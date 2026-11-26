Nhiều sản phẩm thuộc nhãn hàng P’CELL và Juviskincare bị đình chỉ lưu hành và thu hồi. (ảnh minh họa do AI tạo)

Theo Công văn số 4622/QLD-MP ngày 16/11/2026 của Cục Quản lý Dược, các sản phẩm thuộc diện thu hồi gồm: Bio-Stem Collagen Plus và Bio-Stem Filler, nhãn hàng P’CELL; JuviGrows, JuviFill và JuviPro2, nhãn hàng Juviskincare.

Các sản phẩm trên do Công ty TNHH Kencare Việt Nam, địa chỉ tại phòng 204 - 205, tầng 2, tòa nhà C’Land, số 81 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, TP Hà Nội, chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Theo cơ quan quản lý, tại thời điểm kiểm tra ngày 15/12/2025, doanh nghiệp chưa xuất trình đầy đủ Phần I Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT đối với các lô mỹ phẩm đã nhập khẩu trước ngày 24/2/2026.

Ngày 24/2/2026 là thời điểm công ty hoàn thành việc bổ sung đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm theo xác nhận của đoàn kiểm tra.

Đáng chú ý, việc đình chỉ lưu hành và thu hồi chỉ áp dụng đối với các lô của 5 sản phẩm được nhập khẩu trước ngày 24/2/2026. Các lô nhập khẩu từ ngày này trở đi vẫn được phép lưu thông theo quy định.

Công văn số 4622/QLD-MP thay thế Công văn số 2724/QLD-MP ngày 15/7/2026 của Cục Quản lý Dược.

Liên quan đến vụ việc, nhằm triển khai chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh An Giang ban hành Công văn số 9129/SYT-NVD ngày 18/11/2026, yêu cầu thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng kinh doanh, sử dụng những lô thuộc diện thu hồi và trả lại cơ sở cung ứng.

Tại Lâm Đồng, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở liên quan rà soát, thu hồi, trả sản phẩm cho nhà phân phối và báo cáo trước ngày 2/12/2026, nếu có hàng thuộc diện thu hồi.

Cơ quan chức năng cũng tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng mỹ phẩm lưu thông trên thị trường nhằm bảo đảm việc thực hiện yêu cầu thu hồi đúng quy định.