Khi lựa chọn một chiếc ô tô, bên cạnh giá bán, thiết kế, công nghệ và trang bị tiện nghi, một trong những vấn đề được người tiêu dùng Việt Nam đặc biệt quan tâm là độ bền và chi phí sử dụng lâu dài.

Một chiếc xe sẽ vận hành như thế nào sau 100.000 hay 200.000 km? Chi phí bảo dưỡng có thực sự hợp lý? Pin xe điện sẽ suy giảm ra sao? Những linh kiện nào cần thay thế và hệ thống dịch vụ hậu mãi của nhà phân phối đã sẵn sàng đáp ứng hay chưa?

Tasco Auto đã triển khai chương trình Hành Trình An Tâm từ tháng 6/2025

Để tìm lời giải cho những câu hỏi đó, Tasco Auto đã triển khai chương trình Hành Trình An Tâm từ tháng 6/2025, đưa bốn mẫu xe vào vận hành với cường độ cao trong nhiều điều kiện giao thông, địa hình và thời tiết khác nhau tại Việt Nam.

Thay vì chờ đợi khách hàng sử dụng xe trong nhiều năm để ghi nhận những vấn đề phát sinh, Tasco Auto lựa chọn cách chủ động tích lũy dữ liệu từ hàng trăm nghìn kilomet vận hành thực tế.

Hơn 600.000 km và những con số đáng chú ý

Tính đến ngày 23/11/2026, bốn mẫu xe tham gia chương trình Hành Trình An Tâm đã hoàn thành tổng quãng đường 601.043 km, với sự tham gia của 165 tài xế, trải qua 31/34 tỉnh, thành trên cả nước.

Những số liệu tổng kết chính về Hành trình An tâm từ Tasco Auto

Đáng chú ý, khoảng 20% tổng quãng đường thuộc nhóm vận hành cường độ cao, với quãng đường di chuyển lên tới 1.400 km/ngày.

Chương trình được thực hiện trên bốn mẫu xe đại diện cho ba loại hệ truyền động đang phổ biến trên thị trường ô tô hiện nay, bao gồm động cơ xăng, thuần điện (BEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV).

Các mẫu xe tham gia Hành trình

Nếu lấy mức sử dụng tham chiếu 20.000 km/năm, hai mẫu xe sử dụng động cơ xăng đã tích lũy quãng đường tương đương 10 năm sử dụng, trong khi hai mẫu xe điện hóa đạt quãng đường tương đương 5 năm sử dụng.

Tất nhiên, việc quy đổi này chỉ mang ý nghĩa về số kilomet tích lũy, không đồng nghĩa với sự tương đương về thời gian lão hóa vật liệu hay tuổi thọ thực tế của phương tiện.

Xe xăng sau 200.000 km, xe điện sau gần 100.000 km còn lại gì?

Một trong những nội dung được quan tâm nhất của chương trình Hành Trình An Tâm là kết quả kiểm tra kỹ thuật trên bốn mẫu xe sau quá trình vận hành với cường độ cao.

Theo dữ liệu được Tasco Auto công bố, trong tổng số 114 hạng mục kiểm tra trên bốn xe, không có hạng mục nào bị kết luận không đạt.

Các hạng mục kiểm tra bao gồm động cơ, hộp số, hệ thống truyền động, pin cao áp, hệ thống điện tử, an toàn, khung gầm, vành, lốp và các trang bị tiện nghi.

Đối với Geely Coolray Flagship, tại thời điểm kiểm tra ở mốc 199.988 km, cả ba xi-lanh động cơ đều ghi nhận áp suất nén 9,5 bar, nằm trong khoảng tham chiếu của phiếu kiểm tra. Động cơ và hộp số không ghi nhận hiện tượng thấm dầu, quá trình chuyển số diễn ra mượt mà, không xuất hiện rung giật hay tiếng kêu bất thường trong quá trình kiểm tra.

Tương tự, Lynk & Co 06 Hyper Pro tại mốc 200.661 km ghi nhận áp suất nén của bốn xi-lanh lần lượt đạt 13, 13, 14 và 14 bar, nằm trong khoảng tham chiếu từ 11 đến 14 bar.

Giới truyền thông trực tiếp cùng chuyên gia kỹ thuật kiểm tra các hạng mục của xe

Các hệ thống hỗ trợ lái, túi khí, điều hòa, màn hình giải trí và kết nối điện thoại trên hai mẫu xe nhìn chung vẫn hoạt động bình thường tại thời điểm kiểm tra.

Tuy nhiên, kết quả cũng ghi nhận những dấu hiệu hao mòn trong quá trình sử dụng như rãnh gợn trên đĩa phanh, tấm chắn gầm bị sờn rách, gạt mưa phát sinh tiếng kêu hay góc đặt bánh xe cần được cân chỉnh.

Trong quá trình vận hành, các xe cũng đã được bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế một số phụ tùng do hao mòn hoặc va quệt.

