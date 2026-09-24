Hà Nội thí điểm giảm tốc độ, duy trì khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Theo phương án của Sở, tốc độ tối đa cho phép đối với làn đường trên cầu Nhật Tân được điều chỉnh như sau: Đối với làn “Đường dành cho xe ô tô” sát dải phân cách giữa (làn số 1), tốc độ tối đa cho phép điều chỉnh từ 90 km/h xuống 80 km/h theo cả hai chiều di chuyển.

Đối với các làn “Đường dành cho xe ô tô” còn lại (làn số 2, làn số 3): Giữ nguyên tốc độ tối đa cho phép theo hiện trạng tổ chức giao thông đang áp dụng là 80km/h.

Đối với làn “Đường dành cho xe máy và xe đạp” (làn số 4): Giữ nguyên tốc độ tối đa cho phép theo hiện trạng tổ chức giao thông đang áp dụng là 40km/h.

Hệ thống biển báo xác định khoảng cách trên cầu Nhật Tân.

Các xe đi qua cầu Nhật Tân theo hướng dẫn của hệ thống biển báo hiệu, hệ thống vạch sơn trên mặt đường để xác định tốc độ cho phép và duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các xe.

Thời gian thực hiện thí điểm trong 6 tháng, bắt đầu từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện nhằm đảm bảo an toàn, khắc phục tình trạng ùn tắc; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tư đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Phòng CSGT cũng được đề nghị tổ chức tuyên truyền về khoảng cách an toàn giữa các xe để chủ động điều chỉnh tốc độ.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng CSGT theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.