Xử lý đối tượng dán bậy
Qua công tác nắm tình hình, sáng 24-11, Công an xã Thạnh Mỹ (TP Đà Nẵng) phát hiện T.V.H.P. (trú phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) có hành vi dán quảng cáo trái phép tại các cột đèn chiếu sáng, trụ điện trên địa bàn xã.
Công an xã đã mời người có liên quan về trụ sở để làm việc, xác minh nội dung vụ việc; đồng thời yêu cầu ông P. gỡ bỏ toàn bộ các quảng cáo đã dán và lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật. Việc tự ý treo, đặt, dán, vẽ các nội dung quảng cáo tại cột điện, cột đèn chiếu sáng, tường rào, công trình công cộng và những vị trí không được phép là hành vi vi phạm pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xu-ly-doi-tuong-dan-bay-post361550.html