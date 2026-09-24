Các già làng, người có uy tín chung sức, đồng lòng xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các già làng, người có uy tín tiêu biểu. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Chiều 24/9, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu năm 2026. Đây là hội nghị đầu tiên được tổ chức sau khi hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh và 220 già làng, người có uy tín tiêu biểu đại diện cho 1.069 già làng, người có uy tín của 45 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

“Cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền cơ sở

Đắk Lắk là vùng đất có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội của vùng Tây Nguyên. Đây là ngôi nhà chung đoàn kết của hơn 3,3 triệu người dân thuộc 45 dân tộc anh em, nơi hội tụ và giao thoa của những giá trị văn hóa độc đáo, tinh thần yêu nước nồng nàn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trong lịch sử phát triển của Đắk Lắk, các thế hệ già làng, trưởng thôn, buôn và người có uy tín đã trở thành biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết. Các già làng, người có uy tín đã kiên cường sát cánh cùng Đảng và Nhân dân qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên cương và giữ vững bình yên buôn làng trước các thế lực thù địch.

“Nhìn lại chặng đường đã qua, trong mỗi bước phát triển của buôn làng, trong mỗi thành quả của cộng đồng, luôn có sự đóng góp bền bỉ của các già làng, trưởng thôn và người có uy tín. Họ có thể không giữ chức vụ cao, không có danh hiệu lớn, nhưng có tài sản vô giá mà không phải ai cũng có được: Đó là niềm tin của nhân dân. Một lời nói của già làng làm yên lòng buôn làng. Một lời khuyên của người có uy tín hóa giải được mâu thuẫn. Một việc làm gương mẫu của trưởng thôn vận động được cả cộng đồng cùng làm. Chính từ những điều giản dị ấy, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đã đi vào cuộc sống”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy chia sẻ.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, trong thời gian qua, đặc biệt trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức và hoạt động ở cơ sở có nhiều thay đổi; quy mô địa bàn, phương thức quản lý và yêu cầu công việc đặt ra ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín càng trở nên quan trọng, là “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền ở cơ sở; cầu nối giữa chính quyền với nhân dân; những “hạt nhân liên kết cộng đồng” và là những người góp phần giữ vững “thế trận lòng dân” từ mỗi thôn, buôn, khu dân cư.

Đằng sau mỗi việc làm ấy là sự tận tâm; sau mỗi lời vận động là trách nhiệm; và đằng sau sự đồng thuận của cộng đồng là uy tín được gây dựng bằng cả quá trình sống gương mẫu, chân thành và trách nhiệm.

Đại diện các già làng, người có uy tín trao đổi tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk luôn trân trọng những đóng góp của các già làng, người có uy tín. Mỗi việc tốt các già làng, người có uy tín làm cho buôn làng đều góp một phần vào sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt, việc giữ gìn sự đoàn kết ở các buôn làng chính là các già làng, người có uy tín đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc”, đồng chí Đỗ Hữu Huy khẳng định.

Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong giai đoạn mới

Để tiếp tục phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong giai đoạn mới, tại hội nghị, các già làng, người có uy tín đề xuất và mong muốn cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng thường xuyên cung cấp thông tin chính thống, kịp thời định hướng về tình hình an ninh, trật tự và những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo để các già làng, người có uy tín có cơ sở tuyên truyền cho bà con; quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số về đời sống, đất đai, chính sách dân tộc, tôn giáo và các vấn đề an sinh xã hội, qua đó củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình và nhận diện thông tin sai lệch trên mạng xã hội cho đội ngũ già làng, người có uy tín để phục vụ công tác tuyên truyền, vận động.

Đặc biệt, các già làng, người có uy tín mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, động viên, khen thưởng kịp thời những già làng, người có uy tín có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Với trách nhiệm của mình, các già làng, người có uy tín hứa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, tích cực tuyên truyền, vận động bà con buôn làng chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng giữ gìn đoàn kết, an ninh, trật tự, góp phần xây dựng buôn làng bình yên, ấm no, phát triển…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi tới các già làng, người có uy tín lời thăm hỏi ân cần, tình cảm chân thành nhất.

