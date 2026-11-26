Tìm đại diện bảo hộ của 45 thương hiệu nước hoa, mỹ phẩm

Ngày 24-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc tìm kiếm tổ chức, cá nhân được ủy quyền bảo hộ 45 thương hiệu nước hoa, mỹ phẩm tại Việt Nam.

Theo cơ quan công an, vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được phát hiện ngày 28-5-2025 tại tầng 2, số 64 Hàng Giấy, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Qua rà soát, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều sản phẩm nước hoa, mỹ phẩm và sản phẩm làm đẹp mang nhãn của 45 thương hiệu, trong đó có Versace, Jean Paul Gaultier, Tommy Hilfiger, Diptyque, Le Labo, Huda Beauty, Etude House, Penhaligon's và Xerjoff.

Việc phát hiện hàng hóa mang nhãn hiệu của những thương hiệu này chưa đồng nghĩa toàn bộ sản phẩm là hàng giả. Cơ quan chức năng vẫn đang xác minh, giám định và thu thập tài liệu liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang trưng cầu giám định số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia. Kết quả dự kiến có vào ngày 18-12-2026.

Hoạt động kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh góp phần phát hiện, ngăn chặn nước hoa, mỹ phẩm giả mạo nhãn hiệu. Ảnh minh họa bằng AI: H.D.

Để phục vụ điều tra, cơ quan công an đề nghị các tổ chức, cá nhân được những thương hiệu liên quan ủy quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp tại Việt Nam liên hệ, cung cấp tài liệu về tình trạng bảo hộ và quyền sử dụng nhãn hiệu.

Sau ngày 18-12-2026, đối với những thương hiệu không có đại diện liên hệ, vụ việc sẽ tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân liên quan có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tại số 2 Hàng Giấy, phường Hoàn Kiếm, hoặc điều tra viên Nguyễn Minh Quân qua số điện thoại 0906.098.089.

Vụ việc đặt ra vấn đề xác định dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và trách nhiệm của người kinh doanh nếu hàng hóa được kết luận giả mạo nhãn hiệu.

Hàng giả mạo nhãn hiệu có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự

Theo luật sư Kiều Thị Thúy, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, để xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, cần làm rõ tình trạng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, dấu hiệu được sử dụng trên sản phẩm và tính hợp pháp của việc sử dụng.

Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ quy định hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là hàng hóa hoặc bao bì gắn dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với nhãn hiệu đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó, do tổ chức, cá nhân không có quyền sử dụng nhãn hiệu thực hiện.

Không phải mọi sản phẩm mang nhãn hiệu nước ngoài đều là hàng giả. Việc xác định vi phạm phải căn cứ vào nguồn gốc hàng hóa, tình trạng bảo hộ và quyền sử dụng nhãn hiệu.

Luật sư Kiều Thị Thúy phân tích, cần phân biệt hàng giả mạo nhãn hiệu với hàng giả về chất lượng, công dụng. Sản phẩm có thể giả mạo nhãn hiệu dù chưa có kết luận về chất lượng bên trong. Ngược lại, hàng không bảo đảm chất lượng chưa đương nhiên là hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đối với vụ việc tại phố Hàng Giấy, kết quả giám định và tài liệu từ chủ sở hữu hoặc đại diện hợp pháp của các thương hiệu sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá dấu hiệu vi phạm.

Nếu xác định có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, tùy tính chất, mức độ, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 226 Bộ luật Hình sự quy định tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Theo đó, người cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam, với đối tượng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý, có thể bị xử lý hình sự khi đáp ứng các điều kiện luật định.

Ở khung cơ bản, hành vi có quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, gây thiệt hại cho chủ sở hữu từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Trường hợp có tình tiết định khung tăng nặng theo khoản 2 Điều 226, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đối với pháp nhân thương mại, nếu đủ điều kiện chịu trách nhiệm hình sự, hình phạt có thể là phạt tiền, đình chỉ hoạt động có thời hạn và các hình phạt bổ sung theo quy định.

Tuy nhiên, luật sư Kiều Thị Thúy lưu ý, không thể chỉ căn cứ vào số lượng thương hiệu trên hàng hóa để xác định có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Cơ quan điều tra phải làm rõ nguồn gốc, giá trị hàng hóa vi phạm, khoản thu lợi bất chính hoặc thiệt hại của chủ sở hữu, đồng thời xác định lỗi cố ý và vai trò của từng người liên quan.

Người trực tiếp sản xuất, gắn nhãn, nhập hàng hoặc kinh doanh có thể có trách nhiệm khác nhau. Không thể mặc nhiên coi mọi người tham gia phân phối đều có cùng trách nhiệm hình sự.

Theo pháp luật sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm, chấm dứt vi phạm và bồi thường thiệt hại khi có căn cứ. Việc tìm kiếm đại diện của 45 thương hiệu góp phần xác minh chủ thể quyền và thu thập tài liệu phục vụ điều tra.

Luật sư Kiều Thị Thúy khuyến cáo, người tiêu dùng nên thận trọng với nước hoa, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, giá bán bất thường hoặc không thể kiểm chứng thông tin nhà sản xuất, đơn vị phân phối. Ngoài thiệt hại kinh tế, sản phẩm không bảo đảm chất lượng còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đối với vụ việc tại phố Hàng Giấy, cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định. Việc xử lý phải dựa trên chứng cứ về quyền sở hữu công nghiệp và hành vi vi phạm cụ thể, bảo đảm quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu, người tiêu dùng và những người liên quan.