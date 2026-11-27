Từ ngày 1/11/2026, HTCV triển khai chương trình “Hyundai – Gia tăng giá trị” với thông điệp “Mở rộng bảo hành – Vững bước kinh doanh”, nâng thời hạn bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, trên hầu hết các dòng xe thương mại đang phân phối tại Việt Nam.

Chính sách mới áp dụng cho 3 nhóm xe chủ lực. Ở phân khúc tải nhẹ, các mẫu Hyundai H150, N250/N250SL, N500 Series và N650L đều được áp dụng mức bảo hành mới. Nhóm tải trung gồm W11 Series, W750 và EX Series cũng được hưởng chính sách tương tự.

Hyundai Solati - mẫu minibus 16 chỗ đã được áp dụng chính sách nâng bảo hành 5 năm kể từ đầu năm 2026. Ảnh: HTCV

Đối với phân khúc xe khách, Hyundai County được nâng thời hạn bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km. Riêng Hyundai Solati, mẫu minibus 16 chỗ, đã được áp dụng chính sách này từ đầu năm 2026.

Như vậy, so với mức bảo hành cũ 3 năm hoặc 100.000 km trên những dòng xe thuộc diện áp dụng, chính sách mới tăng thêm 2 năm, tương đương 66,7% thời gian bảo hành. Giới hạn quãng đường đồng thời được nâng thêm 50.000 km, tương đương 50%.

Việc được nâng bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km giúp chủ xe kéo dài thời gian được bảo vệ đối với các hạng mục thuộc phạm vi bảo hành của nhà sản xuất.

Với các cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chi phí sử dụng phương tiện không chỉ dừng ở khoản đầu tư ban đầu mà còn bao gồm nhiên liệu, bảo dưỡng và sửa chữa trong suốt quá trình khai thác. Đặc biệt, khi phương tiện hoạt động với cường độ cao, những khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.