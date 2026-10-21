Đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai, báo cáo viên Trung ương trình bày chuyên đề “Xây dựng ý thức công dân đô thị, góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai văn minh - hiện đại - hạnh phúc”.

Đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai, báo cáo viên Trung ương dự và trao đổi về chuyên đề với cán bộ, đảng viên, cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên và người dân tại các địa phương.

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân phường Phước Tân, Tam Phước tham gia buổi nói chuyện chuyên đề. Ảnh: Văn Truyên

Tại hội nghị, đồng chí Hà Anh Dũng thông tin những nội dung trọng tâm về tầm nhìn, mục tiêu phát triển đô thị; các nhiệm vụ, giải pháp đột phá hướng đến xây dựng thành phố Đồng Nai “Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”; vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện; các nội dung được gắn với việc triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065…

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân phường Phước Tân, Tam Phước tham gia buổi nói chuyện chuyên đề. Ảnh: Văn Truyên

Bên cạnh việc truyền đạt các nội dung của chuyên đề, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã dành thời gian trao đổi, thảo luận với đại biểu về những việc làm cụ thể của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trong hình thành nếp sống văn minh, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và môi trường đô thị. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của mỗi người dân, từng bước đưa việc xây dựng ý thức công dân đô thị trở thành hành động thường xuyên, thiết thực trong đời sống, chung sức xây dựng thành phố Đồng Nai văn minh, hiện đại và hạnh phúc.