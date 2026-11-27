Xe điện mang lại nhiều lợi thế so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Các thử nghiệm cho thấy một chiếc xe điện đã chạy nhiều km vẫn có hiệu suất tương đương xe mới. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của người dùng là pin xuống cấp, bởi chi phí thay pin có thể lên tới 36.000 USD, chưa tính tiền công lắp đặt.

Hình minh họa Lái xe điện mạnh tay hơn có thể tốt cho tuổi thọ pin. Ảnh: Yahoo

Các nghiên cứu trước đây từng khuyến cáo người lái nên nhẹ nhàng với chân ga để tránh làm pin nhanh hao mòn. Thậm chí, việc phanh gấp cũng bị coi là có hại cho sức khỏe pin. Vấn đề là trong thực tế giao thông hàng ngày, người lái khó tránh khỏi việc phải tăng tốc khi vượt xe hoặc nhập làn cao tốc, cũng như phanh gấp trong các tình huống bất ngờ.

Nghiên cứu mới từ Đại học Stanford đã đưa ra kết luận hoàn toàn khác biệt. Việc tăng tốc nhanh, phanh gấp và nghỉ ngơi trong thời gian ngắn có thể kéo dài tuổi thọ các tế bào pin tới 38%. Kết quả này đi ngược lại quan niệm truyền thống và mang lại sự yên tâm cho nhiều chủ xe điện.

Nhóm nghiên cứu Stanford phát hiện điểm thiếu sót trong các thử nghiệm trước đây. Cách tiếp cận cũ thường áp một tải trọng liên tục và ổn định lên pin để đo hiệu suất và tuổi thọ. Phương pháp này hoàn toàn trái ngược với điều kiện lái xe thực tế vốn luôn thay đổi khó lường, đặc biệt khi xét đến hành vi của các phương tiện khác.

Thay vì sử dụng tải trọng tĩnh, nhóm nghiên cứu thiết kế các bài kiểm tra mô phỏng điều kiện lái xe thực tế. Các bài kiểm tra này bao gồm việc liên tục tăng tốc và phanh khi di chuyển trong thành phố. Họ áp dụng nhiều chế độ xả pin khác nhau trên 92 pin lithium-ion trong hơn hai năm.

Kết quả không chỉ phát hiện những điều bất ngờ về tuổi thọ pin mà còn chỉ ra các vấn đề khi pin phải chịu tải trọng liên tục. Nghiên cứu cho thấy các thử nghiệm trước đây gây áp lực lên pin. Tải trọng liên tục thúc đẩy hiện tượng lithium plating, tức kim loại lithium bám tụ trên điện cực âm, làm pin nhanh hao mòn.

Bên cạnh đó, nhiệt độ tích tụ cao cũng rút ngắn tuổi thọ pin. Đây là lý do các hãng xe điện như Tesla, Ford và General Motors trang bị hệ thống làm mát pin để giảm thiểu nhiệt lượng.

Dù không cần quá lo lắng về việc đạp ga mạnh, người dùng vẫn nên duy trì những thói quen tốt để kéo dài tuổi thọ pin. Tránh xả pin cạn kiệt hoàn toàn hoặc sạc đầy 100%. Mức sạc lý tưởng để kéo dài tuổi thọ là từ 20% đến 80%.

Giống như xe xăng, việc để xe điện đứng yên trong thời gian dài không tốt cho pin. Nếu không thể tránh khỏi, người dùng nên thường xuyên kiểm tra mức sạc vì pin có thể tự xả theo thời gian. Mức sạc có thể xuống dưới 20%, khiến pin phải hoạt động vất vả hơn và tuổi thọ bị rút ngắn.

Ngoài ra, cần thực hiện các bài kiểm tra pin định kỳ và không trì hoãn việc cập nhật phần mềm vì chúng có thể liên quan tới hệ thống quản lý pin.