Ông P. bị buộc gỡ toàn bộ quảng cáo dán trái phép.

Công an xã đã mời người có liên quan về trụ sở để làm việc, xác minh nội dung vụ việc; đồng thời yêu cầu ông P. gỡ bỏ toàn bộ các quảng cáo đã dán và lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật. Việc tự ý treo, đặt, dán, vẽ các nội dung quảng cáo tại cột điện, cột đèn chiếu sáng, tường rào, công trình công cộng và những vị trí không được phép là hành vi vi phạm pháp luật.