Việc công bố những hạng mục này có ý nghĩa không kém các kết quả tích cực, bởi không có chiếc ô tô nào vận hành hàng trăm nghìn kilomet mà không phát sinh nhu cầu chăm sóc, bảo dưỡng hay thay thế linh kiện.

Sức khỏe pin xe điện Geely EX2 vẫn đạt 96,3%

Đối với các mẫu xe sử dụng năng lượng mới, một trong những vấn đề khiến người tiêu dùng quan tâm nhất hiện nay là mức độ suy giảm của pin cao áp sau thời gian sử dụng.

Kết quả kiểm tra hai mẫu xe điện hóa trong chương trình Hành Trình An Tâm cung cấp thêm dữ liệu thực tế về vấn đề này.

Cụ thể, Geely EX2 Max ghi nhận chỉ số sức khỏe pin (SOH) đạt 96,3% (± 3%) tại mốc kiểm tra 93.604 km. Trong khi đó, mẫu xe hybrid sạc ngoài Geely EX5 EM-i Ultra ghi nhận SOH đạt 90,2% (± 3%) tại mốc 90.468 km.

Cả hai mẫu xe đều không ghi nhận hạng mục bị kết luận không đạt trong phạm vi kiểm tra kỹ thuật.

Những kết quả này phần nào cung cấp thêm cơ sở tham khảo cho khách hàng đang cân nhắc chuyển đổi từ xe sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện hoặc hybrid sạc ngoài.

Dù vậy, sức khỏe pin còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số chu kỳ sạc và xả, nhiệt độ môi trường, thói quen sạc, thời gian sử dụng và điều kiện vận hành. Kết quả trên hai phương tiện tham gia chương trình không đồng nghĩa với việc tất cả xe cùng mẫu sẽ có mức suy giảm pin tương tự.

Đi 100.000 km, xe điện chỉ tốn hơn 9 triệu đồng tiền bảo dưỡng định kỳ

Bên cạnh độ bền, chi phí sử dụng là một trong những dữ liệu đáng chú ý nhất được Tasco Auto công bố sau hành trình hơn 600.000 km.

Trong hành trình 100.000 km, Geely EX2 Max ghi nhận tổng chi phí bảo dưỡng định kỳ hơn 9 triệu đồng, tương đương 90 đồng/km.

Đối với Geely EX5 EM-i Ultra, chi phí bảo dưỡng định kỳ trong cùng quãng đường đạt gần 16,2 triệu đồng, tương đương 162 đồng/km.

Trong khi đó, sau hành trình 200.000 km, Geely Coolray Flagship và Lynk & Co 06 Hyper Pro ghi nhận chi phí bảo dưỡng định kỳ lần lượt gần 78,6 triệu đồng và 68,6 triệu đồng.

Không chỉ có lợi thế về chi phí bảo dưỡng, hai mẫu xe sử dụng hệ truyền động điện hóa còn ghi nhận mức chi phí năng lượng thấp hơn đáng kể so với số liệu tham chiếu của hai mẫu xe sử dụng động cơ xăng.

Trong hành trình 100.000 km, Geely EX2 Max sử dụng tổng cộng 8.459 kWh điện, tương đương mức tiêu thụ bình quân khoảng 8,5 kWh/100 km. Tổng chi phí điện sạc ghi nhận hơn 43,4 triệu đồng.

Như vậy, tổng chi phí điện sạc và bảo dưỡng định kỳ của mẫu xe thuần điện này chỉ khoảng 52,5 triệu đồng cho hành trình 100.000 km, tương đương 525 đồng/km.

Với Geely EX5 EM-i Ultra, mức tiêu thụ xăng bình quân đạt 3,4 lít/100 km. Tổng chi phí xăng, điện sạc và bảo dưỡng định kỳ trong hành trình 100.000 km đạt gần 102,4 triệu đồng, tương đương 1.024 đồng/km.

Những con số này cũng cho thấy người tiêu dùng khi lựa chọn ô tô không nên chỉ quan tâm đến giá bán ban đầu, mà cần tính toán cả ngân sách sử dụng phương tiện trong nhiều năm.

Tuy nhiên, đây chưa phải tổng chi phí sở hữu ô tô (TCO), bởi các số liệu trên chưa bao gồm giá mua xe, khấu hao, bảo hiểm, lãi vay, phí cầu đường và những khoản chi phí khác.

Mức chi phí thực tế cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào giá nhiên liệu, giá điện, phong cách lái và điều kiện sử dụng của từng khách hàng.

Tasco Auto đi trước khách hàng hàng trăm nghìn kilomet

Giá trị lớn nhất của chương trình Hành Trình An Tâm có lẽ không chỉ nằm ở việc bốn chiếc xe đã hoàn thành tổng quãng đường hơn 600.000 km, mà còn ở cách Tasco Auto sử dụng những dữ liệu thu được để chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh và dịch vụ hậu mãi trong tương lai.