Các già làng, người có uy tín dự hội nghị gặp mặt. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, tỉnh Đắk Lắk mới hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, có rừng, có biển, có cao nguyên, có đồng bằng, nhưng có một tài sản chung quý giá nhất, đó là khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong khối đại đoàn kết đó, già làng, người có uy tín là hạt nhân, là chất keo bền chặt.

Dù không giữ chức vụ cao, không đòi hỏi đãi ngộ, già làng, người có uy tín lại có tài sản vô giá là niềm tin của nhân dân. Thực tiễn một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đã chứng minh rõ: Khi bỏ cấp huyện, sáp nhập xã, thôn, nếu không có già làng, người có uy tín cùng cấp ủy, chính quyền xã mới đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động bằng tiếng mẹ đẻ, sẽ rất khó tạo được sự đồng thuận nhanh chóng, giữ vững ổn định cơ sở.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 11 tập thể tiêu biểu. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Thời gian qua, già làng, người có uy tín đã đi đầu trong giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn, bảo tồn cồng chiêng, bài chòi, bài trừ hủ tục lạc hậu. Mỗi việc làm ấy tuy thầm lặng nhưng có ý nghĩa chiến lược, góp phần giữ vững thế trận lòng dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, tháng 5/2026, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn 2045. Mục tiêu là phát triển nhanh, bền vững vùng dân tộc thiểu số, giảm nghèo đa chiều, giải quyết căn bản đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, giữ gìn bản sắc văn hóa.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, biến thành cơm ăn, áo mặc, thành ấm no, hạnh phúc của từng thôn, buôn, vai trò của già làng, người có uy tín là hết sức quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn già làng, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân đoàn kết và chỗ dựa tinh thần của buôn làng. Già làng, người có uy tín hãy truyền cảm hứng tự lực, tự cường, vận động bà con xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tham gia hợp tác xã, liên kết chuỗi giá trị để thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết thăm hỏi và tặng quà cho các già làng, người có uy tín. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trong lĩnh vực văn hóa, các già làng, người có uy tín hãy là người giữ lửa, tiếp tục truyền dạy tiếng nói, chữ viết, cồng chiêng, xoang, các lễ hội truyền thống cho lớp trẻ; kiên trì vận động xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, thách cưới cao, tang ma dài ngày, xây dựng nếp sống văn minh.

Đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, các già làng, người có uy tín là “cột mốc” giữ bình yên cơ sở. Các già làng, người có uy tín chủ động nắm tâm tư, nguyện vọng của bà con; hòa giải mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh; phối hợp Công an, Quân đội giữ gìn an ninh trật tự; giúp bà con nhận diện, phản bác thông tin sai lệch, không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, gây chia rẽ.

Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, các già làng, người có uy tín gương mẫu tham gia xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục đóng góp ý kiến thẳng thắn, tâm huyết với cấp ủy, chính quyền xã mới; phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số để giới thiệu cho Đảng, giới thiệu người kế cận cho buôn làng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, để đội ngũ già làng, người có uy tín phát huy tốt nhất vai trò của mình, trách nhiệm trước hết thuộc về cấp ủy, chính quyền các cấp. Vì vậy, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp phải thực sự gần dân, sát dân, trọng dân và lắng nghe dân; phải coi già làng, người có uy tín là những “đối tác đặc biệt” trong công tác vận động quần chúng; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, cung cấp thông tin định kỳ và tham vấn ý kiến của già làng, người có uy tín trước khi triển khai các chính sách trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín, già làng; quan tâm chăm lo đời sống, thăm hỏi kịp thời khi già làng, người có uy tín ốm đau, khó khăn; tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, phương tiện để già làng, người có uy tín hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho các già làng, người có uy tín. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi những tấm gương già làng, người có uy tín tiêu biểu; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và bảo tồn văn hóa buôn làng.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết mong rằng, sau hội nghị này, mỗi già làng, mỗi người có uy tín trở về buôn làng của mình sẽ tiếp tục mang theo một niềm tin mới, một trách nhiệm mới và một quyết tâm mới, tiếp tục là những người giữ lửa cho cộng đồng, giữ gìn bản sắc, giữ vững đoàn kết, giữ trọn niềm tin của nhân dân. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để cùng nhau viết tiếp câu chuyện phát triển của quê hương Đắk Lắk trong giai đoạn mới.