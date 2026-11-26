Bắt nhiều đối tượng lừa bán nhà ở xã hội

Giả danh chủ đầu tư, rao bán hàng trăm “suất” nhà ở xã hội

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng chính sách an sinh xã hội để trục lợi, Công an TP HCM đã tập trung điều tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến nhà ở xã hội (NƠXH), góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người thuộc diện thụ hưởng chính sách.

Một trong những vụ việc đáng chú ý là đường dây giả danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh – chủ đầu tư dự án NƠXH Lý Thường Kiệt, tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP HCM, để rao bán các suất mua căn hộ, chiếm đoạt tiền của người dân.

Đối tượng Đinh Lê Hồng Quế tại cơ quan công an - (Ảnh: Bộ Công an).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này do Đinh Lê Hồng Quế (SN 1987, trú tại phường Phước Long, TP HCM) cầm đầu. Các đối tượng đã rao bán hơn 600 “suất mua NƠXH”, chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng của hơn 600 người. Cơ quan điều tra đã làm việc với 121 bị hại để phục vụ quá trình điều tra.

Theo cơ quan chức năng, Quế cùng Nguyễn Văn Sơn (SN 1989, trú tại phường Phước Long, TP HCM) và Lê Văn Khoa (SN 1995, trú tại phường Long Trường, TP HCM) thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land tại phường Phước Long. Sau đó, nhóm này tuyển nhân viên môi giới để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua NƠXH.

Quế còn móc nối với Huỳnh Tiến Đạt (SN 1991, trú tại phường An Hội Đông, TP HCM) cùng một số môi giới bất động sản bên ngoài để tổ chức rao bán các suất mua căn hộ tại dự án.

Để tạo lòng tin, các đối tượng tìm cách khiến người mua tin rằng mình có quyền đại diện chủ đầu tư thực hiện việc bán căn hộ. Nhóm này đặt làm giả con dấu của Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Sở Xây dựng TP HCM, đồng thời tạo ra các văn bản giả mang tên doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Các đối tượng sử dụng những lời quảng cáo như “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín” để đánh vào tâm lý muốn nhanh chóng sở hữu nhà của người dân, nhất là những người có thu nhập thấp, đang gặp khó khăn về nhà ở.

Khi khách hàng tin tưởng, nhóm đối tượng yêu cầu nộp tiền từ 150 triệu đồng đến 900 triệu đồng cho mỗi suất, dưới danh nghĩa “phí mua suất”, rồi chiếm đoạt.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 150 tỷ đồng của hơn 600 bị hại - (Ảnh: Bộ Công an).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM, Phòng Cảnh sát hình sự, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 31 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố 2 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ và 4 bị can về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ điều kiện, thủ tục và xác minh thông tin dự án trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi ký hợp đồng, giao tiền. Đặc biệt, cần cảnh giác với những lời mời chào mua “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín”, tuyệt đối không chuyển tiền cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền.

Các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách NƠXH để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ, hợp thức hóa hồ sơ trái quy định hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Làm giả hơn 250 giấy tờ để lập hồ sơ mua NƠXH

Không chỉ tại TP HCM, hành vi lợi dụng chính sách NƠXH để làm giả hồ sơ, chiếm đoạt tài sản cũng được phát hiện tại tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan đến các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị can gồm Hoàng Văn Dũng (SN 1994), Nguyễn Trung Giáp (SN 1983), Dương Ngọc Túy (SN 1986), Lê Anh Thơ (SN 1984), Tạ Văn Sơn (SN 1985) và Trần Duy Đạt (SN 1999), cùng trú tại tỉnh Ninh Bình.

Công an tỉnh Ninh Bình khởi bắt tạm giam 6 đối tượng lừa đảo bán NƠXH - (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý đối tượng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện nhóm người có dấu hiệu lợi dụng chính sách NƠXH dành cho người thu nhập thấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5 đến tháng 10/2025, Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Trung Giáp, Dương Ngọc Túy, Lê Anh Thơ và Tạ Văn Sơn đã làm giả 28 bộ hồ sơ, với hơn 250 tài liệu, giấy tờ xác nhận của 6 doanh nghiệp hoạt động tại các Khu công nghiệp Đồng Văn I, II, III và IV.

Những tài liệu giả này được sử dụng để lập hồ sơ đăng ký mua NƠXH cho 28 người dân tại Ninh Bình, Hưng Yên và Hà Nội, tại dự án Khu dịch vụ, nhà ở công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn IV, thuộc địa bàn phường Kim Thanh và phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình.

Ngoài hành vi làm giả hồ sơ, cơ quan điều tra còn xác định Hoàng Văn Dũng móc nối với Trần Duy Đạt và 3 người dân lập hợp đồng nhận đặt cọc mua 3 căn NƠXH, mỗi căn có diện tích 54m². Tổng số tiền đặt cọc là 300 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố Hoàng Văn Dũng về hai hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị can Dương Ngọc Túy, Tạ Văn Sơn, Nguyễn Trung Giáp và Lê Anh Thơ bị khởi tố về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Trần Duy Đạt bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cảnh giác trước những lời mời chào “đi đường tắt”

NƠXH là chính sách mang ý nghĩa an sinh, hướng tới hỗ trợ những người có thu nhập thấp, người lao động, các đối tượng chính sách và những nhóm gặp khó khăn về nhà ở.

Tuy nhiên, khi nhu cầu mua nhà lớn, nguồn cung còn hạn chế và nhiều người chưa nắm rõ quy trình, điều kiện xét duyệt, các đối tượng lừa đảo có thể lợi dụng tâm lý nóng lòng sở hữu nhà để dựng lên những lời mời chào hấp dẫn.

Những vụ việc tại TP HCM và Ninh Bình cho thấy thủ đoạn lừa đảo không chỉ dừng ở việc giả danh chủ đầu tư, rao bán các “suất nội bộ”, mà còn có thể được tổ chức thông qua việc làm giả con dấu, tài liệu, giấy xác nhận của doanh nghiệp nhằm tạo vẻ hợp pháp cho hồ sơ.

Đáng chú ý, việc sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, cơ quan quản lý hoặc những thông tin về “suất ưu tiên” có thể khiến người mua nhầm tưởng đây là cơ hội hợp pháp, đặc biệt khi các đối tượng đưa ra những giấy tờ, hợp đồng hoặc yêu cầu nộp tiền mang tính chất chuyên nghiệp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần chủ động tìm hiểu quy định về đối tượng, điều kiện, trình tự và thủ tục đăng ký NƠXH.

Thông tin về dự án, hồ sơ, việc tiếp nhận đăng ký và ký kết hợp đồng cần được xác minh qua các kênh chính thức của chủ đầu tư hoặc cơ quan chức năng.