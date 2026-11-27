Suzuki Ignis thế hệ thứ ba chuyển sang hệ truyền động thuần điện, dùng cụm pin LFP 26 kWh và dự kiến bắt đầu bán tại châu Âu từ mùa hè 2027. Hãng xe Nhật Bản chưa công bố giá bán niêm yết cũng như phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc đầy.

Ngày 25/11, Suzuki chính thức giới thiệu thế hệ hoàn toàn mới của Ignis trên quy mô toàn cầu. Đây là dòng ô tô điện cỡ nhỏ đầu tiên thương hiệu này phát triển cho thị trường quốc tế, dự kiến mở bán tại châu Âu và một số quốc gia khác.

Từ xăng và hybrid sang thuần điện: bước ngoặt của Ignis đời thứ ba

Ở thế hệ thứ ba, Ignis loại bỏ hoàn toàn các tùy chọn động cơ xăng và hybrid truyền thống để chỉ còn cấu hình thuần điện. Đây là thay đổi lớn nhất so với các thế hệ trước của mẫu xe đô thị này.

Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.570 x 1.565 x 1.635 mm, trục cơ sở 2.460 mm. Với chiều dài 3,57 m, Ignis có thân hình nhỏ gọn tương đương các mẫu hạng A như Kia Morning.

Kích thước nhỏ, bán kính quay vòng 4,5 m cho phố hẹp

Xe có kiểu dáng 5 cửa, cấu hình 4 chỗ, khoảng sáng gầm 150 mm. Bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 4,5 m, giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển qua các tuyến phố chật hẹp.

Về ngoại thất, Ignis giữ phom dáng hình hộp đặc trưng nhưng được tinh chỉnh hiện đại hơn. Xe có đèn chiếu sáng LED trước và sau, cùng các mảng ốp màu đen ở cản trước, lưới tản nhiệt và vòm bánh xe.

Nền tảng HEARTECT-e và bộ pin LFP đặt phẳng dưới sàn

Ignis mới dùng khung gầm chuyên biệt cho xe điện HEARTECT-e, với cụm pin đặt phẳng dưới sàn. Mô-tơ điện dẫn động cầu trước cho công suất tối đa 90 mã lực và mô-men xoắn cực đại 133 Nm, đi kèm bộ pin LFP dung lượng 26 kWh.

Suzuki chưa tiết lộ phạm vi hoạt động hay thông số sạc chi tiết của bản quốc tế. Tuy nhiên, mẫu xe này chia sẻ nhiều điểm chung với dòng xe điện e Sky tại Nhật Bản, vốn tương thích trụ sạc nhanh DC 50 kW.

Khoang lái thực dụng với nút bấm vật lý và tính năng an toàn

Nội thất của Ignis đi theo hướng thực dụng và tiện nghi. Xe có cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm, nút bấm chỉnh điều hòa vật lý dễ thao tác và hai cổng sạc USB-C.

Xe còn có phanh tay điện tử, sưởi ghế trước và hệ thống giám sát sự tập trung của người lái.

Những điều chưa rõ: giá bán, phạm vi hoạt động và thị trường Việt Nam

Đại diện Suzuki cho biết Ignis mới đã trải qua quá trình chạy thử nghiệm khắt khe trên nhiều địa hình tại châu Âu và các khu vực khác, nhằm tinh chỉnh khả năng vận hành trước khi đến tay khách hàng. Dù vậy, giá bán chính thức vẫn chưa được công bố.

Với thị trường Việt Nam, khả năng Suzuki đưa Ignis thuần điện về phân phối vẫn bỏ ngỏ. Dải xe du lịch của hãng trong nước hiện chủ yếu gồm các dòng xe xăng và mild-hybrid. Điều này phản ánh sự thận trọng chung của các thương hiệu ô tô Nhật Bản trước lộ trình phổ cập xe thuần điện tại Việt Nam.