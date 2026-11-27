Từ đường đua đến động lực kinh tế

Trong thế giới thể thao hiện đại, đằng sau mỗi chặng đua quốc tế là một hệ sinh thái kinh tế rộng lớn, bao gồm công nghiệp ô tô, năng lượng, công nghệ, truyền thông, du lịch, lưu trú, vận tải và dịch vụ giải trí.

Nền đua xe chuyên nghiệp đã trở thành động lực lớn của nền kinh tế nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: PV

Công thức này đã được nhiều quốc gia khai thác thành công. Singapore duy trì giải đua Công thức 1 (F1) từ năm 2008 dưới dạng sự kiện du lịch và giải trí quy mô lớn. Trong giai đoạn 2008-2024, giải đua đã mang lại hơn 2,2 tỷ SGD doanh thu du lịch cho nước chủ nhà.

Tại Mỹ, Las Vegas Grand Prix năm 2024 là mô hình kết hợp đua xe với hệ sinh thái khách sạn, mua sắm và giải trí. Sự kiện tạo ra tổng tác động kinh tế ước tính 934 triệu USD. Khách đến vì giải đua không chỉ dành thời gian theo dõi các tay lái tranh tài mà còn lưu trú, ăn uống, mua sắm và trải nghiệm những dịch vụ khác của thành phố.

Tại Mỹ, nghiên cứu công bố năm 2025 của Performance Racing Industry ước tính ngành motorsport đóng góp 69,2 tỷ USD cho nền kinh tế, hỗ trợ hơn 318.000 việc làm, bao gồm các đội đua, đường đua, nhà sản xuất phụ tùng và hệ thống phân phối.

Rally Finland thuộc hệ thống Giải vô địch Rally thế giới (WRC) cho thấy một mô hình phù hợp với các địa phương không phải trung tâm đô thị lớn. Giải đấu tạo ra tác động kinh tế trực tiếp đáng kể cho thành phố Jyväskylä và khu vực lân cận, nhờ lượng lớn tay đua, đội kỹ thuật, khán giả, nhà báo quốc tế và khách du lịch đổ về.

Những giải đua xe "đạt chuẩn" là điều kiện tiên quyết để đưa thể thao đua xe Việt Nam ra trường quốc tế. Ảnh: PV

Việt Nam từng có cơ hội tham gia sân chơi lớn nhất của motorsport thế giới khi chuẩn bị tổ chức chặng F1 tại Thủ đô Hà Nội. Đường đua Mỹ Đình khi đó được thiết kế dài 5,607 km, gồm 23 góc cua. Tuy nhiên, chặng đua dự kiến diễn ra tháng 4-2020 đã bị hủy do đại dịch Covid-19.

Sau thời điểm này, nước ta vẫn chưa có một giải đua quốc tế đủ tầm vóc và sức lan tỏa để tạo thành sản phẩm thể thao thường niên, từ đó kích thích cả hệ sinh thái liên quan. Những hoạt động đua xe trong nước vẫn chủ yếu ở quy mô hạn chế, trong khi tiềm năng từ thị trường ô tô đang phát triển nhanh và cộng đồng người yêu xe ngày càng lớn chưa được khai thác tương xứng.

Tại Anh, báo cáo của Grant Thornton và Hiệp hội Công nghiệp Motorsport Anh, ngành motorsport và dịch vụ kỹ thuật liên quan đạt doanh thu 16 tỷ bảng Anh vào năm 2023, sử dụng khoảng 50.000 lao động.

Cơ hội đánh thức giấc mơ còn bỏ ngỏ

Trong bối cảnh nêu trên, Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026: Trường Sơn Rally, sự kiện Rally Sprint quốc tế thuộc hệ thống XCR lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, đã gây chú ý. Tới nay, ban tổ chức đã ghi nhận 16 đội ô tô đăng ký, trong đó 11 đội quốc tế và 5 đội Việt Nam.

Khác với đua xe trên đường nhựa khép kín, hình thức đua việt dã (Rally) đòi hỏi các tay đua chinh phục những cung đường địa hình, vượt qua các chặng tính giờ đặc biệt, đồng thời phối hợp với hoa tiêu để kiểm soát tốc độ và lựa chọn hướng di chuyển.

