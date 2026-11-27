Đó là một trong những thông tin mà Ford Việt Nam cho biết chiều 27/11. Doanh số này khẳng định vị thế của Territory trong phân khúc SUV đô thị cỡ C.

“Cột mốc 40.000 xe Territory được khách hàng Việt Nam lựa chọn là một dấu ấn ý nghĩa đối với Ford Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm chất lượng, công nghệ tiên tiến cùng các giải pháp dịch vụ thuận tiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng Việt Nam”, ông Antony Cherian Kurian, Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng, Ford Việt Nam chia sẻ.

Không gian nội thất rộng rãi nhất phân khúc cùng các trang bị an toàn và tiện nghi giúp Territory trở thành lựa chọn tin cậy của khách hàng. Nguồn: Ford Việt Nam.

Theo Ford Việt Nam, chỉ sau hơn một năm được bán ra, Ford Territory đã vượt mốc 10.000 xe và vươn lên nhóm hai mẫu xe dẫn đầu phân khúc.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì qua từng năm, đưa tổng doanh số của Territory đạt 40.000 xe từ khi ra mắt đến nay, trong đó riêng năm 2026 đã có hơn 10.000 xe được bàn giao tới khách hàng tính đến 27/11.

Sức hút của Territory bắt đầu từ không gian nội thất rộng nhất phân khúc. Với chiều dài 4.685 mm và chiều rộng 1.935 mm… Nguồn: Ford Việt Nam.

Tháng 7/2026, Ford Việt Nam tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với phiên bản Territory Platinum mới, hướng đến những khách hàng đề cao trải nghiệm tiện nghi và công nghệ. Phiên bản này được trang bị nội thất da cao cấp, hệ thống âm thanh vòm 10 loa cùng các tính năng hỗ trợ lái thông minh.

Song song với sản phẩm, Ford Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ theo định hướng thương hiệu toàn cầu Ready Set Ford. Từ ngày 1/7/2026, toàn bộ dòng xe Territory được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), mang đến sự an tâm trong suốt quá trình sở hữu xe.

Hệ sinh thái dịch vụ toàn diện theo định hướng Ready Set Ford, với chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, cùng các chương trình trải nghiệm… Nguồn: Ford Việt Nam.

Khách hàng có thể được chuyên gia Ford tư vấn trực tuyến ngay từ khi tìm hiểu xe và sử dụng Ứng dụng Ford để theo dõi tình trạng xe, đặt lịch dịch vụ từ xa.

Các dịch vụ như Dịch vụ lưu động 4 giờ hoặc miễn phí, Nhận và Giao xe tận nơi, Bảo dưỡng nhanh chuẩn xác và Cứu hộ RSA 24/7 kèm Xe thay thế được kết nối qua Trung tâm Quan hệ Khách hàng Ford và hệ thống đại lý trên toàn quốc…