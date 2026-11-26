302 trường hợp giao đất trái thẩm quyền

Chiều 25/11, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2026. Phiên tiếp được kết nối trực tuyến với điểm cầu UBND xã Bình Giang.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy nghe kiến nghị của một số công dân xã Bình Giang về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất được UBND xã Vũ Bản (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam trước sáp nhập) giao không đúng thẩm quyền trong giai đoạn 2006-2013.

Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Đức Lam.

Theo báo cáo, thời gian này, xã Vũ Bản có 302 trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền. Các sai phạm trong quản lý đất đai của tập thể, cá nhân liên quan đã bị khởi tố, xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Sau khi các bản án có hiệu lực, UBND huyện Bình Lục đã tổ chức rà soát, phân loại từng trường hợp, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà Nam cũ cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành văn bản chỉ đạo, đồng thời xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương để tìm phương án giải quyết.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND xã Bình Giang đã tiếp tục rà soát, đo đạc, phân loại các thửa đất, tổ chức đối thoại với người dân và xem xét những trường hợp tương tự để tham mưu phương án xử lý.

Đáng chú ý, vụ việc 302 hộ dân đã được Tổ công tác 48 của tỉnh đưa vào diện theo dõi, rà soát, đôn đốc giải quyết. Tổ công tác đã làm việc với địa phương, khảo sát thực địa, giao nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên yêu cầu báo cáo tiến độ xử lý.

Bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân

Đại diện người dân tại xã Bình Giang bày tỏ kiến nghị. Ảnh: Đức Lam.

Kết luận buổi tiếp công dân, Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, đây là vụ việc phức tạp, kéo dài, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, đồng thời đặt ra trách nhiệm của các cơ quan nhà nước qua nhiều thời kỳ.

Do đó, các cấp, ngành phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Việc xử lý phải có căn cứ, đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, bảo đảm công khai, khách quan và bình đẳng giữa những trường hợp có điều kiện tương đồng.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh phân công một lãnh đạo trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với xã Bình Giang rà soát toàn diện hồ sơ, tài liệu, căn cứ pháp lý và điều kiện cụ thể của từng trường hợp.

Trong quá trình giải quyết, cần phân biệt rõ các vấn đề phát sinh qua từng thời kỳ, đối chiếu với quy định pháp luật tương ứng; làm rõ tình trạng pháp lý từng thửa đất, nghĩa vụ tài chính và các quyền lợi liên quan. Những trường hợp đủ điều kiện phải được xem xét, giải quyết kịp thời; trường hợp không đủ điều kiện cần có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định.

Đối với UBND xã Bình Giang, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập, đối chiếu hồ sơ được bàn giao qua các thời kỳ; kiểm tra thực địa, phân loại từng trường hợp, trực tiếp đối thoại và thông tin rõ kết quả xử lý cho công dân. Quá trình giải quyết phải bảo đảm quyền cung cấp thông tin, trình bày ý kiến và thực hiện các quyền hợp pháp của người dân, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà.

Ban Nội chính Tỉnh ủy được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

Đối với các hộ dân, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan (nếu có), phản ánh trung thực những vấn đề phát sinh trong quá trình rà soát. Việc chỉ đạo xử lý vụ việc 302 hộ dân cho thấy yêu cầu đặt ra không chỉ là tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng về đất đai, mà còn phải làm rõ trách nhiệm quản lý qua các thời kỳ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và củng cố niềm tin vào chính quyền cơ sở.

Liên quan sự việc, tháng 9/2016, TAND tỉnh Hà Nam (cũ) đã xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm trong quản lý đất đai xảy ra tại xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, giai đoạn 2006-2014. Theo cáo trạng, Trần Bá Toàn, nguyên Chủ tịch UBND xã Vũ Bản, đã chỉ đạo các cán bộ cấp, bán đất trái phép cho hơn 302 hộ dân, thu gần 10 tỷ đồng. Trong đó, 298 hộ đã được giao đất với tổng diện tích gần 61.000m². Để hợp thức hóa sai phạm, các bị cáo còn lập khống hồ sơ, giấy tờ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt Trần Bá Toàn và Đặng Hữu Phú, nguyên cán bộ địa chính xã, mỗi người 10 năm tù; Khổng Quang Chư, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã, 8 năm tù; Trần Thị Phượng, nguyên kế toán UBND xã, 6 năm tù, cùng về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Nguyễn Quang Hưng, nguyên Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bình Lục, lĩnh 18 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.