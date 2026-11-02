Latvia đảm nhận Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an, cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Đối với Latvia, ngày 1/11/2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi quốc gia vùng Baltic này lần đầu tiên đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC).

Cột mốc ngoại giao này mang đến cho Latvia cơ hội lớn hơn để tác động đến chương trình nghị sự của cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc, cũng như nêu bật các vấn đề vốn là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình.

Nhiệm kỳ chủ tịch của Latvia sẽ kéo dài một tháng; trong thời gian đó, quốc gia này sẽ chủ trì tất cả các phiên họp chính thức lẫn không chính thức của Hội đồng Bảo an.

Sự kiện này diễn ra vào thời điểm chương trình nghị sự quốc tế đang đầy ắp các cuộc xung đột cùng những thách thức về an ninh và chính trị – trong đó nổi bật nhất là cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine ở châu Âu cùng những hệ lụy của nó đối với an ninh và ổn định quốc tế.

Trên cương vị chủ tịch, Latvia dự định nỗ lực hết mình để đảm bảo rằng cuộc xung đột tại Ukraine vẫn là tâm điểm chú ý của Hội đồng Bảo an. Ảnh: TVP World

Latvia là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, được bầu chọn cho nhiệm kỳ 2026-2027.

Vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an được luân chuyển giữa các quốc gia thành viên theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh; do đó, các quốc gia đảm nhiệm vị trí này ngay trước Latvia là 3 nước châu Âu: Đan Mạch, Pháp và Hy Lạp.

Theo bà Sanita Pavluta-Deslandes, Đại diện thường trực của Latvia tại Liên Hợp Quốc, trong tháng 11 này, Riga dự định nỗ lực hết mình để đảm bảo rằng cuộc xung đột tại Ukraine vẫn là tâm điểm chú ý của Hội đồng Bảo an.

Bà cho biết, cương vị chủ tịch sẽ tạo cơ hội để Latvia thể hiện lập trường và củng cố an ninh quốc gia, bao gồm cả thông qua việc hỗ trợ Ukraine.

Ngoài ra, Latvia cũng dự định tập trung vào những thách thức và cơ hội mà các công nghệ hiện đại mang lại đối với an ninh quốc tế.

Vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo an trước hết là một vai trò mang tính thủ tục, nhưng các giai đoạn đảm nhiệm vị trí này thường mang cả ý nghĩa chính trị quan trọng.

Theo trang Baltic Times, trong năm nay, 16 cuộc họp chính thức về vấn đề Ukraine đã diễn ra tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hầu hết các cuộc họp này đều do Latvia, cùng với các đồng minh châu Âu, triệu tập theo yêu cầu từ phía Ukraine.

Ngoài ra, Latvia còn tổ chức một cuộc họp theo thể thức Arria (Arria-formula meeting – một dạng họp không chính thức và linh hoạt của Hội đồng Bảo an) về Ukraine, tập trung làm nổi bật các vấn đề nhân đạo phát sinh từ cuộc xung đột.

Song song với các hoạt động tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Latvia còn chủ động tổ chức thường xuyên các buổi thông tin không chính thức dành cho các quốc gia khác về tình hình tại Ukraine cũng như các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về những thách thức đối với an ninh quốc tế.

Quy trình lựa chọn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ tiếp theo hiện cũng đang diễn ra, và quyết định từ các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc – trong đó có Latvia – sẽ đóng vai trò quyết định trong tiến trình này.

Minh Đức (Theo LSM, Baltic Times)