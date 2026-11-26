Ngày 25/8/2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đăng tải các nội dung hướng dẫn, cảnh báo người tiêu dùng về những rủi ro có thể phát sinh khi sử dụng ví điện tử, trong đó đáng chú ý là nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân, giả mạo danh tính, chiếm quyền kiểm soát tài khoản và lừa đảo thông qua mã xác thực OTP. Các đối tượng lừa đảo có thể giả danh nhân viên đơn vị cung ứng dịch vụ, yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập hoặc mã xác thực dưới hình thức hỗ trợ kỹ thuật, xác minh đơn hàng, kiểm tra tài khoản.

Người tiêu dùng cần kiểm tra thông tin giao dịch trước khi xác nhận thanh toán điện tử. (Đồ họa: Tạp chí Công Thương, hỗ trợ bởi Open AI)

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024) quy định quyền được bảo đảm an toàn về tài sản, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, bảo vệ thông tin và khiếu nại của người tiêu dùng. Đồng thời, Luật xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc cung cấp thông tin, bảo đảm an toàn giao dịch, bảo vệ thông tin người tiêu dùng và tiếp nhận, giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại theo quy định.

Bên cạnh các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cẩm nang người tiêu dùng trong môi trường số do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xuất bản năm 2026 đưa ra những khuyến nghị giúp người tiêu dùng phòng ngừa rủi ro trong giao dịch tài chính và ngân hàng số. Theo đó, người tiêu dùng được khuyến nghị thanh toán qua các kênh chính thức, kiểm tra thông tin người thụ hưởng, số tiền và mã QR trước khi xác nhận giao dịch; đồng thời lưu giữ chứng từ, theo dõi biến động tài khoản để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Bảo đảm an toàn khi thanh toán bằng ví điện tử

Theo Điều 4 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, người tiêu dùng có quyền được bảo đảm an toàn về tài sản, bảo vệ thông tin, được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về dịch vụ và các chứng từ liên quan đến giao dịch. Đồng thời, Điều 14 và Điều 21 quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ theo nội dung đã công bố, giao kết, cam kết và cung cấp thông tin về giá, phí, chi phí, phương thức thanh toán cùng các nội dung liên quan.

Đối với hoạt động thanh toán bằng ví điện tử, những quy định này là cơ sở bảo vệ quyền tiếp cận thông tin về dịch vụ, điều kiện sử dụng, chi phí và yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình giao dịch của người tiêu dùng.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định chuyên ngành về thanh toán không dùng tiền mặt tạo cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi sử dụng ví điện tử. (Đồ họa: Tạp chí Công Thương, hỗ trợ bởi Open AI)

Bên cạnh các quy định chung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động cung ứng dịch vụ ví điện tử còn chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt và Thông tư số 40/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản liên quan. Đây là những căn cứ pháp lý chuyên ngành quy định về điều kiện cung ứng dịch vụ, bảo đảm thanh toán, quản lý rủi ro và trách nhiệm xử lý giao dịch ví điện tử.

Theo Nghị định số 52/2024/NĐ-CP, ví điện tử là phương tiện lưu trữ tiền điện tử, cho phép khách hàng nạp tiền, rút tiền và thực hiện giao dịch thanh toán. Đối với tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, việc cung ứng ví điện tử phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và đáp ứng các yêu cầu về liên kết tài khoản, bảo đảm thanh toán theo quy định. Ví điện tử không đồng nhất với tài khoản thanh toán tại ngân hàng.

Cùng với yêu cầu về bảo đảm thanh toán, Điều 19 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN quy định thỏa thuận mở và sử dụng ví điện tử phải thể hiện các nội dung tối thiểu như quyền, trách nhiệm của các bên; các loại phí, mức phí; phạm vi, hạn mức giao dịch; phương thức tiếp nhận yêu cầu tra soát, khiếu nại, thời hạn xử lý và các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật.

Như vậy, người sử dụng ví điện tử cần được cung cấp đầy đủ những thông tin thiết yếu về điều kiện sử dụng, quyền và nghĩa vụ trong giao dịch. Tổ chức cung ứng dịch vụ có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung đã thỏa thuận, đồng thời tuân thủ các yêu cầu riêng của pháp luật chuyên ngành.

