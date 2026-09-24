Mỏ Vàng: 1 hộ dân bị sập nhà do sạt lở đất đá

Cụ thể, mưa lớn đã làm đất đá sạt lở làm sập hoàn toàn nhà gỗ 4 gian và khu bếp xây, vùi lấp nhiều tài sản của hộ ông Triệu Thừa Kim, thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng. Rất may nhờ được cảnh báo sớm nên các thành viên trong nhà đã kịp thời di chuyển nên không có thiệt hại về người.

Nhà của hộ ôngTriệu Thừa Kim, thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng bị sập hoàn toàn.

Cũng tại khu vực thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, nhà của hộ ông Triệu Văn Ba bị đất đá sạt vào tường phía sau với đoạn dài khoảng 7 m, cao khoảng 2m; khu vực còn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Nhà của hộ ông Triệu Văn Ba bị đất đá sạt vào tường phía sau.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền xã Mỏ Vàng đã di dời các hộ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở.

Cũng theo thông tin từ UBND xã Mỏ Vàng, trên trên Tỉnh lộ 175 xuất hiện một số điểm sạt lở lớn, đoạn qua các thôn Thác Tiên, Khe Hóp, Khe Trầu và khu vực Nhà máy Thủy điện Thác Cá 1.

Tại Km31, thôn Khe Hóp, sạt ta luy dương nguy cơ ảnh hưởng đến 2 hộ dân phía dưới taluy âm.

Tỉnh lộ 175 xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Hiện nay, đơn vị thi công nâng cấp Tỉnh lộ 175 đang triển khai máy móc để khắc phục các điểm sạt lở. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân dọn đất đá, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn giao thông tại các vị trí nguy hiểm.