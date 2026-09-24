Phú Thọ công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

Dự hội nghị có ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Hiền

Tại hội nghị, ông Bùi Đình Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, gồm 5 tổ chức Đảng trực thuộc với 75 đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Phú Thọ, gồm 18 tổ chức Đảng trực thuộc với 443 đảng viên.

Cùng với việc thành lập hai Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng thời chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sang Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh liên quan của hai Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao Quyết định cho Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh. Ảnh: Đức Hiền

Theo đó, ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng phân công, bổ nhiệm ông Lương Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao Quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Đức Hiền

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cho biết, việc thành lập hai Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và chuyển giao nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận là bước tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức của hệ thống chính trị, đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, việc sắp xếp không chỉ nhằm thay đổi đầu mối tổ chức mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng phối hợp và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đối với Đảng bộ HĐND tỉnh, ông Phạm Đại Dương yêu cầu gắn công tác xây dựng Đảng với đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, nhất là việc thể chế hóa chủ trương của Tỉnh ủy thành các nghị quyết đúng, trúng và khả thi.

Hoạt động giám sát được yêu cầu tập trung vào những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm như vận hành chính quyền địa phương hai cấp, giải ngân đầu tư công, các dự án trọng điểm, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chính sách đối với vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương tiếp nhận, thực hiện thông suốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận, không để gián đoạn hoặc bỏ sót công việc.

Công tác Mặt trận, đoàn thể và dân vận được yêu cầu hướng mạnh về cơ sở, nhất là tại các khu công nghiệp, địa bàn triển khai dự án lớn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chủ động nắm tình hình, lắng nghe, đối thoại và kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương yêu cầu sớm rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quy chế làm việc; tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu về công tác tuyên giáo, lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội.