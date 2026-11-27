Video: Hành trình "Chill Drive in My Territory".

Ford Việt Nam vừa công bố doanh số Ford Territory đạt cột mốc 40.000 xe bán ra tại thị trường Việt Nam kể từ khi ra mắt vào tháng 11/2022. Riêng từ đầu năm 2026 đến tháng 11, mẫu SUV cỡ C này ghi nhận hơn 10.000 xe được bàn giao tới khách hàng.

Ford Territory đạt cột mốc 40.000 xe sau 4 năm có mặt tại Việt Nam.

Sau hơn một năm có mặt trên thị trường ôtô Việt Nam, Territory từng vượt mốc doanh số 10.000 xe và vươn lên nhóm hai mẫu xe bán chạy trong phân khúc SUV cỡ C. Doanh số tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo, đưa tổng lượng xe bán ra sau bốn năm lên 40.000 chiếc.

Một trong những điểm đáng chú ý của Territory là kích thước tổng thể với chiều dài 4.685 mm và chiều rộng 1.935 mm. Xe có không gian để chân khá rộng ở hàng ghế sau, sàn phẳng tại vị trí ngồi giữa và khoang hành lý dung tích 448 lít. Khi cần thêm không gian chứa đồ, hàng ghế sau có thể gập xuống để mở rộng khoang hành lý.

Sau hơn một năm có mặt trên thị trường ôtô Việt Nam, Territory từng vượt mốc doanh số 10.000 xe và vươn lên nhóm hai mẫu xe bán chạy trong phân khúc.

Về trang bị, tùy phiên bản, Territory có gói công nghệ hỗ trợ người lái Ford Co-Pilot360 với gần 20 tính năng, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động và camera 360 độ. Khoang lái được trang bị màn hình kép 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, kết nối ứng dụng Ford và các cổng sạc nhanh cho cả hai hàng ghế.

Các phiên bản Territory sử dụng động cơ xăng 1.5L EcoBoost, công suất 160 mã lực, kết hợp hộp số tự động 7 cấp. Tháng 7/2026, Ford Việt Nam bổ sung phiên bản Territory Platinum với một số nâng cấp về trang bị, gồm nội thất da cao cấp và hệ thống âm thanh vòm 10 loa.

Các phiên bản Territory sử dụng động cơ xăng 1.5L EcoBoost, công suất 160 mã lực, kết hợp hộp số tự động 7 cấp.

Bên cạnh sản phẩm, Ford cũng áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cho toàn bộ dòng Territory kể từ ngày 1/7/2026. Khách hàng có thể sử dụng ứng dụng Ford để theo dõi tình trạng xe và đặt lịch bảo dưỡng, đồng thời tiếp cận các dịch vụ như nhận và giao xe tận nơi, bảo dưỡng nhanh, dịch vụ lưu động và cứu hộ RSA 24/7.

Bên cạnh sản phẩm, Ford cũng áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cho toàn bộ dòng Territory.

Trong quá trình phân phối Territory tại Việt Nam, hãng cũng tổ chức một số chương trình lái thử và hành trình trải nghiệm thực tế. Các hoạt động như “Khám phá Ford Territory – Tiếp nối di sản” và “Sống Rộng cùng Territory” được triển khai tại nhiều địa phương. Ngoài ra, các câu lạc bộ chủ xe và chương trình như “Chill Drive in My Territory”, “Her Territory” cũng được tổ chức nhằm kết nối người sử dụng mẫu SUV này.

Các hoạt động như “Khám phá Ford Territory – Tiếp nối di sản” và “Sống Rộng cùng Territory” được triển khai tại nhiều địa phương...

Với doanh số cộng dồn 40.000 xe sau bốn năm, Ford Territory tiếp tục là một trong những mẫu xe đáng chú ý của Ford tại Việt Nam, trong bối cảnh phân khúc SUV cỡ C có sự cạnh tranh từ nhiều thương hiệu và sản phẩm khác nhau.