạnh tranh của đội tuyển Malaysia.

Trong khi đó, HLV Hajime Moriyasu đang bước vào giai đoạn cuối hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA).

Theo truyền thông Nhật Bản, hợp đồng hiện tại của nhà cầm quân sinh năm 1968 dự kiến kết thúc sau Asian Cup 2027, giải đấu diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào đầu năm 2027.

Đến thời điểm hiện tại, ông Moriyasu và JFA vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Vì vậy, tương lai của chiến lược gia này đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Một số nguồn tin cho rằng HLV Moriyasu có thể tìm kiếm thử thách mới ở nước ngoài sau khi kết thúc công việc tại đội tuyển Nhật Bản. Chính điều này khiến khả năng ông chuyển sang dẫn dắt Malaysia được truyền thông nhắc đến trong những ngày gần đây.

Tuy nhiên, trước những thông tin trên, Chủ tịch FAM Ab Ghani Hassan đã chính thức lên tiếng làm rõ tình hình. Trả lời trên đài Astro Arena, ông Ab Ghani Hassan khẳng định FAM chưa có bất kỳ động thái cụ thể nào liên quan đến việc tiếp cận hoặc đàm phán với HLV Hajime Moriyasu.

"Tại FAM, chúng tôi vẫn chưa có động thái cụ thể nào. Vấn đề này sẽ được thảo luận kỹ càng", Chủ tịch FAM Ab Ghani Hassan cho biết.

Phát biểu này cho thấy những thông tin liên quan đến khả năng HLV Moriyasu dẫn dắt đội tuyển Malaysia hiện vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán.

Dù vậy, người đứng đầu FAM không loại trừ khả năng bổ nhiệm một chiến lược gia nước ngoài trong thời gian tới. Theo ông Ab Ghani Hassan, việc lựa chọn HLV trưởng phải dựa trên nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của đội tuyển quốc gia.

Tuyển Malaysia đang chơi tốt lên trong thời gian gần đây.

"Chúng tôi ghi nhận rằng các HLV nước ngoài sẽ mang đến chuyên môn và kinh nghiệm giá trị. Bản thân chúng tôi cũng mong muốn đạt được kết quả tốt. Nếu một HLV trong nước có thể mang lại điều đó, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với họ.

Nhưng nếu cảm thấy nhất thiết phải có HLV nước ngoài, chúng tôi sẽ cân nhắc. Đây không phải là quyết định do một mình tôi đưa ra, Ban chấp hành sẽ cùng thảo luận và cân nhắc những ứng viên đề xuất", ông Ab Ghani Hassan nhấn mạnh.

Hiện tại, đội tuyển Malaysia vẫn đang được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe. Nhà cầm quân này đã phụ trách đội tuyển Malaysia tại ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.

Đáng chú ý, Tan Cheng Hoe vừa giúp Malaysia giành vị trí thứ ba chung cuộc tại FIFA ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, dù có những thành tích tích cực, ông Tan Cheng Hoe vẫn chưa được FAM bổ nhiệm chính thức vào vị trí HLV trưởng.

Một bộ phận người hâm mộ cho rằng Tan Cheng Hoe xứng đáng được trao cơ hội lâu dài nhờ những kết quả đã đạt được. Trong khi đó, những ý kiến khác muốn FAM bổ nhiệm một HLV nước ngoài giàu kinh nghiệm nhằm giúp đội tuyển Malaysia cải thiện trình độ và hướng đến các giải đấu lớn.