Từ đối tác làm ăn thành nạn nhân

ngày 25/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa bắt giữ Hồ Đắc Thắng (SN 1991, trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), đối tượng bị truy nã đặc biệt theo Quyết định truy nã ngày 26/10/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt số tiền lớn, Thắng rời khỏi địa phương, di chuyển đến nhiều nơi, thường xuyên thay đổi chỗ ở, hạn chế sử dụng các phương tiện liên lạc và giao dịch có thể để lại dấu vết nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, những thủ đoạn che giấu tung tích này cuối cùng cũng không thể qua mắt lực lượng Công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ mối quan hệ hợp tác làm ăn giữa Thắng và bà T. (SN 1994, trú tại xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi). Năm 2019, Thắng và bà T. từng là đồng nghiệp tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. Có chung môi trường làm việc, cùng am hiểu phần nào hoạt động kinh doanh nhà đất, hai người dần thiết lập mối quan hệ thân thiết. Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến tháng 8/2022, Thắng và bà T. nhiều lần cùng góp vốn mua bán bất động sản. Quá trình hợp tác này đã tạo dựng niềm tin giữa hai bên.

Qua những lần làm ăn trước đó, bà T. tin tưởng Thắng, xem đây là người có kinh nghiệm và có thể cùng mình tiếp tục đầu tư, tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường bất động sản. Thế nhưng, phía sau mối quan hệ tưởng chừng bền chặt ấy lại là vụ việc có dấu hiệu lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 8/2022, do hoạt động làm ăn thua lỗ, Thắng đưa ra thông tin gian dối về việc đầu tư hai thửa đất tại phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng. Để tạo niềm tin và thuyết phục bà T. tiếp tục tham gia, Thắng đề nghị góp vốn với tổng số tiền 3,85 tỷ đồng. Đây không phải lần đầu hai người hợp tác đầu tư bất động sản. Vì vậy, trước những thông tin Thắng đưa ra cùng lời hứa hẹn về lợi nhuận từ việc mua bán đất, bà T. đã tin tưởng chuyển toàn bộ số tiền 3,85 tỷ đồng cho người từng nhiều lần làm ăn chung với mình.

Tuy nhiên, trái với cam kết, sau khi nhận tiền, Thắng không sử dụng số tiền này để mua hai thửa đất như thỏa thuận. Thay vào đó, đối tượng dùng tiền trả các khoản nợ, chi tiêu cá nhân và chi trả lợi nhuận từ hoạt động đầu tư đất cho một số người khác. Như vậy, số tiền bà T. tin tưởng giao để đầu tư bất động sản đã không được sử dụng đúng mục đích như Thắng đưa ra ban đầu. Những lời hứa hẹn về cơ hội sinh lời từ hai thửa đất đã khiến nạn nhân giao số tiền lớn cho đối tượng.

Đến tháng 7/2024, khi phát hiện sự việc, bà T. yêu cầu Thắng hoàn trả số tiền đã nhận. Thế nhưng, thay vì thực hiện nghĩa vụ hoàn trả, Thắng không giải quyết mà còn bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với bà T. và gia đình. Từ một người từng có thời gian dài hợp tác làm ăn, Thắng bất ngờ biến mất sau khi nhận số tiền 3,85 tỷ đồng. Sự việc khiến bà T. mất đi khoản tiền lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu làm rõ hành vi lợi dụng mối quan hệ quen biết để thực hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lẩn trốn vẫn không thoát

sau khi tiếp nhận, xác minh vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định. Trước việc Thắng bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 26/10/2026, cơ quan điều tra ban hành Quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong thời gian lẩn trốn tại TP Hà Nội, Thắng tìm cách tạo vỏ bọc để tránh bị phát hiện. Đối tượng làm nghề tự do, thường xuyên thay đổi nơi ở, không sử dụng tài khoản ngân hàng và số điện thoại chính chủ nhằm hạn chế khả năng bị cơ quan chức năng xác minh, truy tìm. Việc liên tục thay đổi nơi cư trú, hạn chế các giao dịch có thể để lại dấu vết cho thấy đối tượng tìm nhiều cách né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, dù sử dụng các phương thức che giấu tung tích, Thắng vẫn không thể thoát khỏi quá trình truy tìm của cơ quan Công an.

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập thông tin, lần theo dấu vết và xác định nơi lẩn trốn của đối tượng. Sau quá trình kiên trì xác minh, truy tìm, ngày 11/11/2026, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ Hồ Đắc Thắng tại phường Long Biên, TP Hà Nội. Ngay sau đó, đối tượng được áp giải về Quảng Ngãi để tiếp tục phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Việc bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt sau thời gian lẩn trốn góp phần phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án, đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh với tội phạm, không để đối tượng lợi dụng việc bỏ trốn nhằm né tránh trách nhiệm.

Từ vụ việc trên có thể thấy, một trong những yếu tố khiến người bị hại dễ dàng giao số tiền lớn cho đối tượng là sự tin tưởng được hình thành qua thời gian hợp tác làm ăn. Khi mối quan hệ quen biết trở thành cơ sở để đặt niềm tin tuyệt đối, những lời giới thiệu về cơ hội đầu tư, lợi nhuận hấp dẫn đôi khi khiến người tham gia bỏ qua các bước kiểm tra, xác minh cần thiết.

Thực tế, bất động sản là lĩnh vực có giá trị giao dịch lớn, đòi hỏi người tham gia phải tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý, quyền sở hữu, tình trạng giao dịch cũng như năng lực và uy tín của các bên liên quan. Việc chỉ dựa vào quan hệ quen biết hoặc lời hứa hẹn về lợi nhuận để chuyển giao khoản tiền lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc góp vốn đầu tư cần được thể hiện bằng thỏa thuận rõ ràng, có căn cứ pháp lý, xác định cụ thể mục đích sử dụng tiền, trách nhiệm của từng bên và phương thức kiểm soát dòng tiền. Người tham gia cần trực tiếp kiểm tra thông tin thửa đất, tính xác thực của giao dịch, tránh giao toàn bộ tài sản cho người khác chỉ dựa trên sự tin tưởng cá nhân.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hình thức huy động vốn đầu tư bất động sản, nhất là những lời mời gọi góp vốn dựa trên quan hệ quen biết hoặc cam kết lợi nhuận hấp dẫn. Trước khi quyết định chuyển tiền, cần tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý và tính xác thực của dự án, thửa đất; không chủ quan, nóng vội hoặc đặt niềm tin tuyệt đối vào những lời giới thiệu thiếu căn cứ.

Bên cạnh đó, khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời. Những thông tin liên quan đến tội phạm và đối tượng truy nã cũng cần được cung cấp cho lực lượng chức năng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Vụ việc Hồ Đắc Thắng một lần nữa là lời cảnh tỉnh đối với những người tham gia đầu tư bất động sản. Trong kinh doanh, niềm tin là yếu tố quan trọng, nhưng niềm tin phải đi cùng sự tỉnh táo, kiểm chứng và những ràng buộc pháp lý cần thiết. Bởi chỉ một quyết định thiếu thận trọng cũng có thể khiến người dân phải trả giá bằng toàn bộ tài sản tích góp trong nhiều năm.