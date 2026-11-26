Một số thanh thiếu niên liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Tại đây, hai nhóm xảy ra cãi vã rồi lao vào đánh nhau, rượt đuổi từ vỉa hè xuống lòng đường, sử dụng vỏ chai bia ném về phía đối phương. Vụ việc gây mất trật tự tại khu vực công cộng, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích và đe dọa an toàn của người dân. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ, tập trung truy xét các đối tượng liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Gia Lai đã truy xét, bắt giữ toàn bộ các đối tượng thuộc 2 nhóm tham gia vụ việc, tiếp tục làm rõ hành vi, vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.