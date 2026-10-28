2010

Những năm 2010, khi thị trường phương Tây đã bắt đầu xuất hiện các mẫu xe điện đầu tiên như Nissan Leaf hay Tesla Roadster, tại Việt Nam, khái niệm về ôtô điện gần như là con số 0 tròn trĩnh.

2022

VinFast đóng dây chuyền sản xuất xe xăng, giới thiệu chiếc VF e34 đầu tiên đến người dùng. Khi đó hiếm ai có thể tưởng tượng một ngày những con đường tại Việt Nam có thể ngập tràn xe điện.

2026

Xe điện tại Việt Nam “vươn mình”. Không chỉ thêm hàng loạt lựa chọn mới, xe điện còn chiếm vị trí dẫn đầu ở nhiều phân khúc thay cho các đối thủ xe xăng.

Ảnh: Nissan, VinFast

Znews

Xe

Xăng điện

đại chiến

Sau chưa đầy 5 năm, bức tranh thị trường xe Việt đã thay màu áo mới. Giờ đây, màu xanh của xe điện đã dần hiện diện khắp nẻo đường phố.

Khi xe điện vượt mặt xe xăng

Xe xăng

354.158

98,0% doanh số

2022

2,0%

thị phần xe điện

mốc 50%

Xe điện

7.400

2,0% doanh số

Cả năm, toàn thị trường 361.558 xe

Xe xăng nhiều hơn 346.758 xe

Tổng doanh số toàn thị trường

Xe xăng

Xe điện

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Doanh số toàn thị trường gồm VAMA, TC Group và VinFast. Năm 2026 tính 9 tháng đầu năm.

Xem số liệu từng nămXem lại

2020

Cả năm

1

Hyundai Grand i10

17.569

2

Kia Morning

6.228

3

VinFast VF 3

Chưa ra mắt

Mỗi chấm là 500 xe bán ra: cam đậm là Grand i10, cam nhạt là Morning, xanh là VF 3. Năm 2026 tính 9 tháng đầu năm; Kia Morning năm 2026 chưa có số liệu.

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Xe cỡ nhỏ đô thị: ngôi vương đổi chủ

Trước đây, các mẫu xe trong tầm giá khoảng dưới 400 triệu đồng là địa bàn của những mẫu xe cỡ nhỏ như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

Năm 2018, chỉ riêng mẫu hatchback của Hyundai đã bán được đến 22.068 chiếc, chiếm hơn 54% thị phần của phân khúc, đồng thời lọt top bán chạy nhất thị trường. Kia Morning cũng bám đuổi ngay phía sau với 11.458 xe. Cuộc chơi ở phân khúc này khi đó còn có Suzuki Celerio, Chevrolet Spark và Toyota Wigo.

Những cái tên này từng là giấc mơ đầu đời của nhiều người Việt nhờ giá bán thấp, kích thước nhỏ gọn dễ luồn lách khi di chuyển trong phố. Giờ đây, phân khúc này đã thuộc về những mẫu xe mini chạy điện.

VinFast VF 3 với giá bán thấp, kích thước nhỏ gọn cùng khả năng tối ưu chi phí đã sớm thay thế những đại diện chạy xăng, trở thành cái tên dẫn đầu nhóm xe này.

Ngoài VinFast VF 3, Wuling MiniEV hay Bestune Xiaoma, Geely EX2 cũng thu hút một tệp khách hàng riêng.

MPV phổ thông: xe điện gây sốt nhờ ưu thế tiết kiệm

Một phân khúc cũng ghi nhận màn đổi ngôi rõ rệt giữa xe xăng và điện là nhóm MPV 7 chỗ phổ thông.

Cách đây chỉ hai năm, Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross, Hyundai Stargazer sớm thiết lập thế kiềng ba chân vững chãi, thu hút lượng lớn khách hàng, đặc biệt là nhóm tài xế kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách. Thế nhưng ngay khi BYD M6 và Limo Green của VinFast “xuất trận”, cục diện đã hoàn toàn thay đổi.

Lợi thế của những mẫu MPV nằm ở khả năng tiết kiệm chi phí, yếu tố chính được tệp khách hàng phân khúc này - các tài xế xe dịch vụ - quan tâm.

Quãng đường di chuyển mỗi tháng

3.000

km

Đi gia đình · 1.000 kmKinh doanh dịch vụ · 3.000 kmCày đường dài · 8.000 km

Chi phí nhiên liệu xe xăng

6.401.000

đồng/tháng

Chi phí sạc điện

1.800.000

đồng/tháng

Tiết kiệm mỗi năm

55,2 triệu

đồng chênh lệch chi phí năng lượng

Hơn

40.200

chiếc VinFast Limo Green

Chỉ sau 9 tháng, hơn 40.200 chiếc VinFast Limo Green được bán ra thị trường, vượt xa tổng lượng xe chạy xăng phân khúc này bán ra trong cùng thời gian.

Ảnh: VinFast. Giả định: xe xăng 8 lít/100 km, giá xăng 26.670 đồng/lít; xe điện 600 đồng/km khi sạc tại trạm công cộng. Chỉ so sánh chi phí năng lượng, chưa tính ưu đãi sạc, bảo dưỡng và các chi phí sở hữu khác.

Những mẫu xe điện tiêu biểu: 5 cái tên gây bão

VinFast VF 3

Limo Green

VinFast VF 5

BYD M6

Geely EX2

VinFast VF 3

Từ 285

triệu đồng

Phân khúc

Xe cỡ nhỏ đô thị

Xuất xứ

Việt Nam

Phiên bản

Hai

Eco, Plus

VinFast Limo Green

699

triệu đồng

Phân khúc

MPV phổ thông 7 chỗ

Xuất xứ

Việt Nam

Phiên bản

Một

Ảnh: VinFast

VinFast VF 5

496

triệu đồng

Phân khúc

SUV cỡ A

Xuất xứ

Việt Nam

Phiên bản

Một

BYD M6

756

triệu đồng

Phân khúc

MPV phổ thông 7 chỗ

Xuất xứ

Trung Quốc

Phiên bản

Một

Standard

Geely EX2

459-499

triệu đồng

Phân khúc

Hatchback cỡ A

Xuất xứ

Trung Quốc

Phiên bản

Hai

Pro, Max

Giá niêm yết theo bài viết, chưa tính ưu đãi và chi phí lăn bánh.

Những thành trì cuối của nhóm xe chạy xăng

Tuy nhiên, không phải phân khúc nào cũng chứng kiến xe điện nhanh chóng vượt mặt các đại diện chạy xăng. Ở một số nhóm xe, những cái tên đã tạo dựng được vị thế qua nhiều năm vẫn đang giữ sức hút đáng kể, ngay cả khi thị trường xuất hiện thêm nhiều lựa chọn thuần điện.

Đầu tiên là nhóm SUV cỡ C, nơi Mazda CX-5 vẫn là một trong những cái tên đáng chú ý nhất.

Sự xuất hiện của VinFast VF 7, cùng những mẫu xe điện ở các phân khúc lân cận như VF 8, Geely EX5, BYD Atto 3 đã tạo thêm sức ép cạnh tranh lên nhóm SUV truyền thống. Người mua giờ đây có thêm lựa chọn với khả năng tăng tốc nhanh, nhiều công nghệ và chi phí năng lượng thấp hơn.

Dù vậy, Mazda CX-5 vẫn duy trì được vị thế nhờ thiết kế, giá bán và sức hút đã được xây dựng qua nhiều năm trên thị trường.

SUV cỡ C

Mazda CX-5, 11.893 xe

Bán tải

Ford Ranger, 9.835 xe

SUV cỡ D

Ford Everest, 8.716 xe

Ảnh xe: Mazda Việt Nam, Ford Tân Thuận.

SUV cỡ CBán tảiSUV cỡ D

Znews

Xe

Doanh số 9 tháng năm 2026, đơn vị: xe.

Nếu SUV cỡ C là cuộc cạnh tranh giữa những lựa chọn đã quen thuộc và làn sóng xe điện mới, thì ở nhóm bán tải, vị thế của xe xăng vẫn thể hiện rõ hơn.

Ford Ranger tiếp tục là cái tên thống trị phân khúc, bỏ xa phần lớn đối thủ về sức hút với khách hàng.

Với nhóm khách hàng mua bán tải để chở hàng, di chuyển đường dài hoặc đi địa hình, khả năng vận hành trong nhiều điều kiện, tính thực dụng và mạng lưới dịch vụ vẫn là những yếu tố quan trọng.

Vì vậy, câu chuyện chuyển đổi sang xe điện ở phân khúc này không đơn thuần nằm ở chi phí năng lượng, mà còn phụ thuộc vào mức độ đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế.

Ở nhóm SUV cỡ D, Ford Everest cũng đang giữ vị thế đáng kể. Đây là phân khúc mà khách hàng thường quan tâm đến không gian rộng rãi, khả năng đi đường dài và tính đa dụng của xe. Dù xe điện đang mở rộng lựa chọn ở nhóm SUV, việc thay thế những mẫu xe đã có chỗ đứng như Everest không phải điều có thể diễn ra trong thời gian ngắn.

Cuộc chiến chưa dừng lại

Trong khi xe điện đã nhanh chóng chiếm lĩnh một số nhóm xe, những phân khúc khác vẫn được dẫn dắt bởi các mẫu xe xăng có lợi thế về thương hiệu, sản phẩm và tệp khách hàng.

Xe điện sẽ không ngừng có những tân binh nhằm cạnh tranh với xe xăng, trong khi những cựu binh từ nhóm xe xăng cũng sẽ tìm nhiều cách để giữ vững thị phần. Cuộc chiến xe xăng và xe điện hứa hẹn sẽ vẫn còn khốc liệt.

Và nhiều khả năng sẽ có “kẻ thứ ba” chen chân vào cuộc đua song mã này. Khi cả xăng và điện đều có những ưu nhược điểm riêng, nhóm xe mới xuất hiện với ưu điểm kết hợp có khả năng phát triển mạnh mẽ.

Còn cuộc đua phía trước sẽ ra sao, tất cả đều đang chờ thời gian trả lời...

Znews

Xe