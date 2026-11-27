Thông tin từ Ford Việt Nam cho biết, chỉ sau hơn một năm được bán ra, Ford Territory đã vượt mốc 10.000 xe và vươn lên nhóm hai mẫu xe dẫn đầu phân khúc.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì qua từng năm, đưa tổng doanh số của Territory đạt 40.000 xe, trong đó riêng năm 2026 đã có hơn 10.000 xe được bàn giao tới khách hàng tính đến tháng 11.

Ford Territory sở hữu chiều dài 4.685 mm và chiều rộng 1.935 mm, mang đến khoảng để chân rộng rãi cho hàng ghế sau, sàn phẳng ở vị trí ngồi giữa và khoang hành lý 448 lít có thể mở rộng khi gập hàng ghế sau, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của gia đình.

Territory còn sở hữu các trang bị an toàn và tiện nghi hàng đầu phân khúc. Tùy phiên bản, gói công nghệ hỗ trợ người lái Ford Co-Pilot360 với gần 20 tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động và camera 360 độ mang lại sự an tâm cho người lái. Bên trong khoang xe, màn hình kép 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, kết nối Ứng dụng Ford và cổng sạc nhanh cho cả hai hàng ghế giúp mỗi hành trình thêm thoải mái, trong khi động cơ 1.5L EcoBoost công suất 160 mã lực kết hợp hộp số tự động 7 cấp mang lại khả năng vận hành linh hoạt.

Tháng 7/2026, Ford Việt Nam tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với phiên bản Territory Platinum mới, hướng đến những khách hàng đề cao trải nghiệm tiện nghi và công nghệ. Phiên bản này được trang bị nội thất da cao cấp, hệ thống âm thanh vòm 10 loa cùng các tính năng hỗ trợ lái thông minh.

Song song với sản phẩm, Ford Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ theo định hướng thương hiệu toàn cầu Ready Set Ford. Từ ngày 1/7/2026, toàn bộ dòng xe Territory được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), mang đến sự an tâm trong suốt quá trình sở hữu xe.

Khách hàng có thể được Chuyên gia Ford tư vấn trực tuyến ngay từ khi tìm hiểu xe và sử dụng Ứng dụng Ford để theo dõi tình trạng xe, đặt lịch dịch vụ từ xa. Các dịch vụ như Dịch vụ lưu động 4 giờ hoặc miễn phí, Nhận và Giao xe tận nơi, Bảo dưỡng nhanh chuẩn xác và Cứu hộ RSA 24/7 kèm Xe thay thế được kết nối qua Trung tâm Quan hệ Khách hàng Ford và hệ thống đại lý trên toàn quốc.