Thông thường, những vấn đề liên quan đến độ bền, hao mòn linh kiện hay nhu cầu thay thế phụ tùng sẽ dần bộc lộ sau nhiều năm kể từ khi một mẫu xe được đưa ra thị trường.

Điều đó cũng có nghĩa, nếu nhà phân phối không có sự chuẩn bị từ trước, khách hàng có thể trở thành những người đầu tiên phát hiện các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng lâu dài. Với Hành Trình An Tâm, Tasco Auto lựa chọn cách tiếp cận chủ động hơn.

Để giữ chân khách hàng trong nhiều năm, nhà phân phối cần chứng minh được khả năng chăm sóc chiếc xe đó trong suốt vòng đời sử dụng

Việc đưa các mẫu xe vào vận hành với cường độ cao giúp doanh nghiệp sớm nhận diện những nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế linh kiện và chăm sóc phương tiện có thể phát sinh khi khách hàng tích lũy quãng đường lớn.

Từ những dữ liệu này, nhà phân phối có thêm cơ sở để xây dựng kế hoạch dự trữ phụ tùng, đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên, hoàn thiện quy trình dịch vụ và nâng cao khả năng hỗ trợ khách hàng.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự xuất hiện của nhiều thương hiệu và công nghệ truyền động mới.

Nếu như trước đây, cuộc cạnh tranh giữa các hãng xe chủ yếu xoay quanh giá bán, thiết kế, trang bị và công nghệ, thì hiện nay, năng lực hậu mãi và khả năng đồng hành lâu dài với khách hàng đang trở thành những yếu tố có sức nặng ngày càng lớn.

Một chiếc xe có thể thuyết phục khách hàng tại showroom bằng thiết kế đẹp, nhiều công nghệ và mức giá hấp dẫn. Nhưng để giữ chân khách hàng trong nhiều năm, nhà phân phối cần chứng minh được khả năng chăm sóc chiếc xe đó trong suốt vòng đời sử dụng.

Xây dựng niềm tin bằng dữ liệu thay vì những lời cam kết

Trong bối cảnh những thương hiệu ô tô Trung Quốc đang mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam, câu hỏi về độ bền, chất lượng sản phẩm, nguồn cung phụ tùng và năng lực hậu mãi vẫn là những vấn đề được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm.

Những cam kết bảo hành dài hạn có thể giúp khách hàng yên tâm hơn khi xuống tiền. Tuy nhiên, bảo hành là cam kết xử lý khi phát sinh vấn đề, còn việc chủ động tìm hiểu và chuẩn bị trước cho những vấn đề đó lại thể hiện một khía cạnh khác trong trách nhiệm của nhà phân phối.

Hành Trình An Tâm có thể xem là một bước đi của Tasco Auto nhằm thu hẹp khoảng cách giữa những cam kết tại thời điểm bán xe và trải nghiệm sở hữu thực tế của khách hàng.

Thay vì chỉ nói về độ bền, doanh nghiệp đưa xe vào vận hành. Thay vì chỉ nói về khả năng tiết kiệm, doanh nghiệp công bố chi phí sử dụng. Thay vì chờ đợi nhu cầu thay thế phụ tùng phát sinh, doanh nghiệp chủ động tìm hiểu những hạng mục có thể cần chăm sóc sau hàng trăm nghìn kilomet.

Tất nhiên, kết quả vận hành trên bốn chiếc xe chưa đủ để đưa ra kết luận chung về độ bền của toàn bộ các mẫu xe trên thị trường. Những dữ liệu này cần tiếp tục được bổ sung từ quá trình sử dụng thực tế của đông đảo khách hàng trong nhiều năm tới.

Hành Trình An Tâm có thể xem là một bước đi hay của Tasco Auto

Tuy nhiên, cách tiếp cận của Tasco Auto cũng gợi mở một hướng cạnh tranh đáng chú ý trên thị trường ô tô Việt Nam: cạnh tranh bằng sự minh bạch về sản phẩm, chi phí sử dụng và năng lực phục vụ khách hàng sau bán hàng.

Thông qua Hành Trình An Tâm, Tasco Auto đang từng bước hiện thực hóa định hướng “Đồng hành trọn vẹn trên mọi hành trình”, với sự phối hợp của cả hệ sinh thái từ vận hành, kỹ thuật, phụ tùng, sửa chữa đến dịch vụ hậu mãi.

Bởi với người tiêu dùng, sự an tâm khi sở hữu một chiếc ô tô không chỉ đến từ ngày đầu tiên nhận xe, mà còn đến từ cách nhà phân phối đồng hành với họ sau 10.000 km, 100.000 km hay thậm chí 200.000 km.

Và đôi khi, để khách hàng an tâm trên hành trình của mình, nhà phân phối cần chủ động đi trước họ hàng trăm nghìn kilomet.