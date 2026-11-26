Theo tạp chí PEOPLE, Benjamin Carpenter (45 tuổi, bang Wisconsin, Mỹ) vừa bị bắt giữ liên quan đến cái chết của vợ là Erica Carpenter (40 tuổi) vào tháng 10/2024.

Ban đầu, Erica được cho là tử vong sau khi ngã tại tầng hầm nhà riêng ở thành phố West Allis. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nhiều điểm bất nhất trong lời khai của người chồng, cùng những bằng chứng liên quan đến mối quan hệ ngoài luồng của người này.

Theo hồ sơ cáo buộc hình sự, chỉ 3 ngày sau tang lễ của vợ, Benjamin đã chi 3.754,74 USD để mua một chiếc vòng tay kim cương.

Trong vòng một tháng kể từ khi Erica qua đời, Benjamin được cho là đã chi hơn 4.000 USD tại một cửa hàng trang sức.

Phó quản lý cửa hàng khai với cảnh sát rằng từng nghe Benjamin nói người vợ trước tử vong do biến chứng sau khi tiêm vaccine phòng cúm. Người đàn ông này cũng tiết lộ đã có bạn gái mới và đang tìm mua nhẫn đính hôn.

Benjamin Carpenter. Ảnh: PEOPLE.

Đáng chú ý, chỉ hai ngày sau khi chi gần 4.000 USD mua vòng tay kim cương, Benjamin liên hệ với công ty bảo hiểm, cho biết không đủ khả năng thanh toán các khoản vay mua nhà và ô tô do chi phí tổ chức tang lễ cho vợ.

Con trai của vợ chồng Carpenter khai với cảnh sát, rằng Benjamin đã gỡ những bức ảnh của Erica trong nhà bếp chưa đầy một tháng sau khi cô qua đời. Nhân tình của người đàn ông này chuyển đến sống tại nhà của gia đình vào khoảng tháng 12/2024 hoặc tháng 1/2025.

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện những tin nhắn, cho thấy Erica từng nghi ngờ chồng bỏ chất lạ vào nước uống của mình.

Chưa đầy một tháng sau khi nhắn tin cho chồng về việc phát hiện chất dạng bột trong nước uống, Erica tử vong.

Trước đó, ngày 13/10/2024, cảnh sát nhận được tin báo về một vụ ngã tại nhà riêng của vợ chồng Carpenter. Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện Benjamin đang thực hiện hồi sức tim phổi cho vợ.

Benjamin khai rằng Erica bất ngờ ngã quỵ khi hai vợ chồng đang giặt quần áo dưới tầng hầm. Trong lúc cố gắng bế vợ lên tầng trên, cả hai cùng ngã xuống cầu thang, khiến Erica va vào tường.

Erica Carpenter khi còn sống. Ảnh: PEOPLE.

Tuy nhiên, kết quả giám định pháp y cho thấy những thương tích của Erica có thể liên quan đến tình trạng tử vong do ngạt và chấn thương vùng cổ do tác động của lực tù. Cơ quan chức năng xác định cái chết của người phụ nữ có nhiều dấu hiệu đáng ngờ.

Erica là một nhân viên y tế từng được cộng đồng địa phương biết đến vào năm 2020 khi tự thiết kế đường chạy marathon sau khi giải đấu mà cô dự định tham gia bị hủy do đại dịch COVID-19.

Theo hồ sơ tòa án trực tuyến, Benjamin hiện bị truy tố về tội cố ý giết người cấp độ một. Tính đến ngày 25/11/2026, hồ sơ chưa ghi nhận thông tin về việc người đàn ông này nhận tội hay không nhận tội.