Hình ảnh chính thức của Trường Sơn Rally. Ảnh: BTC giải

So với những giải đua ô tô cục bộ từng diễn ra ở Việt Nam, những giải đua mang tính quốc tế như Trường Sơn Rally đặt ra những yêu cầu chuyên môn và an toàn theo tiêu chuẩn toàn cầu, trong đó có Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA). Đơn cử, tay đua đến từ nước nào đều phải có giấy phép thi đấu phù hợp, trang bị bảo hộ đạt chuẩn, trong khi phương tiện phải đáp ứng yêu cầu về khung chống lật, ghế đua và dây đai an toàn chuyên dụng...

Về khía cạnh này, ông Đoàn Linh, đại diện ban tổ chức giải, cho rằng điểm khác biệt quan trọng của motorsport chuyên nghiệp nằm ở các tiêu chuẩn. Theo ông Linh, việc các giải đua xe ở Việt Nam có thể tiếp cận các chuẩn mực quốc tế là điều kiện cần thiết để môn thể thao này ở nước ta có thể phát triển chuyên nghiệp, từng bước tiến ra "biển lớn".

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Thắng, quản trị diễn đàn OTO+, người có nhiều năm kinh nghiệm tổ chức các giải đua xe địa hình tại Việt Nam (trong đó có Vietnam Offroad Cup), nhận định điểm hạn chế của phong trào trong nước lâu nay là thiếu những đơn vị có đủ chuyên môn để kiểm soát, điều hành và bảo đảm an toàn, dẫn tới việc thiếu đi những hình thái đua tốc độ như Rally. Chuyên gia này nhận định: “Giải đua rally lần này với một đơn vị điều hành chuyên nghiệp như FIA sẽ mang lại kỳ vọng về tính chuyên nghiệp”.

Chuyên gia đua rally phổ biến cơ bản về hình thức đua Rally Sprint cho các tay đua và báo chí trong nước tại Hà Nội ngày 26-11. Ảnh: Hoàng Linh

Cũng theo ông Thắng, sự xuất hiện của những giải đua đạt chuẩn quốc tế sẽ là cơ sở để hình thành một cộng đồng đua xe có tổ chức, thay vì chỉ dừng ở những hoạt động phong trào riêng lẻ.

Giới chuyên môn còn cho rằng, tác động của những giải đấu tầm cỡ quốc tế rất đáng quan tâm khi Việt Nam đã có thị trường SUV và bán tải sôi động, nơi người tiêu dùng có nhiều lựa chọn xe dẫn động bốn bánh, động cơ mạnh và hệ thống hỗ trợ địa hình hiện đại, nhưng lại thiếu những sân chơi chuyên nghiệp để trải nghiệm và phát triển kỹ năng.

"Việc chuyên nghiệp hóa các giải đua dạng này sẽ kích thích nhu cầu thị trường đối với lốp chuyên dụng, hệ thống treo, giảm xóc, bảo vệ gầm, thiết bị định vị, liên lạc và cứu hộ. Khi phong trào phát triển, thị trường phụ tùng, phụ kiện và dịch vụ kỹ thuật chuyên biệt cũng có thêm cơ hội mở rộng" - ông Nguyễn Thanh Hải, chuyên gia ô tô - người vừa vượt 30.000 km qua ba châu lục Á, Âu và Phi, nhấn mạnh.

Ở góc độ người tiêu dùng, đua xe "đạt chuẩn" còn góp phần hình thành văn hóa sử dụng ô tô an toàn. Người tham gia có cơ hội hiểu rõ giới hạn phương tiện, kỹ năng xử lý tình huống và vai trò của các trang bị an toàn. Những giải đấu thành công còn tạo cảm hứng cho phân khúc ô tô hiệu năng cao vốn lâu nay không thiếu lựa chọn nhưng thiếu cộng đồng sử dụng thực chất.

Giải đua xe chuyên nghiệp trở nên phổ biến sẽ kích thích các phân khúc phương tiện hiệu năng cao như AMG (Mercedes-Benz), M (BMW), Gazoo Racing (Toyota)... tại Việt Nam. Ảnh: PV

Còn nhiều thách thức để sở hữu nền đua xe cơ giới bền vững

Dù mở ra nhiều kỳ vọng, sự xuất hiện của một giải đua quốc tế không đồng nghĩa Việt Nam sẽ lập tức có một ngành kinh tế mới. Motorsport đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn, trình độ tổ chức cao và sự tham gia đồng bộ của nhiều thành phần. Bài học từ F1 trước kia cho thấy, tổ chức một sự kiện tầm vóc quốc tế mới chỉ là bước đầu; điều quan trọng là phải có kế hoạch tiếp nối và duy trì hoạt động lâu dài.

Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc biến đua xe cơ giới chuyên nghiệp trở thành mũi nhọn kinh tế. Ảnh: PV

Theo ông Visut Sikosi - chuyên gia tổ chức đua xe nhiều năm kinh nghiệm từ Thái Lan, Việt Nam không nhất thiết phải bắt đầu bằng những giải đua đắt đỏ bậc nhất như F1, mà Karting, Rally và đua xe địa hình có thể tạo ra những cấp độ tham gia khác nhau, từ phong trào đến chuyên nghiệp. Quan trọng là song song với đó cần phát triển hệ thống đào tạo tay đua, trọng tài, kỹ thuật viên, hoa tiêu và nhân sự điều hành..., bởi đây là những tiền đề quan trọng cho lộ trình phát triển dài hạn.

Theo các chuyên gia kinh tế, sự tham gia của các hãng ô tô, doanh nghiệp năng lượng, bảo hiểm, công nghệ và nhà tài trợ cũng đóng vai trò quan trọng. Một nền motorsport không thể tồn tại chỉ nhờ sự nhiệt tình của cộng đồng người chơi hay ngân sách của một đơn vị tổ chức, mà cần một thị trường đủ lớn để doanh nghiệp nhìn thấy lợi ích thương mại và sẵn sàng đầu tư lâu dài.

Trường Sơn Rally có thể là điểm khởi đầu cho một nền thể thao đua xe cơ giới chuyên nghiệp ở nước ta. Ảnh: PV

Tương tự nhiều quốc gia, những giải đua được kỳ vọng tạo thêm động lực cho du lịch bản địa. Ban tổ chức Trường Sơn Rally định hướng giải trở thành sự kiện kết nối thể thao, di sản, văn hóa và tiềm năng kinh tế địa phương. Các chặng đua tại khu vực Cụm dự án điện gió BT – tuyến đường tránh lũ Lệ Thủy tạo cơ hội đưa du khách đến với những không gian địa lý ít xuất hiện trong các sản phẩm du lịch truyền thống.

Việt Nam có thể lựa chọn loại hình đua xe phù hợp với điều kiện trong nước, nhưng cần duy trì hoạt động tổ chức trong dài hạn và bảo đảm nguồn tài chính đủ lớn. Để tạo nguồn vận động viên cho các bộ môn chuyên sâu, Việt Nam nên xem xét phát triển phong trào từ những loại hình có chi phí tiếp cận thấp như karting, sau đó tới các hình thức chuyên sâu hơn như rally. Ông Visut Sikosi - chuyên gia đua xe rally Thái Lan

Theo ông Đoàn Linh, thời điểm đầu tháng 12 còn được lựa chọn nhằm bổ sung hoạt động cho giai đoạn thấp điểm du lịch, bởi lượng khách của một giải đua không chỉ gồm khán giả mà còn có các đội quốc tế, nhân sự kỹ thuật, hậu cần, báo chí, nhiếp ảnh gia và nhà tài trợ. Họ tạo ra nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận chuyển và nhiều dịch vụ khác, qua đó mang lại cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp địa phương.

Bên cạnh du lịch, sự kiện còn có thể quảng bá năng lực logistics của khu vực miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung.

Các giải đua xe có thể phát triển thành sản phẩm du lịch đua xe - kết hợp theo dõi giải đua với khám phá thiên nhiên, di sản và văn hóa bản địa. Ảnh: PV

Nhìn chung, XCR là cơ hội để nối lại giấc mơ danh dở của nước ta về một nền thể thao đua xe cơ giới dựa trên những điều kiện sẵn có, qua đó từng bước đưa hoạt động đua xe trong nước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. Nếu tận dụng hiệu quả, những vòng bánh xe đầu tiên của Trường Sơn Rally có thể mở ra hành trình đưa Việt Nam trở thành một điểm đến mới của thể thao đua xe cơ giới khu vực.