Bảo vệ thông tin tài khoản và mã xác thực là yêu cầu quan trọng khi sử dụng ví điện tử. (Ảnh minh họa)

Một nội dung quan trọng khác là bảo vệ thông tin người tiêu dùng. Theo các Điều 15, 16, 18 và 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm công khai quy tắc bảo vệ thông tin, sử dụng thông tin đúng mục đích, phạm vi đã thông báo và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh mạng đối với thông tin người tiêu dùng.

Đồng thời, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh mạng đối với thông tin được thu thập, lưu trữ, sử dụng; ngăn ngừa hành vi đánh cắp, tiếp cận, sử dụng hoặc chỉnh sửa thông tin trái phép.

Trong hoạt động ví điện tử, những yêu cầu này liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ thông tin định danh, số điện thoại, dữ liệu xác thực và lịch sử giao dịch của khách hàng. Việc thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu còn phải đáp ứng các quy định chuyên ngành về thanh toán và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Để phòng ngừa rủi ro trong quá trình cung ứng dịch vụ, Điều 28 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN yêu cầu tổ chức cung ứng ví điện tử ban hành quy định nội bộ về quản lý rủi ro, thực hiện các biện pháp kiểm tra, xác minh thông tin khách hàng, ngăn chặn hành vi mạo danh và nhận diện những dấu hiệu nghi ngờ gian lận.

Tổ chức cung ứng dịch vụ còn phải thường xuyên cảnh báo, hướng dẫn khách hàng nhận biết phương thức, thủ đoạn của tội phạm, bảo mật thông tin và sử dụng ví điện tử an toàn.

Ở góc độ người sử dụng, các khuyến nghị của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tập trung vào việc lựa chọn đơn vị cung ứng được cấp phép, sử dụng ứng dụng từ nguồn chính thức, không chia sẻ mật khẩu, mã OTP và hạn chế truy cập những đường dẫn không rõ nguồn gốc.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tăng cường kết nối, phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. (Ảnh: Tạp chí Công Thương)

Đặc biệt, Cẩm nang người tiêu dùng trong môi trường số cảnh báo nguy cơ mã QR thanh toán bị giả mạo hoặc thay thế, dẫn đến việc chuyển tiền không đúng người nhận. Tài liệu khuyến nghị người tiêu dùng kiểm tra tên người thụ hưởng, số tiền, nội dung thanh toán trước khi xác nhận; dừng giao dịch khi phát hiện thông tin bất thường và xác minh lại với bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Việc kích hoạt thông báo biến động số dư, sử dụng mật khẩu mạnh và thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch cũng được khuyến nghị nhằm giúp người sử dụng phát hiện sớm những hoạt động không do mình thực hiện.

Trách nhiệm xử lý sự cố và giải quyết khiếu nại trong giao dịch ví điện tử

Bên cạnh yêu cầu bảo đảm an toàn, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn quy định trách nhiệm cung cấp chứng từ, tiếp nhận phản ánh và giải quyết khiếu nại khi người tiêu dùng gặp vấn đề trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Theo Điều 29, tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của người tiêu dùng. Đối với giao dịch trên không gian mạng, doanh nghiệp phải tạo điều kiện để người tiêu dùng truy cập, tải, lưu trữ và in các tài liệu này.

Quy định này tạo cơ sở để người sử dụng có thể lưu giữ bằng chứng giao dịch, phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu và yêu cầu xử lý khi phát sinh sai sót trong quá trình thanh toán.

Người tiêu dùng có quyền yêu cầu tra soát, giải quyết khiếu nại khi giao dịch ví điện tử phát sinh sai sót. (Ảnh minh họa)

Đối với việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, Điều 31 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại và phải thông báo cho người tiêu dùng về việc tiếp nhận trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được. Tổ chức trực tiếp cung ứng dịch vụ còn có trách nhiệm xây dựng, công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại theo quy định.

Cần phân biệt, thời hạn 03 ngày làm việc là thời hạn thông báo việc tiếp nhận, không phải thời hạn bắt buộc hoàn tất xác minh và xử lý mọi khiếu nại.

Riêng đối với dịch vụ ví điện tử, pháp luật chuyên ngành quy định cụ thể hơn trách nhiệm của tổ chức cung ứng trong việc thực hiện giao dịch và xử lý những vấn đề phát sinh.

