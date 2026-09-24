Mỏ Vàng: 1 hộ dân bị sập nhà do sạt lở đất đá
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, đợt mưa từ đêm 23 đến ngày 24/9 đã gây sạt lở tại thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, làm sập đổ hoàn toàn 1 nhà dân và làm hỏng 1 nhà dân khác. Tỉnh lộ 175 qua địa bàn xã cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Cụ thể, mưa lớn đã làm đất đá sạt lở làm sập hoàn toàn nhà gỗ 4 gian và khu bếp xây, vùi lấp nhiều tài sản của hộ ông Triệu Thừa Kim, thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng. Rất may nhờ được cảnh báo sớm nên các thành viên trong nhà đã kịp thời di chuyển nên không có thiệt hại về người.
Cũng tại khu vực thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, nhà của hộ ông Triệu Văn Ba bị đất đá sạt vào tường phía sau với đoạn dài khoảng 7 m, cao khoảng 2m; khu vực còn nguy cơ tiếp tục sạt lở.
Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền xã Mỏ Vàng đã di dời các hộ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở.
Cũng theo thông tin từ UBND xã Mỏ Vàng, trên trên Tỉnh lộ 175 xuất hiện một số điểm sạt lở lớn, đoạn qua các thôn Thác Tiên, Khe Hóp, Khe Trầu và khu vực Nhà máy Thủy điện Thác Cá 1.
Tại Km31, thôn Khe Hóp, sạt ta luy dương nguy cơ ảnh hưởng đến 2 hộ dân phía dưới taluy âm.
Hiện nay, đơn vị thi công nâng cấp Tỉnh lộ 175 đang triển khai máy móc để khắc phục các điểm sạt lở. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân dọn đất đá, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn giao thông tại các vị trí nguy hiểm.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/mo-vang-1-ho-dan-bi-sap-nha-do-sat-lo-dat-da-post910279.html