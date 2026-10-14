Derby của duyên nợ và tham vọng

Cuộc đối đầu giữa 2 tân binh Bắc Ninh FC (áo sáng) và TP Đồng Nai lần đầu ở V-League 1 cũng rất đáng xem.

Quả thật, từ dải đất miền Trung nắng gió cho đến chảo lửa Thủ đô, bầu không khí sớm nóng lên với chùm trận derby và các nút thắt nhân sự đáng chú ý.

Hà Tĩnh vs SLNA: Nghệ Tĩnh mình ơi

Tâm điểm vùng miền đầu tiên không thể bỏ qua chính là màn đọ sức tại sân Hà Tĩnh giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh(H. Hà Tĩnh) và Sông Lam Nghệ An (SLNA).Đây là trận “derby xứ Nghệ” kinh điển, nơi ranh giới địa lý giữa hai tỉnh láng giềng luôn thổi bùng lên thứ bóng đá không khoan nhượng.

Sức hút của trận đấu này còn nằm ở sự xuất hiện của HLV Phan Như Thuật trong vai trò lèo lái đội bóng núi Hồng.Việc phải đối đầu với đội bóng quê hương SLNA, nơi chiến lược gia trẻ này cùng với học trò Nguyễn Trọng Hoàng) đã gắn bó trọn vẹn từ thuở niên thiếu cho đến khi bước lên làm huấn luyện viên trưởng, đội trưởng. Chắc chắn sẽ có vô vàn cảm xúc đặc biệt. Hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc, từng điểm mạnh yếu của các học trò cũ ở xứ Nghệ, liệu chiến lược gia sinh năm 1984 có giúp Hà Tĩnh tận dụng lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm?

Xét về phong độ SLNA đang nhỉnh hơn về kết quả (2 thắng, 1 hòa) nhưng H. Hà Tĩnh không kém cạnh với 2 trận thắng, 1 trận thua.

Ninh Bình FC vs HAGL: Mối thâm tình “bầu Đức - bầu Thụy”

Cuộc đối đầu giữa Ninh Bình FC và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) mang đậm màu sắc “thâm tình” ngoài đời thực giữa các ông bầu lớn. Mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa bầu Đức và bầu Thụy lâu nay luôn tạo ra sự kết nối và san sẻ nguồn lực cầu thủ khá cởi mở giữa các bên.

Dù vậy, khi bước vào sân cỏ V.League, tình nghĩa anh em sẽ phải gác lại.Ninh Bình FC với tiềm lực mạnh mẽ và sự đầu tư bài bản đang thể hiện tham vọng lớn, trong khi HAGL luôn “dùng cả thanh xuân đua trụ hạng”.Ở trận chiến này, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Quốc Việt và Dụng Quang Nho sẽ đối đầu với đội bóng cũ với tư thế cửa trên. Nếu chủ nhà vẫn quyết giữ tham vọng thực sự trong chặng đua đường dài, HAGL khó có cơ hội kiếm điểm.

Công an Hà Nội vs Hà Nội FC: Chảo lửa Thủ đô và nỗi lo quá tải

Tâm điểm lớn nhất của vòng đấu chắc chắn là màn so tài đỉnh cao giữa Công an Hà Nội (CAHN) và Hà Nội FC. Trận derby Thủ đô luôn là thỏi nam châm hút truyền thông và người hâm mộ bởi chất lượng chuyên môn đỉnh cao cùng sự kình địch ngầm giữa hai thế lực hùng mạnh nhất khu vực phía Bắc.

Đội khách áo tím đang trải qua giai đoạn đầy thử thách và khát khao tìm lại vị thế đỉnh cao vốn có sau những khởi đầu có phần trầy trật. Một chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm mà còn là lời tuyên chiến mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch.

Với chủ nhà CAHN, dù đang bay cao với phong độ ấn tượng (dẫn đầu bảng xếp hạng sau 3 vòng đấu với 9 điểm tuyệt đối), đội bóng của HLV Polking lại đang phải đối mặt với bài toán cực khó mang tên quá tải lực lượng, đặc biệt là bước vào trận derby sau khi tiếp Kashima Antlers tại AFC Champions League Elite.

Trước một Hà Nội FC khát khao phục hận và có chiều sâu đội hình tốt, đây sẽ là thử thách cực đại cho chiều sâu băng ghế dự bị của đội bóng do HLV Polking dẫn dắt.

Bắc Ninh FC vs Đồng Nai: Cuộc chiến của 2 tân binh khát thắng

Vòng 4 cũng chứng kiến một lát cắt thú vị khác ở nhóm cuối bảng khi hai tân binh Bắc Ninh FC và Đồng Nai chạm trán nhau. Việc cùng bước lên sân chơi V.League 1 tạo ra sự thấu hiểu và áp lực tương đương cho cả hai. Sau giai đoạn đầu làm quen với nhịp độ khắc nghiệt của giải đấu số 1 Việt Nam, cả Bắc Ninh FC lẫn Đồng Nai (đội đang gặp nhiều khó khăn ở đáy bảng xếp hạng) đều xem đây là cơ hội vàng để chắt chiu từng điểm số quan trọng, qua đó giải tỏa áp lực tâm lý và khẳng định chỗ đứng vững chắc trên bản đồ V.League.

Vòng 4 V.League 1 2026/27 không chỉ “chiếm sóng derby” mà còn hứa hẹn xuất hiện những ngã rẽ chiến thuật, sự giao thoa tình cảm ơn nghĩa giữa các ông bầu và bài toán thể lực khắc nghiệt của giai đoạn đầu mùa. Những màn đối đầu này hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả các pha bóng mãn nhãn và kịch tính đến tận những phút bù giờ cuối cùng.