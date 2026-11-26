Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), lực lượng phòng, chống tội phạm BĐBP tỉnh Thanh Hóa vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công một vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã qua vùng biên giới.

Đối tượng Lương Văn An bị bắt giữ cùng tang vật.

Theo thông tin ban đầu, tại Km 63+200, Quốc lộ 15C, đoạn qua bản Táo, xã Trung Lý (khu vực gần biên giới) trong quá trình tuần tra tổ công tác BĐBP đã phát hiện, bắt quả tang Lương Văn An (SN 1990, trú tại bản Lách, xã Mường Chanh, tỉnh Thanh Hóa) đang có hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Tiến hành kiểm tra phương tiện và tang vật, lực lượng chức năng thu giữ 36 cá thể rùa còn sống cùng nhiều cá thể cầy đã chết, được sơ chế và cấp đông. Tổng trọng lượng số động vật hoang dã bị thu giữ lên tới hơn 90kg.

Lực lượng chức năng đã đấu tranh khai thác tại chỗ, đối tượng Lương Văn An khai nhận, thông qua các mối quan hệ từ trước để thu mua gom số động vật hoang dã từ bên nước bạn Lào, sau đó đưa về Việt Nam tìm các đầu mối tiêu thụ bán kiếm lời. Khi đối tượng Lương Văn An đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng phối hợp phát hiện, khống chế.

Hiện, BĐBP tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan thiện hồ sơ để xử lý vụ việc nghiêm minh theo quy định của pháp luật.