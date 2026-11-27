Mẫu SUV hạng sang cỡ lớn cao cấp của thương hiệu Lynk & Co thuộc tập đoàn Geely sở hữu hệ truyền động hybrid cắm điện (PHEV) với tổng công suất lên tới 979 mã lực, phạm vi di chuyển thuần điện tối đa 430 km theo tiêu chuẩn CLTC và giá khởi điểm 329.800 Nhân dân tệ (tương đương 1,280 tỷ đồng). Theo kế hoạch, Lynk & Co 900L 2027 sẽ chính thức được bán ra vào tháng 12 tới.

Lynk & Co 900L 2027.

Trước đó, Lynk & Co 900 lần đầu ra mắt thị trường Trung Quốc vào tháng 4/2025, với giá bán dao động từ 309.900-416.900 Nhân dân tệ (1,203-1,618 tỷ đồng). Mẫu SUV này từng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong giai đoạn đầu, nhưng sau đó gặp nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với Zeekr 9X, một mẫu SUV cao cấp khác thuộc hệ sinh thái Geely.

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, Lynk & Co chỉ bàn giao 11.659 chiếc 900 cho khách hàng Trung Quốc trong giai đoạn được thống kê, giảm tới 77,3% so với cùng kỳ năm trước. Sự xuất hiện của Lynk & Co 900L được kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu cải thiện sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ lớn hạng sang, đồng thời lấy lại sức hút trước các đối thủ nội bộ.

Lynk & Co 900L 2027 được làm mới với phong cách thiết kế vuông vức, mang nhiều nét gợi liên tưởng đến những mẫu Range Rover. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha hình khối vuông, hốc hút gió hình chữ nhật và những đường nét tạo hình mạnh mẽ. Trong khi đó, tay nắm cửa bán ẩn giúp tổng thể thân xe trở nên liền mạch hơn, còn phía sau được trang bị dải đèn hậu đơn giản chạy ngang.

Kích thước tổng thể của Lynk & Co 900L 2027 gồm chiều dài 5.280 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.810 mm, cùng chiều dài cơ sở 3.170 mm. So với Lynk & Co 900 tiêu chuẩn, phiên bản 900L dài hơn 40 mm, qua đó mang lại thêm không gian cho khoang cabin.

Bên trong, Lynk & Co 900L sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi theo bố trí 2+2+3, hướng đến nhóm khách hàng gia đình và người dùng có nhu cầu di chuyển cao cấp. Điểm đáng chú ý nằm ở hàng ghế thứ hai với hai ghế thương gia độc lập, có khả năng xoay 180 độ để đối diện với hành khách ở hàng ghế thứ ba. Mỗi ghế được trang bị bệ đỡ chân chỉnh điện tích hợp sưởi, chức năng massage 22 điểm và tay vịn điều chỉnh điện. Hàng ghế này cũng có thể trượt tiến lùi trong phạm vi lên tới 550 mm, giúp người dùng linh hoạt thay đổi không gian giữa các hàng ghế tùy theo nhu cầu sử dụng.

Hệ thống giải trí và tiện nghi trên Lynk & Co 900L cũng được đầu tư mạnh với hai màn hình kích thước 30 inch, độ phân giải 6K, sử dụng chip Snapdragon Elite. Nền tảng xử lý này cung cấp năng lực tính toán AI lên tới 640 Tops, phục vụ các tính năng thông minh và hệ thống giải trí trên xe. Ngoài ra, mẫu SUV Trung Quốc còn có hệ thống âm thanh 31 loa, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD và tủ lạnh tích hợp. Những trang bị này cho thấy Lynk & Co đang hướng 900L đến phân khúc SUV hạng sang với trải nghiệm tiện nghi dành cho cả người lái lẫn hành khách.

900L 2027 sử dụng hệ truyền động hybrid cắm điện kết hợp động cơ xăng 2.0L và mô-tơ điện, cho tổng công suất hệ thống đạt 979 mã lực. Xe có hai tùy chọn pin dung lượng 55 kWh và 70 kWh, tương ứng phạm vi di chuyển thuần điện từ 320-430 km theo tiêu chuẩn CLTC. Đây là con số đáng chú ý đối với một mẫu SUV cỡ lớn có cấu hình 7 chỗ ngồi, đặc biệt khi xét đến khả năng vận hành linh hoạt giữa chế độ thuần điện và hybrid.

Bên cạnh hệ truyền động mạnh mẽ, Lynk & Co 900L còn được trang bị hệ thống treo khí nén và hệ dẫn động cầu sau. Một trong những thông số đáng chú ý là bán kính quay vòng chỉ 5,1 m, nhỏ hơn 0,45 m so với Mini Cooper phiên bản 3 cửa. Điều này hứa hẹn giúp mẫu SUV có kích thước lớn dễ dàng xoay trở hơn trong không gian đô thị và những khu vực đỗ xe hạn chế.

- Video cận cảnh Lynk & Co 900L 2027. Nguồn: Vision Effect TV.