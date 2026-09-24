Giá xăng tăng mạnh, E10 RON95 vượt 27.000 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày 24.9.2026. Ảnh: Tuấn Đông

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h ngày 24.9. Trong kỳ điều hành này, theo sự điều hành của Chính phủ, liên Bộ không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, xăng E5 RON92 có giá bán tối đa 26.397 đồng/lít, tăng 1.258 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III tăng 1.451 đồng/lít, lên mức 27.087 đồng/lít, cao hơn E5 RON92 khoảng 690 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 552 đồng/lít, lên 30.497 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 276 đồng/kg, lên 19.472 đồng/kg.

Đây là kỳ điều hành thứ hai liên tiếp giá xăng tăng mạnh. Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 17.9, E5 RON92 tăng 1.395 đồng/lít, E10 RON95-III tăng 1.397 đồng/lít, trong khi dầu diesel tăng 1.460 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, diễn biến giá xăng dầu trong kỳ vừa qua chịu tác động đan xen từ thị trường dầu thế giới và tình hình địa chính trị. Iran đưa ra các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ; xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi xung đột Nga - Ukraine tiếp tục tác động tới các cơ sở năng lượng.

Trên thị trường thế giới, giá dầu Brent trong tuần trước giảm khoảng 0,7%, còn WTI tăng khoảng 0,2%. Tuy nhiên, trong phiên 23.9, dầu Brent tăng mạnh 3,86%, lên 103,1 USD/thùng; WTI tăng 1,81%, lên 92,16 USD/thùng.

Sang phiên 24.9, giá dầu thế giới có xu hướng chững lại sau phiên tăng mạnh, nhưng mặt bằng giá vẫn ở mức cao. Diễn biến này tiếp tục tạo áp lực lên giá xăng dầu trong nước trong các kỳ điều hành tiếp theo.

Theo số liệu Bộ Công Thương công bố, dù vừa tăng mạnh, giá xăng dầu tại Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều nước có chung đường biên giới. Giá xăng E10 RON95 tại Việt Nam là 27.087 đồng/lít, so với 31.296 đồng/lít tại Thái Lan, 33.687 đồng/lít tại Campuchia, 52.392 đồng/lít tại Lào và 33.719 đồng/lít tại Trung Quốc.

Với dầu diesel, mức giá 30.497 đồng/lít tại Việt Nam thấp hơn Thái Lan (33.059 đồng/lít), Campuchia (39.141 đồng/lít), Lào (42.336 đồng/lít) và tương đương mức 30.626 đồng/lít của Trung Quốc.

Tuy nhiên, mức giá giữa các nước không hoàn toàn có thể so sánh trực tiếp do mỗi thị trường có chính sách thuế, trợ giá và cơ chế điều hành khác nhau.

Việc giá nhiên liệu tăng liên tiếp cũng đặt thêm áp lực lên chi phí vận tải, logistics và sản xuất. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành giá phù hợp.

Trong quý II.2026, theo số liệu Bộ Tài chính công bố, các doanh nghiệp đầu mối đã trích lập hơn 1.886 tỉ đồng vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu, trong khi số tiền chi sử dụng quỹ là 873 tỉ đồng. Số dư quỹ đến cuối tháng 6 ở mức hơn 1.911 tỉ đồng.

Trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn biến động, diễn biến tại các khu vực sản xuất và vận chuyển dầu mỏ sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với giá xăng dầu trong nước, đồng thời ảnh hưởng tới chi phí đầu vào của nhiều ngành sản xuất, vận tải và dịch vụ.