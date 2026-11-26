Ngày 26/11, Đội K91 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đã tạm dừng việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Tân Công Chí cũ, hiện thuộc địa bàn Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K91 đã tìm kiếm và đưa các hài cốt liệt sĩ lên khỏi lòng đất.

Trước đó, trong gần nửa tháng triển khai nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội K91 đã tìm kiếm và đưa được 14 hài cốt liệt sĩ lên khỏi lòng đất. Tuy nhiên, quá trình khai quật gặp không ít khó khăn khi phát hiện bom mìn và các loại vật liệu nổ còn tồn tại từ thời chiến tranh.

Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91, cho biết trong quá trình đào tìm, lực lượng đã phát hiện bom mìn nằm xen lẫn với khu vực có hài cốt liệt sĩ. Vì vậy, đơn vị phải tạm ngừng hoạt động để chờ lực lượng Công binh tiến hành rà soát, xử lý và thu gom vật liệu nổ. Sau khi khu vực được bảo đảm an toàn, công tác tìm kiếm mới có thể tiếp tục.

Trước tình hình trên, mọi hoạt động khảo sát, đào tìm đều được triển khai hết sức thận trọng. Yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu nhằm bảo vệ lực lượng trực tiếp tham gia nhiệm vụ.

Các loại vật liệu nổ còn sót lại từ thời chiến tranh.

Theo những người làm công tác tìm kiếm, việc phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm gần những quả bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh là hình ảnh khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ không khỏi xúc động và đau lòng. Dù phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, các thành viên Đội K91 vẫn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với mong muốn sớm đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình và quê hương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, tính đến ngày 12/11, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập tổng cộng 273 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 211 hài cốt được tìm thấy trong nước và 62 hài cốt được quy tập tại Campuchia.