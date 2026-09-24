Xăng E10 lên hơn 27.000 đồng/lít

Ảnh minh họa: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Tại kỳ điều hành ngày 24/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời không trích lập Quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Giá bán tối đa các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được áp dụng từ 15h ngày 24/9/2026 như sau:

Xăng E5 RON92: không cao hơn 26.397 đồng/lít, tăng 1.258 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Xăng E10 RON95-III: không cao hơn 27.087 đồng/lít, tăng 1.451 đồng/lít.

Dầu diesel: không cao hơn 30.497 đồng/lít, tăng 552 đồng/lít.

Dầu mazut: không cao hơn 19.472 đồng/kg, tăng 276 đồng/kg.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và thế giới để điều hành giá phù hợp, đồng thời kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp bình ổn giá xăng dầu khi cần thiết.