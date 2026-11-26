Sáng 26/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Ngô Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Hoàng An, cho biết hiện chưa có căn cứ xác nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc chị N.T.H. (44 tuổi, trú thôn An Hòa) bị chuốc thuốc mê, bắt cóc. Cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân chị H. mất liên lạc với gia đình và có mặt ở Hà Nội.

"Những thông tin chưa được kiểm chứng có thể khiến dư luận hiểu sai vụ việc, gây hoang mang. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tìm hiểu, xác minh", Chủ tịch UBND xã Hoàng An cho hay.

Lãnh đạo xã Hoàng An đến thăm hỏi, động viên chị H. Ảnh: HA

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, gia đình chị H. làm nông. Hằng ngày, chị thường sang chợ xã bên bán rau và trở về nhà vào cuối buổi trưa. Tuy nhiên, hôm xảy ra sự việc, đã quá giờ thường lệ mà chị vẫn chưa về, người thân không thể liên lạc được nên vô cùng lo lắng.

Sáng 25/11, sau 3 ngày mất liên lạc, gia đình nhận được tin chị H. đang ở Hà Nội. Người thân đã phối hợp với chính quyền xã Hoàng An đến đón chị trở về.

Cùng ngày, lãnh đạo xã Hoàng An và đại diện các đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên chị H. cùng gia đình.

Hiện sức khỏe chị H. đã ổn định, bình thường. Gia đình mong muốn chị có thời gian nghỉ ngơi, ổn định tinh thần sau sự việc.