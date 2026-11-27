Mazda CX-90 thế hệ mới vốn là mẫu SUV chú trọng trải nghiệm lái với cách bố trí động cơ theo chiều dọc, hệ dẫn động thiên về cầu sau cùng động cơ xăng tăng áp 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.3L, cho công suất tối đa 340 mã lực.

Dựa trên nền tảng này, AutoExe phát triển gói nâng cấp KK-07 cho Mazda CX-90 theo triết lý “Sensory Tuning”, hướng đến sự cân bằng giữa phong cách thể thao, cảm giác lái và sự thoải mái trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Về ngoại thất, Mazda CX-90 được bổ sung líp cản trước, lưới tản nhiệt thiết kế mới, ốp sườn, ốp dưới cản sau và cánh gió cuối mui. Những thay đổi này tạo hiệu ứng thị giác giúp thân xe trông thấp và rộng hơn, đồng thời tăng vẻ thể thao mà vẫn giữ được nét thanh lịch trong thiết kế nguyên bản.

AutoExe cũng cung cấp hệ thống ống xả thể thao với bốn đầu ra, giúp âm thanh động cơ 3.3L trở nên rõ nét hơn nhưng không quá ồn. Bên cạnh đó, khách hàng có thể lựa chọn bộ lọc gió lưu lượng cao nhằm cải thiện khả năng lưu thông khí nạp.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của gói nâng cấp KK-07 nằm ở hệ thống treo Street Sports, bao gồm bộ lò xo và giảm chấn mới. Hệ thống này giúp hạ nhẹ chiều cao thân xe, qua đó hạ thấp trọng tâm và cải thiện khả năng xử lý, đồng thời hướng đến việc duy trì hoặc nâng cao độ êm ái so với cấu hình nguyên bản.

AutoExe còn cung cấp thanh liên kết cân bằng có thể điều chỉnh nhằm đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống treo sau khi hạ thấp thân xe. Các hạng mục nâng cấp dành cho Mazda CX-90 được AutoExe cung cấp riêng lẻ.

Trong đó, líp cản trước có giá 95.000 yên, lưới tản nhiệt 92.000 yên, ốp dưới cản sau 65.000 yên, cánh gió cuối mui 88.000 yên và bộ bảo vệ tay nắm cửa 26.600 yên.Đối với các trang bị cải thiện khả năng vận hành...

Hệ thống ống xả thể thao có giá 250.000 yên, bộ hệ thống treo Street Sports 225.000 yên, thanh liên kết cân bằng có thể điều chỉnh 15.000 yên và bộ lọc gió lưu lượng cao 9.500 yên. Tổng chi phí cho toàn bộ các hạng mục nâng cấp kể trên là 866.100 yên. Tất cả mức giá đều chưa bao gồm thuế.

Thay vì tập trung vào việc gia tăng công suất động cơ, gói nâng cấp KK-07 của AutoExe chủ yếu hướng đến cải thiện cảm giác lái, khả năng xử lý và diện mạo thể thao, đồng thời duy trì tính tiện dụng của Mazda CX-90 trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-90 mới.