Ảnh: Carscoops.

Theo CarNewsChina, Chủ tịch Viện Kinh tế Thế giới Kiel, ông Moritz Schularick, vừa gây tranh luận khi đề xuất bán Volkswagen cho các doanh nghiệp Trung Quốc.

Phát biểu tại hội nghị công nghiệp ở Berlin hôm 24/11, nhà kinh tế học người Đức cho rằng việc duy trì hoạt động sản xuất và tạo ra giá trị kinh tế tại Đức quan trọng hơn quốc tịch của doanh nghiệp sở hữu.

"Nếu chúng ta bán một tập đoàn ở Wolfsburg cho người Trung Quốc, khi vẫn còn có thể thu về được chút gì đó, đây không phải là ý tưởng tồi", ông Schularick nhận định.

Dù không trực tiếp gọi tên Volkswagen, nhà kinh tế học này từng đề cập đến khả năng tập đoàn ôtô Đức bị một hãng xe Trung Quốc thâu tóm trong cuộc phỏng vấn với Suddeutsche Zeitung, lấy BYD làm ví dụ.

Sự đảo chiều sau hơn 40 năm

Volkswagen là một trong những nhà sản xuất ôtô nước ngoài đầu tiên đặt chân đến Trung Quốc. Năm 1984, hãng ký thỏa thuận thành lập liên doanh với SAIC, sau đó tiếp tục hợp tác với FAW vào năm 1991 và JAC vào năm 2017.

Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc yêu cầu các hãng ôtô nước ngoài muốn sản xuất xe tại quốc gia này phải thành lập liên doanh với doanh nghiệp địa phương, với tỷ lệ sở hữu của phía nước ngoài không vượt quá 50%.

Quy định bắt đầu được nới lỏng đối với ngành xe điện vào năm 2018. Một năm sau, Tesla trở thành hãng ôtô nước ngoài đầu tiên xây dựng nhà máy độc lập tại Trung Quốc.

Chuyên gia quốc tế cho rằng Volkswagen có thể nên bán thương hiệu cho doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh: Volkswagen.

Sau hơn 40 năm kể từ khi Volkswagen đặt chân đến Trung Quốc, ông Schularick cho rằng đã đến lúc châu Âu cân nhắc áp dụng chính sách tương tự với các hãng xe đến từ quốc gia tỷ dân.

Nhà kinh tế học đề xuất châu Âu gắn điều kiện sản xuất nội địa với các chương trình trợ cấp, hoặc yêu cầu các hãng ôtô Trung Quốc thành lập liên doanh với doanh nghiệp địa phương. Mục tiêu là thúc đẩy hoạt động sản xuất thay vì để các hãng chỉ xuất khẩu xe sang châu Âu.

Tuy nhiên không phải chuyên gia nào tại Đức cũng đồng tình với đề xuất bán Volkswagen.

Trao đổi với WirtschaftsWoche, chuyên gia nghiên cứu ngành ôtô Stefan Bratzel cho rằng việc bán Volkswagen đồng nghĩa Đức chấp nhận từ bỏ vị thế trong ngành công nghiệp ôtô. Thay vào đó, các hãng xe Đức và Trung Quốc nên hợp tác trên cơ sở bình đẳng.

Volkswagen tìm đến công nghệ Trung Quốc

Những tranh luận về tương lai của Volkswagen diễn ra giữa lúc tập đoàn ôtô Đức gặp nhiều khó khăn tại thị trường tỷ dân.

Trong quý III năm nay, tập đoàn Volkswagen giao tổng cộng 405.800 ôtô tại Trung Quốc, giảm 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lượng xe được bàn giao tại thị trường này đạt gần 1,38 triệu chiếc, giảm 30,2%.

Để cải thiện khả năng cạnh tranh, Volkswagen những năm gần đây liên tục mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ ôtô Trung Quốc.

Hồi tháng 7/2023, Volkswagen công bố khoản đầu tư khoảng 700 triệu USD để mua 4,99% cổ phần hãng xe điện Xpeng. Đến nay, 5 mẫu ôtô điện Volkswagen sản xuất tại Trung Quốc đã sử dụng hệ thống điện tử do 2 doanh nghiệp cùng phát triển.

Trong đó, ID. Aura T6 trở thành mẫu ôtô thuần điện bán chạy nhất của thương hiệu Đức tại Trung Quốc trong tháng 10, với 12.032 xe được bàn giao.

Trong số các mẫu xe bán tại Trung Quốc, dòng ID của Volkswagen ghi nhận doanh số tốt. Ảnh: Volkswagen.

Bên cạnh Xpeng, Volkswagen còn hợp tác với hãng công nghệ Horizon Robotics để phát triển hệ thống hỗ trợ lái thông minh.

Hồi tháng 10, liên doanh FAW-Volkswagen giới thiệu mẫu sedan thuần điện Jetta M6 với giá 11.900-14.900 USD. Xe sử dụng chip xử lý của Horizon Robotics, hỗ trợ các tính năng dẫn đường trên cao tốc, đường đô thị và đỗ xe tự động.

Mẫu sedan hybrid sạc ngoài ID. Era 5S của liên doanh SAIC-Volkswagen, có giá khởi điểm khoảng 18.000 USD, cũng sử dụng phần mềm hỗ trợ lái do Carizon, liên doanh giữa Volkswagen và Horizon Robotics, phát triển.

Dù doanh số toàn tập đoàn sụt giảm, thương hiệu Volkswagen bắt đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực ở nhóm xe năng lượng mới tại Trung Quốc.

Trong tháng 10, hãng giao hơn 28.000 xe năng lượng mới, tăng 346,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức giao xe năng lượng mới cao nhất theo tháng của thương hiệu Đức tại thị trường tỷ dân.