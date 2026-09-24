Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (25/9): Bắc Bộ mưa rào vài nơi; Trung-Nam Bộ cục bộ mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết Hà Nội đêm 24/9 và ngày 25/9, có lúc mưa rào và dông.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (25/9):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Bắc mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Nhiều mây, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin dự báo mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Hôm nay (24/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 24/9 có nơi trên 80mm như các trạm: Chi cục Thủy lợi (Hà Tĩnh) 81,6mm, Đầu mối hồ Trung Thuần (Quảng Trị) 86,4mm…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24-48 giờ tới

Từ chiều tối 24/9 đến ngày 25/9:

Từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: Mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm/3h.

Ngoài ra, chiều tối 24/9 đến ngày 25/9:

Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ: mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo

Từ đêm 25/9 đến ngày 26/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn

Mưa lớn có khả năng gây ra:

Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

(Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp tại: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong các bản tin cảnh báo riêng.)

Tin cảnh báo lũ phục vụ quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Đồng Nai

Hiện trạng: Mực nước trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang xu. Lúc 13h00 ngày 24/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,38m, dưới báo động (BĐ)2 0,12m.

Cảnh báo: Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ: Lũ trên các sông có khả năng gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.