Theo Điều 37 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử có trách nhiệm thực hiện lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về số dư, giao dịch và chứng từ liên quan; đồng thời giải đáp, xử lý những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng theo quy định pháp luật và thỏa thuận giữa các bên.

Đáng chú ý, tổ chức cung ứng dịch vụ phải hoàn trả các khoản tiền do sai sót đã ghi Nợ đối với ví điện tử của khách hàng. Thông tư số 41/2025/TT-NHNN tiếp tục bổ sung yêu cầu công khai quy định về xử lý tra soát, khiếu nại và mẫu giấy đề nghị tra soát, khiếu nại để khách hàng biết, thực hiện.

Đây là những quy định riêng về trách nhiệm của đơn vị cung ứng ví điện tử, bổ sung cho cơ chế bảo vệ người tiêu dùng được xác lập trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tuy nhiên, khi phát sinh sự cố, trách nhiệm xử lý cần được xác định trên cơ sở nguyên nhân và tính chất của từng giao dịch.

Trách nhiệm xử lý sự cố cần được xác định theo nguyên nhân và tính chất của giao dịch. Nếu sai sót phát sinh trong quá trình thanh toán, tổ chức cung ứng ví điện tử có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và thực hiện nghĩa vụ khắc phục theo quy định. Trường hợp thanh toán đã hoàn tất nhưng bên bán không giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ không đúng thỏa thuận, việc giải quyết còn liên quan đến trách nhiệm của bên bán, không mặc nhiên thuộc về tổ chức cung ứng ví điện tử.

Đối với trường hợp tổ chức kinh doanh cung cấp dịch vụ không đúng nội dung đã đăng ký, thông báo, công bố, giới thiệu, giao kết hoặc cam kết, Điều 36 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định trách nhiệm thỏa thuận với người tiêu dùng để thực hiện các biện pháp khắc phục phù hợp. Tùy trường hợp, các biện pháp có thể bao gồm cung cấp lại dịch vụ, giảm giá, chấm dứt cung cấp dịch vụ và hoàn tiền hoặc biện pháp khác theo thỏa thuận. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại được xác định theo quy định pháp luật.

Như vậy, không phải mọi giao dịch ví điện tử phát sinh vấn đề đều mặc nhiên dẫn đến trách nhiệm hoàn tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ. Nghĩa vụ hoàn trả hoặc bồi thường phải được xác định trên cơ sở nguyên nhân sự cố, trách nhiệm của từng chủ thể và căn cứ pháp lý tương ứng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hướng dẫn người tiêu dùng lưu giữ chứng từ giao dịch, chuẩn bị bằng chứng và thực hiện khiếu nại qua các kênh chính thức. (Ảnh minh họa: Cẩm nang người tiêu dùng trong môi trường số)

Về phía người sử dụng, Cẩm nang người tiêu dùng trong môi trường số hướng dẫn lưu giữ các tài liệu liên quan đến thanh toán, như biên lai điện tử, thông báo giao dịch thành công, hóa đơn, thông tin đơn hàng và tin nhắn xác nhận. Việc lưu giữ đầy đủ chứng từ giúp thuận tiện cho quá trình đối chiếu, xác minh hoặc yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết.

Tại Chương 13 về khiếu nại và giải quyết tranh chấp, cẩm nang tiếp tục hướng dẫn người tiêu dùng chuẩn bị chứng cứ, trình bày rõ nội dung phản ánh, yêu cầu giải quyết và gửi khiếu nại qua các kênh chính thức của doanh nghiệp hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ.

Đặc biệt, khi nghi ngờ tài khoản bị xâm nhập, phát sinh giao dịch trái phép hoặc lộ thông tin xác thực, người sử dụng cần liên hệ ngay đơn vị cung ứng dịch vụ để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ tài khoản, kiểm tra giao dịch và ngăn chặn rủi ro. Trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, người tiêu dùng có thể trình báo cơ quan công an để được xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo đảm an toàn, cung cấp thông tin và xử lý khiếu nại của tổ chức cung ứng dịch vụ, cùng với sự chủ động bảo vệ tài khoản và lưu giữ chứng từ của người sử dụng, góp phần bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trong thanh toán bằng ví điện tử.