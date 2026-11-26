Kéo 'bè' đi đánh nhau
Do mâu thuẫn cá nhân giữa 2 nhóm thanh thiếu niên có tên “Quy Nhơn” và “Gò Găng”, rạng sáng 21-11, hai nhóm thanh thiếu niên này đã kéo khoảng 20 đối tượng đến khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) để đánh nhau.
Tại đây, hai nhóm xảy ra cãi vã rồi lao vào đánh nhau, rượt đuổi từ vỉa hè xuống lòng đường, sử dụng vỏ chai bia ném về phía đối phương. Vụ việc gây mất trật tự tại khu vực công cộng, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích và đe dọa an toàn của người dân. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ, tập trung truy xét các đối tượng liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Gia Lai đã truy xét, bắt giữ toàn bộ các đối tượng thuộc 2 nhóm tham gia vụ việc, tiếp tục làm rõ hành vi, vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/keo-be-di-danh-nhau-post361552.html