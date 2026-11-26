Khoảng 9h50 ngày 25/11, tổ công tác Trạm CSGT Tùng Diễn, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn tuần tra tại Km 65+400, QL1A, đoạn qua xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, phát hiện, xử lý tài xế Lê Văn V (SN 1988, trú tại xã Hữu Lũng, Lạng Sơn) điều khiển xe đầu kéo BKS 12C-129.xx, kéo theo sơ-mi rơ-moóc tải tự đổ BKS 98RM-006.xx vi phạm lỗi làm rơi vãi đất đá trên đường.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, tổ công tác yêu cầu tài xế kiểm tra ma túy trong cơ thể bằng phương pháp test nhanh tại chỗ. Lực lượng công an giám sát quá trình lấy mẫu nước tiểu, sử dụng bộ que thử ma túy kiểm tra nhanh tại hiện trường, kết quả cho thấy tài xế trên âm tính với ma túy.

Tài xế Lê Văn V cho biết, đang là lái xe của Công ty TNHH Phương Trang. Gần 1 năm nay, tôi chạy xe từ Lạng Sơn xuống Bắc Ninh, nay mới được kiểm tra ma túy lần đầu.

Quá trình lấy mẫu kiểm tra nhanh được lực lượng công an giám sát chặt chẽ, bảo đảm kết quả khách quan, chính xác.

Tại thời điểm kiểm tra, thượng úy Hoàng Đức Tiến, cán bộ Trạm CSGT Tùng Diễn thông báo cho lái xe về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

"Thời điểm cuối năm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên QL1A gia tăng, nguy cơ TNGT cao vì vậy trong quá trình điều khiển phương tiện cần đảm bảo điều kiện sức khoẻ, luôn tỉnh táo, tuân thủ các quy định về ATGT và đặc biệt không sử dụng rượu bia, chất ma tuý", thượng úy Tiến lưu ý.

Đại úy Hoàng Mạnh Hà, tổ trưởng tổ công tác cho biết, trong 3 ngày đầu tuần này, tổ đã xử lý trên 80 trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Tổ công tác đã kiểm tra ma tuý gần 20 trường hợp, tất cả đều âm tính.

"Tất cả các lái xe, nhất là xe tải, trong quá trình kiểm tra vi phạm, anh em sẽ căn cứ vào một số dấu hiệu ban đầu, nếu có nghi ngờ sẽ yêu cầu lái xe phối hợp kiểm tra nhanh ma tuý trong cơ thể. Cùng đó, tổ công tác sẽ tập trung tuyên truyền cho lái xe để lan tỏa đến đội ngũ lái xe của đơn vị mình, nhằm nâng cao ý thức chấp hành", đại úy Hoàng Mạnh Hà thông tin.

Đến khoảng 12h cùng ngày, ngay sau khi đổi ca, tổ công tác khác của Trạm CSGT Tùng Diễn làm nhiệm vụ kiểm soát, bảo đảm ATGT tại Km 62+500 QL1A vẫn tiếp tục kiểm tra ma túy đối với các lái xe đầu kéo, đường dài có dấu hiệu khả nghi.

Sau khi kiểm tra, giải thích rõ ràng quy định liên quan cho các tài xế, đại úy Dương Thanh Sơn, cán bộ Trạm CSGT Tùng Diễn đều lập biên bản kiểm tra, xác minh rõ thông tin danh tính của các lái xe.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận đã có gần 10 trường hợp lái xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải được tổ công tác Trạm CSGT Tùng Diễn kiểm tra ma túy nhưng đều cho kết quả âm tính. Các tài xế cho biết, bản thân hiểu tác hại và hậu quả khi sử dụng ma túy nên đã tránh xa.

Được biết, phương pháp kiểm tra ma túy trong cơ thể lái xe như trên đã được Trạm CSGT Tùng Diễn triển khai từ đầu năm 2026 đến nay. Lực lượng chức năng từng phát hiện trường hợp điều khiển xe ô tô con dương tính với ma túy. Đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt lái xe vi phạm 35 triệu đồng theo quy định.

Chỉ huy Trạm CSGT Tùng Diễn cho biết: Từ đầu tháng 11 tới nay, đơn vị kiểm tra ma túy cả trăm lái xe, tất cả đều âm tính. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm ATGT.

Clip ghi nhận CSGT Lạng Sơn kiểm tra ma túy, ngăn chặn lái xe sử dụng ma túy cầm lái trên đường.

Anh Đức